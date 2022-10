Los equipos se reúnen con Brad Pitt para una nueva película de F1

Cargar el reproductor de audio

El proyecto será dirigido por Joseph Kosinski, el director de Tron: Legacy Oblivion, Only the Brave y el reciente éxito Top Gun: Maverick, y al igual que la última película mencionada, tendrá como productor al legendario Jerry Bruckheimer, cuyo extenso currículim incluye a la original Top Gun, NASCAR Days of Thunder, The Rock, Con Air, Black Hawk Derribado y la saga de Piratas del Caribe.

Con un guión de Ehren Kruger, que también escribió Top Gun: Maverick, la historia girará en torno a un piloto veterano que sirve como mentor a una joven promesa. Lewis Hamilton estará muy relacionado con el proyecto como productor, y su representante, Penni Thow, también se involucrará, dado que Apple Screen financiará el largometraje.

Todos los directores de los equipos fueron invitados en la jornada del viernes del GP de Estados Unidos 2022 de F1 a una reunión con Pitt, Bruckheimer y Kosinski, además de con el presidente de la categoría, Stefano Domenicalli. El encuentro fue una oportunidad para que los protagonistas de Hollywood dieran una idea a los equipos de lo que planean hacer.

La reunión se centró en una demostración de la tecnología utilizada en Top Gun: Maverick, y concretamente en cómo se combinó con éxito el CGI (imágenes creadas con ordenador) con las secuencias de acción real.

Los conjuntos de la parrilla tendrán reuniones individuales con los productores de la película durante el resto del fin de semana en Austin, aunque todavía no está claro si se les pedirá que proporcionen coches actuales o similares para utilizarlos en la obra.

Kosinki subrayó recientemente que el rodaje de los monoplazas reales en acción será una parte fundamental de la producción, pero aún se están discutiendo los detalles, y se espera que la Fórmula 1 ofrezca una cooperación total, incluyendo la autorización para filmar en los grandes premios.

"La idea es capturar ese mundo de la manera más auténtica posible, grabar coches reales en carreras de verdad, y dar al público la sensación de lo que son esos monoplazas", dijo a The Playlist. "Solo hay 20 pilotos de Fórmula 1 en el mundo, tiene que ser uno de los clubes más exclusivos que existen".

"Así que será algo divertido, un reto único para averiguar cómo hacerlo, pero la experiencia de trabajar con Tom [Cruise] y hacer Top Gun la usaremos", reconoció uno de los responsables del largometraje.

La última vez que una gran producción de Hollywood rodó en las carreras en un fin de semana oficial fue en 1976, cuando algunas escenas para la película de Al Paccino, Bobby Deerfield se grabaron en España, con el equipo Brabham de Bernie Ecclestone como protagonista.

Después, cuando el británico asumió el control comercial del Gran Circo, se mostró reacio a cualquier proyecto cinematográfico, pero accedió a que Sylverster Stalone hiciera una película sobre Fórmula 1, aunque el acuerdo se vino abajo y se convirtió en Driven, con la Champ Car de los 2000 como inspiración, una obra que no recibió buenas críticas.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!