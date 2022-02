La F1 obligará a los equipos a mostrar sus mejoras en cada GP

Cargar el reproductor de audio

Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, reveló el pasado mes de noviembre que los jefes de la categoría estaban planeando una sesión abierta para los medios, en la cual los equipos tendrían que mostrar y explicar las mejoras de sus coches cada fin de semana de competición.

Los primeros borradores del reglamento deportivo para la temporada 2022 solo mencionaban que los equipos tendrían que mostrar una "especificación de referencia" al comienzo del fin de semana ante la FIA. La F1 no vio razones para que estos desarrollos técnicos no se hicieran públicos y no se explicaran, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante el inicio de una nueva era técnica.

Finalmente, la FIA ha explicado el funcionamiento del proceso que los equipos estarán obligados a hacer para que las actualizaciones y los nuevos componentes se expliquen ante los medios cada fin de semana antes de que los coches salgan a la pista.

De acuerdo con el reglamento deportivo, todos los equipos deberán presentar a la FIA un documento que incluya "el nombre y una breve descripción de todos los componentes y cambios principales que afecten a la aerodinámica y carrocería" que no se usaron en la carrera anterior y que pretenden emplearse en los siguientes días.

La FIA recibirá esta información el jueves por la tarde y no será revelada a los medios de comunicación hasta la "exhibición de automóviles previa al evento", que tendrá lugar, como muy tarde, 90 minutos antes del inicio de la primera sesión de entrenamientos libres.

Los equipos deberán poner los dos coches fuera del garaje, a disposición de los medios de comunicación, durante un máximo de una hora. Estos tendrán que estar equipados con "todos los componentes de aerodinámica y carrocería principales que se vayan a usar cuando el coche salga del pit lane por primera vez" al comienzo de los entrenamientos libres.

Una segunda sesión de exhibición tendrá lugar media hora después de la clasificación, cuando las especificaciones del coche ya estén bajo la normativa del parc fermé, es decir, que no se puedan cambiar. En esta ocasión no estarán obligados a hacerlo todos los equipos, sino que será el director de carrera el que seleccionará a cinco equipos que presenten un coche cada uno.

Durante esta sesión, cada equipo tendrá que poner a uno de sus altos cargos a disposición de los medios, cuya labor será explicar todos los cambios que se hayan realizado en la aerodinámica y la carrocería desde la sesión de exhibición del viernes por la mañana.

Esta medida forma parte de una amplia reorganización del fin de semana de competición que pretende reducir el tiempo que los pilotos pasan en el circuito.

El "día de medios", que hasta ahora se realizaba los jueves, ha pasado al viernes por la mañana. Para acomodar este cambio, los primeros entrenamientos libres se han programado a primera hora de la tarde para que todo pueda llevarse a cabo en el mismo día.

Ross Brawn ya habló de estos planes de 'exhibición y explicación' de los coches a la prensa el año pasado, diciendo que "crearían otro matiz e interés en la categoría" para los aficionados que están interesados en los avances técnicos.

Pero, naturalmente, habrá un cierto nivel de secretismo que los equipos querrán mantener a lo largo de las sesiones para no dar información de más a sus rivales.