Los equipos de F1 piden a la FIA no retrasar las reglas de 2023

Como parte de la intervención de la FIA para aliviar los problemas que los monoplazas de nueva generación sufren a raíz del porpoising, la federación internacional tiene la intención de cambiar el reglamento técnico para la próxima temporada elevando la altura de los suelos.

Pero sus planes, que en estos momentos marcan una elevación de 25 mm de los bordes del suelo, no ha sentado bien entre los equipos, ya que algunos se oponen a las modificaciones.

Como reveló Motorsport.com el viernes, al menos cinco escuderías quieren que los fondos se modifiquen en menor medida, y es algo que se está discutiendo con el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem.

Se conoce que una opción es un aumento de 10 mm, algo que cuenta con el apoyo mayoritario de los equipos, pero el organismo rector considera que ese cambio no es suficiente. Aunque algunos no están demasiado preocupados por el alcance de las modificaciones, hay un consenso sobre que es necesario tomar una decisión final de forma inminente para evitar que las escuderías tengan que tirar por la borda el trabajo que ya han realizado en sus coches de 2023.

El director técnico de Alfa Romeo, Jan Monchaux, dijo: "Todavía no es demasiado tarde, pero no podemos permitirnos esperar otras cuatro o seis semanas. Preferiría que esos cambios fueran para 2024, aunque si vienen para 2023, creo que ahora, justo antes del parón de verano, es lo último que sería aceptable".

"Después de eso, supongo que la mayoría de los equipos estarán a tope con los desarrollos del monoplaza de 2023, y un cambio tan intrínseco trastocaría muchos planes", continuó.

Incluso Mercedes, que ha recibido con satisfacción la intervención de la FIA, cree que el organismo rector debe ponerse las pilas y exponer cuál es el plan para 2023.

El director de ingeniería de las flechas de plata, Andrew Shovlin, indicó: "Lo que nos gustaría es tener claridad. ¿Van a cambiarlo? Y si es así, que se pongan de acuerdo".

"La realidad es que estos coches siempre irán cerca del suelo, siempre estarán golpeando el asfalto. Y, aunque se puede mitigar y mejorar, si queremos cambiarlo de forma fundamental, será necesario un cambio claro en el reglamento", expuso.

En McLaren, a través de su director técnico, James Key, indicaron: "Creo que es lo más tarde que se quiere llegar con los acuerdos de larga duración, las cajas de cambio, por ejemplo, y ese tipo de cosas, empiezan a hacerse en esta época del año".

"Es bastante tarde para entender eso, así que cuanto antes sepamos las cifras definitivas, mejor", afirmó.

Monchaux dijo que los ajustes previstos en el reglamento no son ni mucho menos ideales, porque obligarían a los equipos más pequeños, como Alfa Romeo, a gastar su limitado dinero en diseñar soluciones para el suelo.

"El problema como director técnico es que tenemos que gastar recursos que antes no habías planeado en eso, porque incluso no es algo para modificar solo, es una hoja de papel en blanco", aseguró. "Así que tendrás que gastar más para asegurarte de que no se te escapa nada".

"Si es de 25 mm, influirá, así que eso es lo más doloroso para un director técnico, porque también estamos trabajando con el límite presupuestario. Tenemos una visión sobre cómo enfocar estratégicamente los desarrollos en los próximos años, y es bastante evidente que necesitamos una estabilidad en las reglas", expresó.

"Si cada seis meses estamos cambiando la normativa, nos complica bastante la vida", concluyó el de Alfa Romeo.

