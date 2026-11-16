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El equipo de Lando Norris ficha a un ex de Red Bull como primer piloto de F2

Oliver Goethe, procedente de MP Motorsport, disputará su tercera temporada en la Fórmula 2 con LN4 Fusion tras haber conseguido dos podios este año.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 16 nov 2026, 19:44

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Oliver Goethe, MP Motorsport, Richard Verschoor, MP Motorsport

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

El nuevo equipo junior de Lando Norris, LN4 Fusion, ha fichado al expiloto de la cantera de Red Bull Oliver Goethe como su primer piloto para la temporada 2027 de la Fórmula 2. El piloto británico-alemán, de 22 años, dará el salto desde MP Motorsport para disputar su tercera temporada en la categoría, tras haber conseguido dos podios en lo que va de año.

El mes pasado se concedió a LN4 Fusion una plaza en la F2, como única escudería nueva para el próximo ciclo trienal del campeonato. El piloto de Fórmula 1 de McLaren fundó la escudería en septiembre, y esta también contará con monoplazas en la Fórmula 3, la Fórmula 4 italiana y la F4 británica.

Goethe formó parte de la cantera de Red Bull durante dos años antes de abandonarlo a finales de 2025. Antes de dar el salto a la F2, ganó el título de la Euroformula Open en 2022 con 11 victorias, y logró dos triunfos en la Fórmula 3.

Al anunciar el acuerdo, el director ejecutivo de LN4 Fusion, Dan Richards, afirmó que la experiencia del alemán lo convertía en la elección perfecta para la primera temporada del equipo.

"Oliver es una gran elección para nuestro equipo. Conoce bien el coche, los circuitos y el campeonato, y sus podios de este año demuestran que ha dado los pasos necesarios para luchar en las primeras posiciones", afirmó.

"Queremos proporcionarle el entorno y el apoyo que necesita para seguir avanzando hacia su objetivo final, y estamos seguros de que juntos podemos tener una temporada sólida".

Goethe afirmó que cree que 2027 podría ser su mejor oportunidad hasta la fecha para luchar por el título: "¡Estoy absolutamente encantado de unirme a LN4 Fusion para la temporada 2027! Es un proyecto realmente emocionante y estoy deseando formar parte de él. Sinceramente, creo que el año que viene podría ser mi año, y estoy decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad", afirmó.

"En el marco de la colaboración entre Motorsport Team Germany y Audi, ya he completado varias sesiones en el simulador de F1 de Audi, lo que me ha permitido adquirir una experiencia y un conocimiento útiles de los circuitos de cara a la próxima temporada".

Las operaciones europeas de LN4 Fusion estarán dirigidas por antiguos miembros de Prema, con el exjefe, René Rosin, a bordo como asesor y director del equipo, y el exjefe técnico, Guillaume Capietto, como director de competición.

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