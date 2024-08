¿Llegará algún equipo de F1 a valor más de 10.000 millones de euros?

La Fórmula 1 es un club caro y exclusivo y, para algunos como Andretti, un lugar inaccesible. Si piensas en equipos del Gran Circo, piensas en dinero y reconocimiento mundial, además de patrocinadores de primer orden, marcas de lujo y el hogar de los pilotos más rápidos del planeta.

Sin embargo, ¿se traducen todos esos activos en dinero?

Los Dallas Cowboys acaban de convertirse en el primer equipo de la historia que supera los 10.000 millones de dólares, y la NFL cuenta con otras franquicias que están cerca de superar esa cifra. Para ponerlo en contexto, su valor de 10.320 millones de dólares podría hacer que compren Ferrari, Mercedes y Red Bull, y aún sobraría algo más.

En la actualidad, todas las escuderías obtienen beneficios, independientemente de su posición, y eso es un signo revelador de que la categoría goza de una buena salud. Se acabaron los días en los que los pilotos de atrás pedían limosna, y los valores están subiendo en toda la parrilla.

Tomemos como ejemplo el caso de Williams, un conjunto familiar que se vendió a Dorilton Capital en 2020, después de una racha de varios años en los que acabó el último en el mundial de constructores. La comisión exigida para completar el acuerdo fue de 200 millones de dólares, mientras que las valoraciones estimadas actuales ponen al equipo en unos 725 millones de dólares, a pesar del escaso rendimiento en pista.

Sin embargo, los resultados no son una forma segura de aumentar el valor de un conjunto, ya que el éxito deportivo no es un requisito previo para el rendimiento empresarial.

Los ya mencionados Dallas Cowboys no llegaron al NFC Championship Gane en 28 años, y la última vez que ganaron la Super Bowl, Michael Schumacher acababa de defender su título con Benetton. De media, los ingresos anuales de un equipo de Fórmula 1 se multiplicó casi por tres desde 2018, y el aumento de la popularidad del campeonato también se vio como un clamor de empresas y corporaciones para hacer aparecer su marca en monoplazas y cascos, con nuevos acuerdos de patrocinio semanales.

En declaraciones al podcast James Allen on F1, el director ejecutivo de Liberty Media, Greg Maffei, afirmó que no esperaba que la burbuja estalle pronto: "La gente aumenta el capital, Aston Martin hizo hace poco un aumento sustancialmente superior a los números que estábamos discutiendo".

Esa fue su respuesta sobre si creía que el valor de un equipo podría alcanzar algún día la suma de once cifras de los Dallas Cowboys, y continuó: "Al menos terceros como Sportico o Forbes han valorado a Ferrari y Mercedes en 3.000 y 4.000 millones de dólares, así que he visto cifras de los Dallas Cowboys, pero hemos crecido mucho, espero que siga así".

El límite presupuestario es otro de los grandes motores de ese auge en la rentabilidad de la Fórmula 1. Algo que se introdujo en la temporada 2021 hace que tengamos un crecimiento exponencial en el valor de todas las escuderías, ya que marca una frontera de la que no pueden excederse.

Eso significa que cada equipo de la parrilla podrá gastar un total de 135 millones de dólares, una medida que no solo pretende frenar la espiral de costes, sino también igualar las condiciones de competencia. Además del precio de los motores, los salarios de los pilotos y de los tres miembros del personal con mayores ingresos no están sujetos a esa norma, por lo que, ¿cuál es la mejor forma de aprovecharlo?

Parece que las distintas escuderías han adoptado varios enfoques. Una fuente explicó a Motorsport.com que, mientras que un director puede ver las restricciones presupuestarias como una oportunidad para ayudar a aumentar el valor de su conjunto, su homólogo tratará de utilizar las lagunas salariales para hacer un agujero en el sistema y atraer a más ingenieros o diseñadores.

Mientras los equipos se esfuerzan por vencer a los demás en la pista, en una categoría que se asemeja a un formato de liga cerrada como en la mayoría de los deportes estadounidenses, las finanzas de cada uno están vinculadas a todo el paquete, por lo tanto, es en el interés colectivo de todos lo que es valioso.

"El sistema de liga cerrada, si se quiere, está en vigor en la Fórmula 1, un equipo no desciende al final del año aunque no haya sumado ni un solo punto en carrera", explicó la profesora asociada de Contabilidad y Finanzas Deportivas de la Universidad de Portsmouth, Christina Philippou. "Así se protege el valor, no hay amenaza para las escuderías en términos de pérdidas de ingresos, derechos de retransmisión y patrocinio por tener que competir en una categoría inferior. Las rivalidades hacen el deporte, pero, con los mismos compitiendo cada año, es un buen augurio para conseguir nuevos patrocinadores, más ojos y más dinero si todos mejoran su valor".

"Esa es la principal razón por la que ha funcionado el límite de costes, ha igualado la parrilla para garantizar que las escuderías de atrás no tengan que gastar dinero en un intento de mejorar los resultados y, al mismo tiempo, no se vean perjudicados por los de delante", dijo. "Es una política de protección, en esencia, y todos se benefician de ello".

Como se mencionó antes, si el valor combinado de Ferrari, Mercedes y Red Bull no alcanza a los Dallas Cowboys, ¿podrán, como sugirió Greg Maffei, alcanzar algún día esas impactantes cifras?

Christina Philippou cree que el clima actual presenta la mejor oportunidad para averiguarlo: "¿Cuánto puede llegar a valer una escudería de Fórmula 1? La respuesta es, por supuesto, lo que cualquier esté dispuesto a pagar por él. En el mercado del fútbol se produjeron grandes ventas en los últimos años, pero eso no significa que todos en la Premier League puedan exigir de repente acuerdos por miles de millones de dólares".

"Ocurre lo mismo en la Fórmula 1, aunque la competitividad sea alta, el interés se mantenga y algo como Drive to Survive cuente las historias de este deporte a una gran audiencia, las cifras serían más altas que nunca en este momento", continuó. "En realidad, no hay límite para su valoración".

El valor de una escudería es relativo. El año pasado se supo que Red Bull rechazó una oferta de 1.000 millones de dólares por el Visa CashApp RB, ya que la categoría está disfrutando de sus mejores temporadas, a diferencia de la anterior venta de Williams, por lo que ahora parece que fue un buen negocio.

Cualquier potencial recién llegado que quiera hacerse con un equipo ya existente necesitará un gran capital para entrar en la parrilla y, aunque el primer conjunto de más de 10.000 millones de dólares aún esté lejos, la fuerza del producto actual hará que las cifras aumenten en los próximos cursos.

