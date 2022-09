Cargar el reproductor de audio

La gran mayoría de pilotos que logran éxitos en la máxima categoría del automovilismo tienen sus inicios en los karts, y es que estrellas del nivel de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc o incluso Carlos Sainz salieron de esas pequeñas pistas donde desde muy temprana edad se baten con rivales por su sueño.

Uno de los que cumplió en su época con lo que más deseaba es Fernando Alonso, que se consagró como campeón del mundo júnior en el año 1996, lo que le supuso todo un trampolín para los monoplazas con los que se convertiría en leyenda de la Fórmula 1.

Ahora, el asturiano ayuda a algunos jóvenes que quieren emular su trayectoria, y parece que va por buen camino, ya que el piloto brasileño, Matheus Morgatto, se ha proclamado campeón del mundo de karting FIA OK en 2022.

El joven de Brasil celebró por todo lo alto su conquista y se postula como un claro candidato para dar el salto a los monoplazas próximamente. Quién sabe si se convertirá en el próximo brasileño de éxito en el Gran Circo, como ya hicieron otros de su nacionalidad como Ayrton Senna, Nelson Piquet o Emerson Fittipaldi, pero, de momento, ya ha cosechado este importante logro.

"Campeones del mundo de karting", escribió Fernando Alonso en sus redes sociales acompañado de varias fotografías de Morgatto y el equipo. "Qué día para FA Alonso Kart, DPK Racing, IAME THE HEARTH OF KART, Castrol, Finetwork y Morgatto. Hoy no puedo estar más orgulloso. Enhorabuena a todos. Gracias".

El español de Alpine celebró en sus cuentas oficiales el éxito del joven brasileño, pero no fue el único, ya que el equipo también publicó varias imágenes de la consecución del título.

"¡Somos campeones del mundo! ¡Morgatto es el campeón del mundo de karting FIA OK 2022! Qué increíble carrera del piloto brasileño, que comenzó la final primero y lideró toda la prueba hasta el momento en el que cruzó la línea de meta", indicaron en su perfil de Instagram. "¡Enhorabuena Matheus, te mereces la victoria!".

"Es una sensación increíble para nosotros, estamos muy orgullosos de todo el equipo, y del duro trabajo que hemos hecho en cada ocasión, durante todo el año. Todavía no podemos creer lo que hemos sido capaces de lograr este fin de semana, ¡todo esto suena tan surrealista!", continuaron. "El trabajo en equipo hace que todo sea posible. Sigamos construyendo, junto podemos conseguir cualquier cosa".

"¡Queremos agradecer a nuestros mecánicos, Fernando Alonso, Kartre Public, IAM THE HEART OF KART, el Circuito Museo FA y a todos nuestros patrocinadores por el continuo apoyo! ¡Nos vemos en la próxima carrera!", sentenciaron los campeones del mundo.

