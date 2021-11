¿Hablan demasiado los pilotos con los medios? Alonso así lo cree

Para los pilotos que no están luchando por el mundial, y que por tanto no tienen que plantearse si ir al ataque o tratar de minimizar daños, afrontar cada gran premio de una larga temporada puede resultar casi rutinario.

El cargado calendario, con defectos como el de dejar una semana de separación entre dos países fronterizos como Estados Unidos y México y luego hacer dos carreras seguidas en diferentes continentes como Brasil y Qatar, hace que cada detalle sume cansancio, y Alonso reflexionó sobre un aspecto que pocas veces se tiene en cuenta.

Alonso ya mostró lo ilógico del calendario: Alonso señala lo "extraño" del final del calendario 2021 de F1

En una videollamada con diferentes medios entre los que estaba Motorsport.com, le preguntaron sobre cómo se las arregla para encarar estas carreras ante la dificultad de repetir siempre el mismo patrón.

"¿Cómo te sientes?", acababa la pregunta. Y Fernando Alonso soltó toda la sinceridad que le caracteriza: "Sí, me siento bien en el coche. Me siento bien con el equipo. Pero es muy, muy repetitivo con vosotros, los medios".

"Y no lo digo en vuestra contra, ya sabes, es solo el hecho de cómo es la Fórmula 1, muy abierta a la prensa".

Sin ni siquiera contar las entrevistas que dan a diferentes medios durante la semana de gran premio, y que gestiona cada equipo, el bicampeón enumeró las comparencias a las que obliga la propia F1: "Hacemos una conferencia de prensa el jueves, viernes, sábado por la mañana, sábado por la tarde. El domingo en el desfile de pilotos y ahora el domingo después de la carrera".

Así, los pilotos se generan un discurso que repiten en cada idioma que conocen, e incluso tienen que atender a diferentes medios en la misma lengua, como ocurre tras cada clasificación y carrera con las televisiones de Latinoamérica y DAZN.

"Y no hay realmente nada que decir", explica. "Podemos hacer los mismos comentarios para Qatar, Yeda y Abu Dhabi".

"Creo que lo muy interesante es el campeonato del mundo con Hamilton y Verstappen. Además de eso, todo es muy, muy aburrido, muy repetitivo. Y entiendo a los aficionados en casa, o mis aficionados, porque leí algunos comentarios y nos dicen en plan, 'a por el podio de Qatar' o 'en Qatar es el momento del podio' y te gustaría responder 'no, no habrá podio. Llevamos todo el año siendo octavos o novenos, así que lamento que no".

Al rojo vivo: Así queda el mundial 2021 de F1 tras el GP de Brasil

Tanto compromiso ante la prensa, defiende Alonso, se podría reducir, porque al final la información más importante no suelen revelarla los protagonistas: "Hay mucha más información de lo que realmente está sucediendo en la pista o en el paddock, hay mucha atención de los medios".

Y sobre la importancia de la parte final del campeonato, declaró: "Para nosotros está bien, porque tenemos muchas cosas que hacer con el equipo. Estamos aprendiendo muchas cosas para el próximo año. También estamos probando algunas cosas en la organización para el próximo curso".

"Así que son carreras muy interesantes para nosotros las de esta parte final del campeonato, pero obviamente esas cosas guardamos para nosotros, pero de cara al exterior, las próximas tres citas serán un poco repetitivas, estoy seguro", concluyó el de Alpine.

Fernando Alonso en el GP de Brasil 2021 de F1

