La FIA crea un Departamento de Comisarios: "No se pueden encargar en Amazon"

La FIA anunció que introduciría un nuevo Departamento de Comisarios para poner en marcha una línea de producción de comisarios de carrera formados. Eso se produjo en medio de las peticiones para disponer de más personas para poder supervisar los grandes premios, en especial con el calendario de 24 citas.

"Es muy importante tenerlo", dijo el presidente de la federación internacional, Mohammed ben Sulayem en una entrevista exclusiva con Motorsport.com en Bakú. "No se puede ir al azar, no se puede seguir, es lo que hay, tiene que haber una mejora. Y después, si nos fijamos en nuestros comisarios y directores de carrera, tenemos un problema".

"No tenemos suficientes, entonces, ¿simplemente se puede ir y pedirlo? No, lo dije en uno de mis tuits, en el que comenté, 'no se pueden encargar en Amazon o Google', no, hay que hacerlos, hay que formarlos", explicó el responsable del organismo rector del automovilismo.

El emiratí dijo que es "peligroso" para la Fórmula 1 confiar en tener solo un director de carrera en un gran premio: "Si tomamos solo lo que estamos haciendo hoy, en la Fórmula 1 no se puede confiar en solo uno, Dios no quiera que le pase algo, y entonces tienes a alguien [en caso de emergencia]".

"¿Qué haces? ¿Traer a otra persona que no esté al 100%? Digamos que tienes uno o dos de repuesto, ¿cuánto tardarán en llegar?", se preguntó. "Si pasa algo, Dios no lo quiera, algo con la salud o del estilo, así que debemos ser capaces de satisfacer el nivel de demanda y tener una vía que sea buena".

El departamento apoyará la captación de talentos a escala regional. Sin embargo, Mohammed ben Sulayem admitió que no era fácil encontrar nuevos voluntarios, un problema que, en su opinión, aumentó tras la pandemia: "Ahora la gente elige dónde y cómo dar su tiempo. Por eso prefieren ir a los hospitales, para ayudar a las personas, pero cuando quieren hacerlo por el amor al deporte, ¿les decimos, 'lo siento'? ¿Nos quedamos con el viejo sistema? No".

El presidente de la FIA consideró que la introducción de un Departamento de Comisarios, que cubrirá todos los niveles desde el comienzo de la temporada 2025, era necesaria desde hace mucho tiempo: "Dije, 'es increíble, tenemos departamentos para muchas cosas, pero no uno para una cosa que es como la médula espinal para nosotros, que es la dirección de carrera', así que ahora tenemos un departamento propiamente dicho".

Junto con el nuevo departamento, se hará una revisión y actualización de los reglamentos, que definirán los criterios para obtener, mantener y progresar en los grados de licencia. El máximo responsable de la federación internacional indicó que en el pasado eso provocaba situaciones peligrosas: "'Oh, necesitamos otro director de carrera, tráelo, o 'necesitamos otro comisario, llévatelo', no es así".

"Es peligroso, está mal", reconoció. "Hay mucha gente buena, joven, mujeres y hombres, que quieren dedicarse a este deporte, pero hay que guiarlos, hay que formarlos, y este departamento se encargará oficialmente de ello. Porque se puede hacer con voluntarios, pero habría que tener un departamento adecuado a ello que se dedique a eso, es necesario, no sé cómo hemos podido funcionar durante muchos años sin tener uno adecuado".

