Entrevista

Fórmula 1

Entrevista: por qué Pierre Gasly no ha perdido ni un ápice de su motivación en la F1

El francés repasa sus ambiciones con Alpine, su capacidad para mantener una actitud positiva, su primera pole y su debut en la F1 en 2017…

Jake Boxall-Legge

Editado: 15 nov 2026, 11:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Pierre Gasly ha vivido todas las emociones que puede ofrecer la Fórmula 1: un ascenso a Red Bull tras una sola temporada, un doloroso descenso a Toro Rosso tras solo media temporada en la escudería "mayor" y, posteriormente, su primera victoria en el Gran Premio de Italia de 2020.

Este artículo forma parte del contenido reservado a los suscriptores de Autosport y se ofrece de forma gratuita. Para acceder a más análisis e información exclusiva, puedes suscribirte haciendo clic aquí.

Su llegada a Alpine en 2023 estuvo marcada por altibajos: dos podios, pero también la necesidad de lidiar con coches difíciles en 2024 y 2025. No obstante, sus cualidades como piloto siguen intactas. Ahora que Alpine está recuperando cierta competitividad, Gasly dio la sorpresa al conseguir la pole position en Monza en septiembre y se encuentra entre los pilotos más destacados de esta temporada.

Aprovechando la visita a Sepang, donde comenzó su aventura en la F1 en 2017, en Motorsport.com nos reunirnos con él e hicimos un repaso general.

Más sobre Gasly:

Empecemos por hacer balance: Alpine ha progresado mucho en términos de rendimiento en 2026. ¿Cómo va esta temporada?

"En general, si tenemos en cuenta de dónde venimos y cómo fue nuestro 2025, está claro que hemos dado un gran salto como equipo en cuanto a rendimiento. Hemos sido capaces de luchar con bastante regularidad por los puntos en la zona media de la parrilla, y lo hemos hecho en numerosas ocasiones".

"Debo decir que probablemente nos ha faltado suerte en algunas careras, en las que hemos dejado escapar muchos puntos. Estamos sextos en el campeonato. Creo que si volviéramos a disputar la temporada diez veces, en la mayoría estaríamos quintos en este momento. Pero sigo esperando que podamos recuperar el puesto antes de acabar el año".

"No obstante, como equipo, debemos estar satisfechos con el paso adelante que hemos dado. Todavía nos queda un paso por dar para integrarnos de verdad en la lucha por los primeros puestos, entre los cuatro mejores equipos, ya sea en materia de estructura, desarrollo, procesos o ejecución. Hemos progresado claramente en muchos ámbitos y el equipo ha elevado su nivel en prácticamente todos los aspectos".

Alpine ha recuperado su competitividad en 2026.

Foto de: Eric Le Galliot

Recuerdo sus declaraciones ante la prensa el año pasado: siempre se mostraba optimista a pesar de una temporada difícil…

"Sí, hicimos sacrificios desde el inicio de la temporada 2025, lo que significaba que nos esperaba un año largo. Siempre pasa lo mismo cuando la gente dice que se ve la luz al final del túnel: 2026, un nuevo reglamento, se cambia el desarrollo desde muy pronto. Sabíamos que al final daría sus frutos. Eso es lo que pensaba y lo que me ayudó claramente a superar esa larga temporada de 2025".

"Al mismo tiempo, mi papel como líder del equipo también consiste en asegurarme de que todo el mundo mantenga la motivación y siga dando lo mejor de sí mismo. Entonces, le expliqué al equipo que no podíamos bajar la guardia. Cuando llegara un coche bueno, si no estuviéramos acostumbrados a funcionar al 100%, a mantener un alto nivel de exigencia, a ser críticos con nosotros mismos y a intentar que todo saliera bien, ya sería muy tarde".

"No hay que ponerse en marcha en el momento en que recibimos el coche. Hay que estar preparados antes. Ese es el enfoque que adoptamos colectivamente el año pasado".

Empiezas tu cuarto año con el equipo. ¿Qué es lo que más ha cambiado en Alpine?

"Yo diría que los cimientos. El hecho de haber disfrutado de una mayor estabilidad en las dos últimas temporadas. La confianza y la convicción mutuas, pero también, al final, las experiencias vividas con la gente permiten crear vínculos y relaciones en los que podemos apoyarnos tanto en los buenos como en los malos momentos".

"Tengo la sensación de que hemos pasado por muchas cosas como equipo. Siempre hemos podido contar los unos con los otros y siempre hemos estado a la altura. Siento que nuestra colaboración y nuestra capacidad para avanzar son más fuertes que nunca".

"¿Estamos plenamente satisfechos con nuestros resultados? No. La ambición del equipo, al igual que la mía, es claramente lograr aún más. Pero si tenemos en cuenta el camino recorrido desde el año pasado, estamos satisfechos con nuestra trayectoria, con los progresos realizados y con el hito alcanzado. Ahora es importante mantener este impulso el año que viene e intentar conseguir un puesto en la lucha por los primeros puestos, entre los cuatro mejores equipos".

Sobre Alpine:

Flavio Briatore junto a Pierre Gasly.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Usted habla de esa estabilidad, cuando ha vivido numerosos cambios de directores de equipo. ¿Ha llegado a decirse: '¡Oh, no, otra vez no!'? ¿Cómo lo gestiona?

"Soy una persona que, ante todo, busca centrarse en aquello sobre lo que puede influir. Esas decisiones las toma, evidentemente, la dirección general de Renault. Ese no es mi papel. El mío consiste en subirme al coche y conseguir el mejor resultado para el equipo".

"Por supuesto, cada vez que se inicia un nuevo ciclo, hay que conocer a las personas, comprender su forma de trabajar, crear relaciones, construir confianza y asimilar todo ello para establecer esos nuevos cimientos de los que acabo de hablar".

"Creo que, con Flavio [Briatore] en el equipo desde hace unos años, ahora contamos con unos cimientos bastante sólidos y estamos trabajando realmente en los detalles para perfeccionar nuestra organización".

¿Tienes la sensación de que la situación ya se ha estabilizado? ¿Ves al equipo preguntándote cómo reducir la distancia respecto a los cuatro mejores?

"Creo que las cosas están bastante claras. Tenemos una valoración sincera y muy transparente de lo que hacemos, de lo que tenemos que hacer y de cómo debemos proceder. La ambición del equipo es clara. Para alcanzarla, ahora tenemos que dar un nuevo paso y pasar a un nivel superior".

"Hablamos de Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes. Son los mejores de la historia. Para formar parte de este grupo, hay que alcanzar un nivel de excelencia aún mayor, sobre todo en lo que respecta a los recursos técnicos".

"Creo que vamos claramente por el buen camino. En el plano humano, me parece muy impresionante ver hasta qué punto el personal tiene experiencia y es competente. Creo que contamos con los recursos humanos necesarios para lograrlo. Las infraestructuras aún están en desarrollo y siguen mejorando. Es un ámbito en el que todavía podemos progresar y en el que estamos trabajando".

"¿Contamos con todas las herramientas necesarias? Esa es una pregunta que hay que plantearle a Flavio y a los máximos responsables técnicos. Pero creo que estamos construyendo un equipo mucho más sólido que el que me encontré al llegar".

Pierre Gasly logró la victoria en la F1 gracias a su hazaña en Monza en 2020.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Hablemos de Monza. Creo que fue tu primera pole position desde la GP2. Al encontrarte en la primera línea, sin nadie delante de ti, ¿te volvió esa sensación de forma natural?

"Sí, lo disfruté muchísimo. Son cosas sencillas, pero salir del coche en la parrilla y ver que no hay nadie delante… La pista está completamente despejada ante ti. Entonces tienes esa sensación de control. Soy una persona que necesita tener el control de las cosas. Cuando vas en cabeza del pelotón, eres tú quien marca el ritmo durante la vuelta de formación. En ese momento, controlas la situación y es la mejor posición posible".

"Hacía mucho tiempo que no vivía algo así. No podía permitirme hacer una mala salida en esas circunstancias. Para mí era muy importante acertar con esa salida".

¿Y quizá también había una presión extra, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde tu última pole?

"Estaba realmente contento, porque creo que soy un piloto muy bueno en clasificación. Sacar el máximo partido al monoplaza a una vuelta, aprovechando los neumáticos y el rendimiento del coche, es un aspecto en el que siempre he sido muy constante y muy eficaz a lo largo de mi carrera".

"Pero dependemos muchísimo del rendimiento del coche. Si tu monoplaza está unas décimas por detrás del más rápido, incluso con una vuelta excelente, eso nunca te permitirá conseguir la pole position, ni siquiera aspirar a ella".

"Siempre es agradable que te recompensen por el buen trabajo que has realizado. A lo largo de mi carrera, esta recompensa ha sido a menudo un tercer puesto: pero conseguir colocar un coche en tercera posición cuando, sobre el papel, no tenía necesariamente el potencial para ello, es gratificante. Recuerdo algunas ocasiones en las que pude meterme en la lucha con los equipos punteros. Pero esa sensación de conseguir realmente la pole la había experimentado con mayor facilidad en todas esas sesiones de clasificación en las que participé. Por fin pude sentir esa recompensa, con todo lo que conlleva una pole".

"Lo increíble fue que aún recordaba la clasificación de Monza, doce meses antes. Fue muy doloroso. Un año después, volvimos a este mismo circuito, que nos había planteado dificultades, y conseguimos la pole. No estaba previsto en absoluto, ¡pero fue una sensación fantástica!".

Pierre Gasly considera que la escudería Alpine tiene ahora más experiencia que cuando él llegó.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Aquí estamos de vuelta donde todo empezó, en Sepang. ¿Qué recuerdos tienes?

"Sí, es curioso. Al llegar al paddock, iba caminando y es increíble cómo funciona el cerebro, con esos recuerdos que a veces resurgen. Acabo de ver esos árboles y esa gran avenida de nuevo".

"Me dije: '¡Guau!'. Inmediatamente recuperé las sensaciones que había experimentado la primera vez que vine aquí, esa emoción, el hecho de lanzarme a lo desconocido y comenzar mi sueño como piloto titular, sin saber realmente qué iba a pasar".

"Todo me ha venido a la mente. Es muy especial estar de vuelta, sobre todo porque no he tenido la oportunidad de venir aquí cada temporada. Los recuerdos son, por tanto, muy concretos, y han pasado nueve años desde aquellas primeras sensaciones, con todo lo que ha ocurrido desde entonces".

Si comparas al Pierre Gasly de 2017 con el de hoy, ¿qué diferencias ves? ¿Hay algo que te hubiera gustado saber en aquel entonces?

"Yo diría que, en las categorías inferiores, cuando tienes talento y te consideran una promesa para la F1, estás acostumbrado a luchar en las primeras posiciones, por la pole, la victoria, los podios y los títulos. Estás condicionado para luchar por esos puestos. Es normal. Llegas a un fin de semana sin plantearte otra cosa que no sea luchar por ganar".

"Una vez en la F1, estas situaciones se vuelven muy poco frecuentes. Es normal aspirar siempre al mejor resultado posible, afrontar cada carrera con ganas de ganar, de ser el mejor y de luchar por todas esas cosas".

"Pero la realidad es que muy pocos de nosotros tenemos esa oportunidad en la F1. Si echamos la vista atrás a los cientos de pilotos que han competido en los últimos 30 o 40 años, ¿cuántos han podido realmente afrontar cada fin de semana sabiendo: 'Estoy aquí de verdad para ganar'? Son muy pocos. Es una mentalidad a la que a veces he tenido que adaptarme, aprendiendo a aceptar y comprender la situación, pero también a encontrar satisfacción independientemente del resultado final".

"No voy a mentir: aún hoy, si el mejor resultado de mi temporada es ser décimo, no es lo mismo. Vivimos para momentos como el de Monza. Soy una persona emotiva, cuando llegan esas ocasiones, las vivo al 100%, porque es lo que me hace seguir adelante".

"Cada vez que vuelvo a casa, me digo a mí mismo que quizá el próximo fin de semana sea el bueno, o quizá no. Pero habrá otra carrera y, tarde o temprano, tendré mi oportunidad. Quiero estar seguro de saber aprovecharla".

"Creo que lo que ha caracterizado mi carrera hasta ahora es que, cada vez que he tenido la oportunidad de subir al podio —aunque esas ocasiones hayan sido bastante escasas—, he conseguido aprovecharla", concluyó.

¡Salir desde la pole position en Monza: ¡una primicia!

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La renovación de Turquía para el regreso de un 'clásico moderno' de la F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jake Boxall-Legge





Lo que no se vio del debut de Cámara en F1: los datos que invitan al optimismo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



Lo que no se vio del debut de Cámara en F1: los datos que invitan al optimismo





Por qué el campeón Antonelli acabó enfadado el GP de Brasil de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 d



Por qué el campeón Antonelli acabó enfadado el GP de Brasil de F1





Los retos en mojado que planteó la clasificación del GP de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 d



Los retos en mojado que planteó la clasificación del GP de Brasil

Más de

Pierre Gasly





La crítica de Gasly a la nueva F1: demasiados pilotos perjudicados sin culpa



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



La crítica de Gasly a la nueva F1: demasiados pilotos perjudicados sin culpa





Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!





Cuántos años tiene cada piloto de F1 (edad) y cuándo es el cumpleaños



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Cuántos años tiene cada piloto de F1 (edad) y cuándo es el cumpleaños

Más de

Alpine





Las "tiritas" ya no bastan en Alpine: Colapinto explica por qué mira a 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



16 h



Las "tiritas" ya no bastan en Alpine: Colapinto explica por qué mira a 2027





Grosjean dice basta tras 23 años en monoplazas: "Ya no quiero seguir con esto"



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Grosjean dice basta tras 23 años en monoplazas: "Ya no quiero seguir con esto"





Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?

Últimas noticias





Entrevista: por qué Pierre Gasly no ha perdido ni un ápice de su motivación en la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 min



Entrevista: por qué Pierre Gasly no ha perdido ni un ápice de su motivación en la F1





La renovación de Turquía para el regreso de un 'clásico moderno' de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 21 min



La renovación de Turquía para el regreso de un 'clásico moderno' de la F1





El plan de Pirelli para la F1 2027: neumáticos con mayor desgaste con un doble objetivo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



El plan de Pirelli para la F1 2027: neumáticos con mayor desgaste con un doble objetivo





Dovizioso: "Bezzecchi y Aprilia son más rápidos que Márquez y Ducati; han tirado por la borda el Mundial"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Dovizioso: "Bezzecchi y Aprilia son más rápidos que Márquez y Ducati; han tirado por la borda el Mundial"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse