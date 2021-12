Fittipaldi aconseja a Verstappen y Hamilton para Abu Dhabi

Emerson Fittipaldi logró dos campeonatos mundiales, en 1972 y 1974 respectivamente. El brasileño también subió a lo más alto del podio en 14 ocasiones, y es uno de los pilotos más icónicos de la Fórmula 1.

El de Sao Paulo vivió una situación similar en su segundo título con lo que protagonizan Max Verstappen y Lewis Hamilton en la temporada 2021. En aquel entonces, el que fuera piloto de McLaren, llegó empatado a puntos con Clay Regazzoni a la última carrera en Watkins Glen, en Estados Unidos.

Durante la campaña de 1974, en los primeros 8 Grandes Premios, contaban los 7 mejores resultados, mientras que para la segunda mitad del año, solo eran válidos los 6 mejores puestos que consiguieran. El brasileño y el italiano sumaron 52 puntos antes de la cita final, y fue la primera y única vez que dos pilotos llegaban igualados al último evento.

Fittipaldi, que ve cómo Verstappen y Hamilton hacen revivir aquella historia, habló en exclusiva con Motorsport.com sobre la presente temporada: "No creo que nadie pueda predecir lo que pasará entre ellos en Abu Dhabi. Es una situación parecida a lo que me pasó con Clay Regazzoni en 1974, donde estábamos igualados a puntos".

"Puedo ver la presión que tienen cada uno, Lewis, Max, los equipos, familias, patrocinadores, incluso los espectadores y aficionados. Es una presión tremenda llegar a la última carrera con los mismos puntos, piensas que va a ser como un duelo, una carrera en la que están uno contra otro", indicó el bicampeón.

El Gran Premio de Abu Dhabi marcará un antes y un después para la historia de la F1, pero ni el mismo Fittipaldi se atreve a predecir qué pasará: "Todo el mundo estará ahí viendo qué va a pasar durante 1 hora y 40 minutos, y solo uno será campeón del mundo. ¿Quién será? Puedo imaginar lo ansiosos que estarán".

A pesar de ello, el mito paulista se animó a darles unos consejos: "Solo puedo decirles que hagan una estrategia con su equipo y, lo primero, para ganar el campeonato es que hay que acabar la carrera. Entonces, sí podrán ganar el mundial, pero deben ver la bandera a cuadros, si no lo hacen, no podrán vencer".

"Creo que están igual, porque, como he dicho, no puedes contar con que el otro no acabe. Primero, deben finalizar la carrera, no importa si Max ha ganado más que Lewis. Ahora, se trata de que quien llegue primero, será campeón, va a ser increíble, una fantástica obra del automovilismo", comentó.

Cuando se le preguntó por cuál había sido el momento clave del año para Fittipaldi, dijo: "Han pasado muchas cosas emocionantes entre ellos. Max ha liderado más tiempo que Lewis, pero en las últimas cuatro carreras, Mercedes parece muy fuerte, le han dado la vuelta. Creo que, desde agosto, todo ha estado muy tenso, en cada carrera".

La temporada 2021 será recordada como una de las mejores de todos los tiempos, pero una vez que los equipos vean la bandera a cuadros en Abu Dhabi, todos estarán enfocados en la próxima temporada.

"Las nuevas reglas van a hacer que haya muchas sorpresas, quien se adapte mejor, será el que tenga una ventaja. No creo que nadie esté seguro de quién será el líder en la primera clasificación, en los test nunca sabes la carga de combustible de los coches y las condiciones de la pista afectan", expresó el brasileño.

El expiloto de 79 años siguió hablando sobre el 2022: "Se podrá ver quién será el más rápido después de la primera clasificación del año, pero hay mucha gente trabajando en los coches de la próxima temporada en algunos equipos, lo que puede dar ventaja".

"Imagino que Mercedes y Red Bull están enfocados en la lucha por los campeonatos de este año, y equipos como Ferrari han dedicado más tiempo a la próxima campaña, puede haber sorpresas".

Para cerrar el capítulo sobre la campaña del año que viene, el embajador de Kelbelt, indicó: "El conjunto más grande siempre tiene más ventaja, pero las otras escuderías pueden estar muy cerca. Me gusta el cambio de normativa y lo que van a hacer, espero que los coches se acerquen los unos a los otros y tengamos carreras emocionantes".

La estirpe Fittipaldi está más presente que nunca en la Fórmula 1, y sus dos nietos, Pietro y Enzo, están muy ligados a la máxima categoría. El mayor de los hermanos ya sabe lo que es participar en una carrera de F1, cuando a finales de 2020 sustituyó a Romain Grosjean en Shakir y Abu Dhabi.

Enzo, por su parte, compite en la F2, la antesala del Gran Circo, sin embargo, sufrió un fortísimo accidente en la cita de Arabia Saudí, de donde, afortunadamente, pudo salir con vida.

"Creo que es gracias a la FIA. Los coches son más seguros, el monocasco es muy fuerte, han mejorado en seguridad, y lo único que se ha lesionado es su pierna derecha, porque fue un impacto fue muy fuerte", dijo su abuelo.

"Está bien, también tiene algunos pequeños golpes por encima de los ojos, pero los monoplazas de ahora son increíblemente seguros. Las reglas protegen a los pilotos, y están como dentro de una cápsula de seguridad", prosiguió.

Fittipaldi, al ver el accidente de Enzo, dijo que se le vino a la mente otro con fatales consecuencias: "Recuerdo el accidente de Paletti en Montreal, en 1982. Fue horrible y eso te demuestra lo que se ha mejorado en el automovilismo. Enzo está bien, se está recuperando muy rápido".