Entrevista exclusiva con Carlos Sainz: futuro, SF-23, Vasseur...

28 años y 170 grandes premios disputados. Pero no es sólo una cuestión de números, porque Carlos Sainz transmite físicamente la sensación de estar ante un profesional que es dueño del escenario que le rodea en todo momento.

Su capacidad de análisis destaca por su precisión y por ir directo al grano, sin demasiadas florituras. Su tercera temporada en Ferrari no ha empezado como él hubiera deseado y además tiene la duda sobre su futuro a largo plazo, aunque reconoce que espera seguir defendiendo los colores de la Scuderia Ferrari siempre que, eso sí, la renovación llegue antes del inicio del próximo curso.

El piloto español tiene sus propias ideas sobre lo que puede haber causado el difícil comienzo del proyecto del SF-23, un monoplaza muy 'quisquilloso' a la hora de pilotar, pero también tiene fe ceiga en el trabajo de Frederic Vasseur y de todo el equipo de Maranello.

Pregunta: El primer tercio de la temporada fue un claro paso atrás en comparación con el año pasado. ¿Crees que lo que se ha visto hasta ahora ha sido una escalada de los problemas que ya tuvisteis en la segunda mitad de 2022?



Respuesta: "En la segunda mitad del año pasado teníamos un coche capaz de luchar por las poles, pero en carrera nos ganaban los Red Bull. A veces parecía un problema de gestión, de estrategia, pero en muchas ocasiones simplemente no teníamos el ritmo necesario, me vienen a la mente Budapest, Austin u otras ocasiones en las que salíamos desde la pole y perdimos".

"Los sábados fuimos más rápidos por una décima, pero en carrera más lentos por dos o tres. Este año estamos viviendo la misma situación, pero la diferencia es mayor", explicó.

P: Un delta que cambia en función del tipo de pista y de las condiciones. ¿Es ese un escenario que complica las cosas todavía más?



R: "Es la clásica visión del vaso medio lleno o medio vacío: tenemos un coche rápido, pero tenemos que intentar que sea rápido en carrera. Estamos investigando todo y cada fin de semana probamos algo, desde los amortiguadores hasta la aerodinámica, para ver dónde está el problema".

"Veo a un equipo centrado y comprometido, tanto en la fábrica como en pista, en mi carrera nunca he pasado tanto tiempo cerca de un equipo, yendo del simulador a las reuniones, intentando dar todo mi apoyo para llegar a una solución. Hasta ahora en cada fin de semana de carrera siempre hemos probado nuevas ideas para intentar mejorar la situación, pero aún no tenemos la varita mágica, por lo que estamos desarrollando el monoplaza paso a paso".

P: Este año hemos entendido el significado de la palabra 'quisquilloso'...



R: "Tener que lidiar con un coche que sólo funciona al máximo en unas condiciones determinadas puede considerarse el peor escenario posible para los que tienen que asumir una situación así".



"Desgraciadamente sí, y también es difícil para un piloto. Para mí tampoco ha sido un comienzo de temporada fácil, Charles [Leclerc] y yo vamos al límite siempre pero hemos tenido algunos fines de semana extraños, de repente el coche se comportaba de forma impredecible en la clasificación. Y cuando no entiendes lo que está pasando, no es fácil ni para los pilotos ni para el equipo".

"A veces el monoplaza te da esperanzas, en Australia, por ejemplo, pude hacer una buena carrera, pero luego hubo otros casos en los que sentimos que habíamos dado dos pasos hacia atrás, así que es algo complicado de gestionar. En estos momentos es importante tener un liderazgo muy claro y un grupo unido, estamos en un viaje que estamos haciendo juntos y no es fácil por todas las críticas y dudas que nos rodean, pero lo estamos haciendo lo mejor que podemos".

P: El equipo está en el punto de mira tras un mal comienzo de temporada. Muchos esperan la llegada de grandes nombres para reforzar el departamento técnico, ¿crees que este es el camino a seguir?



R: "Creo que Ferrari cuando no gana siempre está sujeto a críticas, es Ferrari, y es algo que intentaron explicarme mil veces antes de venir a este equipo, y yo siempre respondía 'no te preocupes, me acostumbraré'. Pero tengo que decir que hay que estar dentro del equipo para entenderlo, porque cada fin de semana hay una historia diferente, siempre que no ganas hay alguna polémica nueva. Pero también tengo que decir que cuando ganas es el mejor lugar del mundo".

"Cuando las cosas no van bien los pilotos tampoco nos libramos de las críticas, pero llevo tiempo en este deporte y me alegro de tener 28 años, casi 29, porque ahora sé cómo manejar estos aspectos y al final creo que es lo correcto, porque todo está ligado a la pasión que hay en Italia y en el mundo por este equipo. Este apego a Ferrari también genera la prisa por ganar, y por eso cuando ganas es tan especial, porque sabes que hay tanta gente feliz que comparte contigo la alegría de la victoria".

P: A veces hemos visto al coche sufrir mucho cuando hay cambios en las condiciones de la pista, la temperatura y el viento. ¿Aumentan estos aspectos la frustración?



R: "Es complicado. Si piensas en un piloto que acaba una carrera en la que ha perdido posiciones, estar delante de los micrófonos inmediatamente después no es fácil, digamos que es bastante complicado mostrar entusiasmo. Este año me ha pasado varias veces y es difícil transmitir positividad".

"Pero luego todo cambia el lunes, me despierto y veo el lado positivo de las cosas, reacciono y me pongo a disposición del equipo. En carrera entra en juego mi espíritu competitivo, y no me alegra que George Russell, Fernando Alonso o Lewis Hamilton me pasen en pista con facilidad, pero creo que en el transcurso de un fin de semana de Fórmula 1 puede pasar que tengas coches que vaya mejor el sábado o el domingo".

"Cuando estaba en McLaren viví la situación contraria a la que tengo ahora, el coche iba mejor en la carrera. Recuerdo que siempre estaba remontando posiciones y decían que era un gran piloto, que hacía grandes adelantamientos, igual que se ensalzaban las estrategias. Se necesita una visión más amplia para juzgarlo todo, por eso los lunes veo las cosas con más claridad y perspectiva".

P: En esta primera parte de la campaña ha habido momentos en los que desde fuera el equipo ha parecido tener ideas confusas. Se han producido algunas salidas importantes de personal, pero en su trabajo diario, ¿ha notado algún cambio en el planteamiento de los problemas y también en los métodos de trabajo?



R: "Creo que el equipo está en buena forma. Aún estamos atravesando un periodo de cambios que empezó con la llegada de Fred, pero la forma de trabajar de la fábrica y del equipo creo que es buena. No estoy preocupado, y no creo que haya problemas de comunicación, todos estamos centrados en encontrar soluciones a los problemas que nos han afectado en hasta ahora".

"Estoy seguro de que mejoraremos, y cuando las cosas se asienten todo será más fácil", añadió.

P: ¿Se empieza a notar la mano de Vasseur en el equipo?

R: "Creo que todo está empezando a funcionar, por supuesto, es muy difícil apoyarle después de un fin de semana como el de Barcelona, pero tengo plena confianza en Fred y en la forma en que está haciendo las cosas, así como en la forma en que está liderando e la escudería. Me impresionaron mucho sus ideas y su forma de ver las cosas, y creo que su dirección está empezando a notarse".

P: ¿Cómo ves tu futuro a largo plazo? Tienes un contrato con Ferrari que expirará a finales de la próxima temporada, ¿cuándo empezarás a hablar de renovación con el equipo?



R: "No quiero decir mentiras, no me gusta empezar una temporada sabiendo que es mi último año de contrato, quiero saber qué me espera a largo plazo. He tenido experiencias previas así con Red Bull y Renault, y sé que no conocer tu futuro a corto plazo no es la situación ideal para un piloto profesional".

"Por eso, una de las prioridades del próximo invierno será aclarar cuál es mi situación, teniendo en cuenta que para mí el objetivo principal es ganar [el mundial] algún día al volante de un Ferrari, algo que he dejado claro en muchas ocasiones. Esa será mi prioridad en invierno, si no es posible me veré obligado a buscar en otra parte".

P: ¿Se ha preguntado por qué su nombre se ha asociado últimamente con el proyecto de Audi en la F1 que comenzará en la temporada 2026?



R: "Es una buena pregunta. Sinceramente, creo que hay semanas en las que hay poco que contar sobre lo que ocurre en la Fórmula 1. Así que se van creando historias, quizás en el periodismo menor, para intentar conseguir unos cuantos 'clicks' extra o para ganar algo de notoriedad".

"Hoy en día se lleva mucho lo de 'quién lo dice primero'", todos quieren decir 'nosotros lo escribimos primero, ¡hace ya tres años!'. Creo que todo es el resultado de eso, también porque no encuentro ninguna otra razón, sobre todo porque sé muy bien que no he hablado con ningún otro equipo que no sea Ferrari".

P: La temporada 2023 está marcada por un dominio de Red Bull que deja pocas opciones a los rivales. ¿Cómo se vive esa situación en la pista?



R: "Tenemos nuestros propios problemas, pero hay decir que Mercedes, Alpine y Aston Martin Racing tampoco pueden hacer mucho, porque estamos luchando contra un equipo que ha encontrado algo especial o que simplemente está haciendo un trabajo increíble".

P: ¿Crees que es una brecha que se puede cerrar en el transcurso de la temporada?



R: "Si podemos encontrar lo que queremos creo que sí, el reto es entender a la perfección cómo funcionan los coches de esta generación, y si podemos hacerlo creo al 100% que Ferrari tiene la capacidad de darme un coche ganador. Y eso es para lo que estamos trabajando", concluyó.

