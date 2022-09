Entrevista a Binotto: el resurgir de Ferrari, los problemas y más

Cargar el reproductor de audio

En nuestra larga charla en exclusiva con Mattia Binotto, jefe de Ferrari, surge un denominador común entre todos los temas del momento, un concepto transversal que empieza en el frente técnico y acaba en el deportivo: el crecimiento y la maduración de los grupos de trabajo, tanto en la pista como en Maranello.

Hablando para Motorsport.com, Binotto subraya ciertos puntos de todos los temas que toca: experiencia, crecimiento y aplicación. Es lo que vio en la era de Michael Schumacher, cuando estaba a cargo del departamento de motores, y que veinte años después cree firmemente que es la única receta para llegar a donde Ferrari quiere estar.

Ya se ha recorrido una buena parte del camino, pero todavía falta algo, y para Binotto ese algo debe buscarse dentro de los muros de Maranello, desde la fiabilidad hasta la optimización de la gestión de la carrera. En su deseo de dar forma a un equipo ganador, también está el objetivo de hacerse impermeable a la inevitable presión que viene de fuera, porque, como admite, eso forma parte de la esencia de Ferrari. Ya sea por falta de resultados, como en 2020, o por oportunidades perdidas, como esta temporada, la Scuderia está siempre y en todo momento en el punto de mira.

Pregunta: Un equipo de F1 que termina el año en la segunda mitad de la parrilla tarda al menos cuatro o cinco temporadas en volver a ganar. ¿Cómo consiguió darle la vuelta a esta situación entre 2020 y 2022?

Respuesta: "En la Fórmula 1 no hay una varita mágica. Lo que estamos consiguiendo esta temporada es el resultado de un camino que empezó hace mucho tiempo, precisamente en 2017. Comenzó un trabajo constante de crecimiento que siempre tenía como objetivo mejorarnos a nosotros mismos, un proceso que implicaba organización, habilidades, experiencia, metodología, herramientas y recursos, desde el simulador hasta el túnel de viento y más. Así que llevó tiempo, y creo que fue un largo viaje".

"Ahora bien, se podría decir que, de acuerdo, empezamos en el 2017, 2018 y 2019, pero luego vino el 2020, que se puede considerar un paso, o en realidad, tres pasos atrás. ¿Por qué? Creo que en 2020 estropeamos nuestro proyecto, y luego todo se congeló al inicio de la temporada. Imagínese que Mercedes se hubiera congelado en la primera carrera de la temporada, ¿qué habría pasado?".

"Siempre he creído que nuestro equipo es capaz de desarrollarse, es capaz de hacer un buen coche y de luchar, pero si el proyecto se congela en la primera carrera, y de alguna manera cometes errores, te quedas ahí durante todo el campeonato y acabas sexto en el mundial de constructores. Pero ese resultado no reflejó la capacidad real del equipo. Creo que ese es el primer punto".

P: ¿Y el segundo punto?



R: "El segundo es que no solo estropeamos el proyecto. En 2019 me nombraron director del equipo, y no hubo tiempo para reorganizarse. Lo intentamos ese año, empezando por el departamento técnico, pero simplemente creo que en 2020 pagamos la necesidad de reajustar y reorganizar todo".

"En 2019 ganamos algunas carreras, teníamos un buen coche, pero en ese momento reestructuramos por completo la organización y el propio equipo, y lo pagamos en la temporada siguiente. Además, en 2020 y 2021 tuvimos pocas oportunidades de desarrollar un monoplaza difícil, y yo diría que los resultados no reflejaron el valor real del equipo".

"Como ya he dicho, el equipo desde 2017 siempre ha tratado de progresar, y seguimos haciéndolo, mejoramos progresivamente, y creo que 2020 fue útil para entender cuáles eran los puntos débiles y las áreas en las que debíamos intervenir. Hemos hecho cambios en la organización y ahora hay funciones y responsabilidades más claras, tenemos un nuevo simulador, hemos identificado los puntos débiles tratando de abordarlos todos, sin excluir ninguno, y creo que se ha hecho un buen trabajo".

P: Algunos dicen que el regreso de Ferrari a la cima no fue una sorpresa, ya que empezó a trabajar en el proyecto de 2022 antes que sus rivales, incluso con horas extra en el túnel de viento. ¿Es una valoración justa?

R: "No creo que sea injusta, pero tampoco es correcta. Empezamos a desarrollar el coche de 2022 al mismo tiempo, que fue en enero de 2021, cuando por fin se pudo empezar a simular y meter los nuevos coches en los túneles de viento. Antes no podíamos hacerlo".

"Se trata, pues, de saber cuántos recursos y prioridades se asignan al proyecto. Es probable que los dos equipos que luchaban por el campeonato de 2021 tuvieran que hacer más desarrollos en el transcurso de la temporada pasada, pero también trabajamos más de lo esperado en el coche del año pasado, ya que estábamos en plena lucha con McLaren y lo estuvimos hasta el final del campeonato. Encaja que Mercedes y Red Bull pongan algo de energía extra en 2021, pero el resto de los equipos tenían los mismos recursos y las mismas opciones que nosotros, es decir, priorizar 2022, pero los resultados fueron diferentes".

P: ¿Cuándo se dieron cuenta de la grandeza del proyecto del F1-75?

R: "Ni en Barcelona ni en Bahrein, donde éramos conscientes de que nos esperaba un reto duro. Nos fijamos objetivos de rendimiento muy altos, pero cuando todos tienen un proyecto desde cero, no hay referencias y no teníamos ni idea de dónde estarían nuestros rivales".

"¿Tomamos las decisiones correctas? No podíamos saberlo. Teníamos más indicios sobre el potencial de la unidad de potencia, porque la normativa realmente no había cambiado. Nos habíamos fijado objetivos muy importantes también en eso, y puedo decir que lo que pudimos desarrollar de la unidad de potencia la temporada pasada para 2022 es algo que nunca he visto en más de 25 años en Maranello. Es un ejemplo de lo que es capaz este equipo".

"La unidad de potencia es fantástica, vi la dinámica en términos de desarrollo de ingeniería, las conversaciones e interacciones entre los grupos, y cuando observé la misma dinámica entre los ingenieros del motor y del chasis, tuve la certeza de que estábamos trabajando bien".

"Es algo que se puede ver, sentir e incluso medir. Y cuando ves ese progreso constante del coche, significa que estás logrando tus objetivos. Así que sabía que el equipo estaba trabajando bien y sabía que estábamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado, pero nunca se sabe lo que hacen los rivales, y solo la primera carrera nos dio la certeza de lo bueno que era el coche".

P: El motor ha aumentado en rendimiento, pero la fiabilidad ha sido escasa. ¿Se concentró Ferrari demasiado en el rendimiento por la congelación del desarrollo de principio de temporada?

R: "Definitivamente priorizamos el rendimiento sobre la fiabilidad. Lo que significa que probablemente hayamos alcanzado el límite de tiempo para la homologación. Hay que recordar que había un límite de horas del motor en el banco de pruebas, e impactó nuestro trabajo. Esas restricciones de horas te obligan a tomar decisiones".

"Llevamos los límites del rendimiento más allá de lo que habría sido un plan de fiabilidad normal, sabiendo que los problemas de fiabilidad siempre pueden resolverse más tarde. Con esto no quiero decir que llegáramos a la primera carrera pensando que no éramos del todo fiables, no era el caso. En las pruebas de invierno no hubo problemas, pero sabíamos que no era la situación ideal. Además, los problemas que tuvimos en la pista y que no habían surgido en las simulaciones del banco de potencia, creo que son problemas imprevistos típicos de un proyecto nuevo, no me sorprende del todo lo que ha pasado".

Más sobre los fallos de fiabilidad en Ferrari: Ferrari admite "preocupación" por la fiabilidad en 2022

P: ¿Cómo vive los momentos en los que Leclerc lidera la carrera y su motor se rompe? ¿Qué pasa por su cabeza?

R: "Es muy difícil por dos razones. Si hablamos de fallos de motor, bueno, yo mismo he llevado ese departamento, ver salir humo nunca es agradable, y eso es más un sentimiento de depresión. Cuando lideras la carrera, como hizo Charles en Bakú, pero también podemos mencionar a Carlos en Austria, estos son problemas que nunca quieres ver".

"Mantengo la calma, pero en esos momentos estás deprimido, te cuesta un poco reaccionar, pero luego te das cuenta de que tienes que pensar en los siguientes pasos a dar. Y no solo en términos técnicos, sino también en términos de equipo. Entonces piensas: ¿cómo puedo ayudar? Así que inmediatamente empiezo a asegurarme de que todo el mundo esté tranquilo y concentrado, y también protegido de ataques y comentarios externos.

P: ¿Veremos un nuevo ERS tras el parón de verano?

R: "Sí, esperamos novedades del motor híbrido antes del inicio del periodo de congelación, estamos trabajando en ello, pero no será un punto de inflexión".

P: El año pasado, Hamilton se quedó a un paso del título usando seis motores. ¿Cree que podría ser una opción?

R: "No creo que sea una estrategia, sino una consecuencia, no creo que estuviera planeado. Siempre es mejor tener el mejor motor en términos de rendimiento, pero también de fiabilidad".

P: Ferrari ha logrado empezar los fines de semana de 2022 con una gran configuración del coche. En el pasado, variaba mucho del viernes al domingo. ¿Qué ha cambiado este año?

R: "Vayamos hasta el test de Barcelona. Siempre he mantenido que cuando un nuevo monoplaza da sus primeros pasos, es muy importante verificar la correlación entre la pista y los instrumentos como el túnel de viento y el simulador".

"Ese paso es crucial y la correlación estaba ahí este año, es a lo que me refiero con la importancia de la organización, las herramientas y la simulación. La correlación con la pista del túnel de viento y el simulador era uno de los puntos en los que era importante centrarse, y pusimos mucho esfuerzo en mejorar nuestras habilidades, nuestras herramientas, nuestra comprensión".

"Al tener éxito, nos sentimos más fuertes. En Barcelona tuvimos la oportunidad de ver que el coche se comportaba bien, pero además, se correlacionaba bien con lo que simulábamos en Maranello, y era muy importante comprobarlo, además de bueno verlo. Ha sido un gran esfuerzo de equipo".

P: ¿Cómo valora los errores de estrategia? ¿Son necesarios cambios?

R: "En primer lugar, creo que siempre se puede mejorar, no se puede ser perfecto y nunca lo serás. No tengo ninguna duda de que siempre tenemos que progresar y mejorar en todos los aspectos que se pueda. Dicho esto, creo que tengo un gran equipo que se ocupa de la estrategia y no creo que sea un punto débil. Carreras como Mónaco, Silverstone o Paul Ricard han sido juzgadas como problemáticas en este aspecto, pero no veo al equipo como un problema, porque creo que también hemos tomado las decisiones correctas".

"No estoy convencido de que lo que hicimos estuviera mal, creo que tomamos las decisiones correctas en el momento en que se tomaron, y a veces resultaron desafortunadas, no erróneas. Nuestro equipo de estrategia a veces incluso ha hecho grandes cosas, mejores que los adversarios. Por ejemplo, en Austria teníamos la estrategia correcta, a diferencia de nuestros adversarios, al igual que teníamos probablemente la mejor estrategia en Francia antes del error de Charles".

"En Paul Ricard tuvimos la valentía de llevar dos juegos de medias en la carrera, y para tomar una decisión así no solo hay que ser bueno, sino también valiente. Así que, en general, tenemos un buen equipo y no creo que esto sea una debilidad. Podríamos empezar a hablar, de nuevo, de Mónaco, Silverstone y Paul Ricard: desde mi punto de vista, creo que fueron decisiones difíciles, quizá desafortunadas, pero no siempre equivocadas. Así que no creo que sea nuestro punto débil en este momento".

P: ¿Cree que hay similitudes con lo que le ocurrió a Hamilton en el GP de Abu Dhabi de 2021? El equipo tomó la decisión correcta, pero que resultó ser la errónea a posteriori.

R: "Yo también creo que fue la decisión correcta para Lewis. Max tenía razón, ganó el mundial, pero si hubiera pasado lo contrario (Hamilton hace la parada en boxes y Verstappen se queda en pista) ¿cómo hubiera acabado el mundial? Nunca lo sabremos. Si en Silverstone Charles hubiera entrado en boxes, con Lewis probablemente quedándose en pista con neumáticos nuevos de todos modos, ¿cómo habría terminado la carrera? No lo sé. Todo el mundo cree que puede hablar de lo que decidimos en Silverstone, pero la realidad es que nunca tendremos la respuesta".

P: Ha insistido en la importancia de controles para no superar el límite de costes. ¿Cómo cree que van los trabajos?

R: "Hay que supervisarlo y controlarlo. Confío plenamente en la FIA, pero el reglamento financiero es completamente nuevo. Los reglamentos técnicos o los reglamentos deportivos llevan muchos años en vigor, pero todavía hay aspectos que hay que vigilar. El reglamento financiero es completamente nuevo, tanto para los equipos como para la FIA, y se necesitará tiempo para conocerlo, interpretarlo, aclararlo y supervisarlo".

"El equipo de control de la FIA en este momento está formado por 4 o 5 personas, frente a las 10 que se dedican al frente técnico. Creo que dentro de unos años veremos a 10 personas dedicadas a esto, pero mientras tanto hay un gran interrogante, así que sabemos que tenemos que ocuparnos de ello. Creo que es parte del trabajo de la FIA y del deber de los equipos intentar acelerar el control adecuado en la medida de lo posible, pero todos tenemos que ser conscientes de que ahora mismo hay un gran interrogante."

P: ¿Ha habido algún momento especialmente difícil desde que está al frente de Ferrari?

R: "Todos los días. Creo que no fue un viaje fácil el que inicié en 2019, cuando fui nombrado director del equipo. Hemos pasado por el año 2020, un periodo muy difícil, y estamos luchando por los objetivos más altos pero hemos vivido carreras en las que no hemos podido alcanzar lo que el potencial del monoplaza hubiera permitido. Así que no es fácil. Pero puedo decir que soy feliz en mi papel, soy feliz porque sé que tengo un gran equipo, muy unido. Y es agradable ver cómo todos trabajan juntos".

P: ¿Le sorprende la popularidad de Charles?

R: "Es estupendo verlo, y es bueno ver el entusiasmo. Es la Fórmula 1, es Ferrari, y también es Charles. Creo que representa bien lo que queremos decir con #esserreferrari, se trata de la pasión, de la forma en que te comportas, la forma en que corres, y creo que definitivamente lo está haciendo bien".

"La gente lo ama, y eso es bueno para nosotros y para él. Aumenta aún más las expectativas, y por supuesto es una presión que tenemos sobre nuestros hombros, así que siempre son buenas noticias pero también hay momentos más difíciles detrás. Pero en general creo que es un piloto fantástico, sin duda la forma en que corre, la forma en que lucha en la pista, la forma en que defiende o ataca, es excepcional. Y creo que eso es lo que le gusta a la gente y a los aficionados".

P: Tras ganar en Silverstone, hemos visto a un Carlos más relajado. ¿También da esa impresión en el equipo?



"Creo que Carlos es un piloto fuerte. Lo ha demostrado en el pasado, y no es casualidad que lo quisiéramos con nosotros, y lo reafirmó el año pasado en su primera temporada en Ferrari. Siempre se ha mostrado consistente y fuerte, sumando muchos puntos que también han ayudado a conseguir el tercer puesto en el campeonato de constructores".

"Este año ha tenido un comienzo de temporada difícil, pero ha estudiado y trabajado mucho, y los desarrollos que hemos introducido en el coche creo que han ayudado a su estilo de conducción. Ahora tiene más confianza con el coche, y está demostrando que puede ser muy consistente y rápido. Pero, de nuevo, no es una sorpresa para nosotros, es lo que esperamos de él. Si miro el duelo tan ajustado en el campeonato y la batalla por el mundial de constructores, es ciertamente muy útil para Ferrari tener un piloto como Carlos a su disposición".

P: ¿Cree que el equipo tiene que cambiar cosas para la segunda mitad del año?

R: "No, creo que simplemente tenemos que seguir en nuestro camino de mejora continua, paso a paso, centrándonos en cada carrera. Tenemos el potencial para ganar carreras, y eso no significa que tengamos que cambiar nuestro enfoque, no hay una varita mágica en la Fórmula 1. Hemos demostrado que podemos hacer un buen trabajo y lo conseguimos paso a paso".

P: ¿Qué opina de los posibles cambios técnicos para 2023 por el tema del porpoising?

R: "Espero que no haya ningún cambio, no veo ninguna razón real para hacer cambios en el reglamento técnico por razones de seguridad, especialmente si miramos las últimas carreras. Además, si cambian la normativa aerodinámica para 2023 sería un gran problema teniendo en cuenta la época en la que estamos, habría muy poco tiempo para cambiar el concepto del nuevo monoplaza. Por lo tanto, no creo que ocurra, y si ocurre, trataremos de averiguar cómo detenerlo".

P: El porpoising ha llevado a una inusual alianza con Red Bull. ¿Qué opina de la relación con sus principales rivales?

R: "Somos rivales por el mundial, pero cuando se trata de normativas y futuro, creo que solo tiene que haber sentido común, por el bien de la Fórmula Uno en su conjunto. No tengo ni idea de si los cambios nos favorecerían a nosotros o a Red Bull, no lo sé y no me importa. Si se razona de esta manera en cada cuestión, se convierte en un grupo de presión, lo que no es bueno para la categoría a medio y largo plazo, y como Ferrari tenemos la responsabilidad de mirar a medio y largo plazo. Creo que es muy importante tener siempre un enfoque responsable y equilibrado a la hora de evaluar y tomar decisiones cruciales para el futuro de ka categoría".

P: El objetivo era volver a estar en la lucha por todo. ¿Cree que la presión que rodea al equipo ha aumentado demasiado por estar en esta lucha?



R: "Nuestro objetivo era volver a ser competitivos, y serlo durante toda la temporada. Empezamos bien, y hasta ahora nos hemos mantenido competitivos gracias al buen trabajo de desarrollo. Hasta ahora estamos logrando lo que nos propusimos.

"La presión... bueno, si estás en Ferrari siempre habrá presión, es algo que no podemos cambiar porque es parte de lo que representa esta marca, y por supuesto siempre hay grandes expectativas. Simplemente tenemos que vivir con la presión, porque nunca desaparecerá. Y creo que eso también forma parte de la capacidad de un equipo, dejar la presión fuera y mantener la concentración".

P: ¿Cómo describiría su estilo de gestión? Varía entre jefes de equipo...

R: "Intento valorar y dar confianza a la gente que me rodea. No creo que sea cruel, pero soy estricto, y la gente que me rodea lo sabe. Pero siempre trato de estimularlos, de darles todo lo que necesitan para hacer su mejor trabajo, y confío mucho en la gente que me rodea. No me gusta entrar en los detalles con todo, me centro en mí mismo asegurándome de que todo el mundo tiene lo que necesita para hacer su mejor trabajo".

"Sé lo importante que es el estado de ánimo en el equipo, así como el enfoque mental y la cultura. Estamos trabajando mucho en ello dentro del equipo, intentando tener la actitud adecuada, y veo que el equipo está muy unido, y eso es algo que se consigue con la transparencia, que implica a todos, incluido yo".