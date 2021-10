'A solas' con Fernando Alonso: F1 2022, DRS, los fans, WEC...

Fernando Alonso es accionista de Motorsport Games, la división de eSports y videojuegos de Motorsport Network, a la que pertenece nuestra web, Motorsport.com.

Y en la semana del Gran Premio de Estados Unidos, el asturiano visitó las oficinas de la empresa en Miami, mostrando su admiración por las instalaciones y repasando junto a nosotros diversos temas de actualidad de la Fórmula 1.

Pregunta: Los coches de F1 de 2022 se siguen fabricando mientras hablamos, ¿qué esperas que hagan por la F1?

Fernando Alonso: "¡Diría que tengo esperanza! Creo que hay muchas esperanzas en que estos coches puedan correr más juntos, permitan mejores carreras, mejores batallas rueda a rueda y, con suerte, haya menos diferencias entre equipos, que supongo que tendremos que esperar y ver porque esa esperanza está siempre ahí cuando cambias el reglamento, pero a veces las diferencias entre equipos es aún mayor. Creo que es el paso correcto en la dirección correcta, así que crucemos los dedos".

P: Has competido en muchas épocas, ¿qué es lo que realmente les falta a los monoplazas actuales?

FA: "Creo que en la era del V6 nos han faltado mejores carreras y diferentes ganadores. El dominio de Mercedes ha sido brutal en los primeros tres o cuatro años de los V6. Y luego, a partir de 2017, cuando la Fórmula 1 introdujo el neumático más ancho y los coches más grandes, creo que fue un paso atrás en cuanto a las carreras y a poder seguir a los coches más de cerca. Nos han faltado algunas cosas [en comparación con el pasado] y la F1 aprendió de esa experiencias y creo que tendremos un mejor campeonato en 2022".

P: ¿Qué esperas de los neumáticos Pirelli de 18 pulgadas?

FA: "Sinceramente, creo que todas las pruebas que hicimos y todas las simulaciones que hemos hecho, los neumáticos no deberían ser una diferencia demasiado grande en los coches de 2022. Tienen que ser más robustos, por el peso y la velocidad de los coches, pero aparte de eso creo que deberíamos tener neumáticos muy similares, así que deberían estar bien".

P: Seguiremos teniendo DRS en 2022, ¿esperas que lleguemos a un punto en el que no lo necesitemos?

FA: "No lo creo. Creo que siempre lo necesitaremos en la Fórmula 1. Sé que permite algunos adelantamientos artificiales a veces en diferentes circuitos, pero si miramos hacia atrás, cuando no teníamos DRS, las carreras eran mucho más aburridas, era mucho más difícil adelantar. La Fórmula 1 no es como otras categorías, creo que en la F1 siempre sufres por seguir a otro lo suficientemente de cerca debido a la naturaleza de la aerodinámica y lo inteligentes que serán todos los equipos para aportar rendimiento. Así que el DRS va a ser una herramienta útil, creo, incluso para el futuro".

Fernando Alonso, piloto de Alpine F1, visita las oficinas de Motorsport Network / Motorsport Games en Miami 1 / 5 Foto de: Motorsport Games Fernando Alonso, piloto de Alpine F1, visita las oficinas de Motorsport Network / Motorsport Games en Miami 2 / 5 Foto de: Fernando Alonso Fernando Alonso, piloto de Alpine F1, visita las oficinas de Motorsport Network / Motorsport Games en Miami 3 / 5 Foto de: Motorsport Games Fernando Alonso, piloto de Alpine F1, visita las oficinas de Motorsport Network / Motorsport Games en Miami 4 / 5 Foto de: Fernando Alonso Fernando Alonso, piloto de Alpine F1, visita las oficinas de Motorsport Network / Motorsport Games en Miami 5 / 5 Foto de: Motorsport Games

P: En Austin se revelan los resultados de la F1 Global Fan Survey , ¿qué importancia tiene que la F1 escuche a sus aficionados?

FA: "Es muy importante. Se hizo una hace unos años con algunas respuestas muy interesantes, y esta es la más grande de la historia, por lo que esta encuesta proporcionará respuestas más interesantes de los fans. Creo que la base de aficionados también es un poco diferente a la anterior, en los últimos dos o tres años con la serie de Netflix, etcétera, creo que hay una generación más joven siguiendo la Fórmula 1, así que me interesa ver lo que piensan sobre el deporte".

P: ¿Qué importancia tiene para ti decir lo que piensas sobre temas como los límites de la pista de la curva 2 en Sochi?

FA: "Soy una especie de persona, o piloto, que cree en la justicia, digamos, y la equidad. Intento abordar algunas cosas que creo que están mal, que a veces suceden, pero te das cuenta de que en la Fórmula 1 quizás a veces no funciona de esa manera".

"Así que no puedes decirle a todo el mundo qué es justo o qué no, y es mejor entender cuáles son las reglas, o cómo las implementan, y tratar de jugar con esas reglas que aparentemente son las que están bien".

P: Emocionantes noticias fuera de la F1 en el mundo de los coches deportivos con todo el interés en Hypercar y LMDh, incluida la participación de Alpine, ¿estás pendiente de eso?

FA: "Por supuesto, por supuesto. Creo que estoy atento porque las carreras de resistencia son una muy buena forma de automovilismo, me encanta la forma en que comparten la pista con diferentes categorías y se respetan entre sí. Las carreras de 24 horas son muy exigentes para los equipos y, al final, también para los coches porque necesitan mantener un cierto tipo de rendimiento durante tanto tiempo. Probablemente sea el corazón del automovilismo".

"Alpine está comprometido con los Hypercar, junto con muchos otros fabricantes, así que creo que las carreras de resistencia tendrán un futuro brillante en los próximos años. Lo sigo atentamente".