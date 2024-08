Gasly lidera una inútil FP3 de Zandvoort tras accidente y bandera roja

Como ocurrió el viernes, la primera sesión del sábado del GP de Países Bajos de F1, la de los Entrenamientos Libres 3, se vio afectada por la lluvia. Realmente fue una FP3 muy reducida y con dos pequeños momentos con bandera verde: un primer de 15 minutos en el que Fernando Alonso se encontraba en el liderato, y un segundo de solo dos minutos después de que un accidente de Logan Sargeant provocara una bandera roja de larga duración.

Tras socorrer el coche en llamas, los comisarios tuvieron que arreglar las barreras del circuito de Zandvoort, y como en entrenamientos libres el cronómetro sigue corriendo durante bandera roja, se perdieron más de 40 minutos de actividad.

De hecho, aunque el pitlane se llenó de coches esperando al semáforo verde cuando aún quedaban unos minutos para la bandera a cuadros, finalmente la sesión se reanudó a las 12:28h, es decir, con solo dos minutos por delante.

Alonso decidió no salir, y como no quedaba tiempo, Max Verstappen incluso empezó a adelantar rivales en la calle de boxes, buscando llegar a meta a tiempo para marcar una primera vuelta. Lo logró, aunque metido en mucho tráfico, y vio cómo le mostraban bandera blanca y negra por no seguir los procedimientos del director de carrera.

Sin embargo, como no había llovido más durante la neutralización, todos los que pudieron completar vuelta mejoraron con neumáticos intermedios, y Pierre Gasly logró acabar al frente de una tabla sin ningún tipo de sentido, en la que Verstappen fue 17º, con Charles Leclerc 16º, Carlos Sainz 10º y Sergio Pérez último sin tiempo.

Resultados de la FP3 del GP de Países Bajos de F1 2024

Resumen de la FP3 del GP de Países Bajos de F1 2024

La lluvia parecía que dejaría un inicio totalmente descafeinado sin coches en pista, pero aún no se habían cumplido los dos primeros minutos cuando Nico Hulkenberg, con gomas de lluvia extrema, rompió el silencio. Le siguieron Kevin Magnussen y los Sauber, aunque todos volvieron al box tras la vuelta de instalación.

Había dejado de llover, y tras los primeros cinco minutos, Oscar Piastri estrenó los neumáticos intermedios para marcar el primer tiempo del día, un 1:24.176. Mientras la tabla se llenaba de sectores en verde y morado (habían salido a pista más pilotos, como Alonso, Stroll o Russell), Hulkenberg se salió en la curva 11 y fue de frente contra el muro, dañando el alerón delantero y fondo de su Haas F1 Team.

Alonso también se marcó una excursión por la grava, afortunadamente sin daños. En su siguiente giro, el asturiano marcó un 1:21.461 para ponerse primero, pero todo se detuvo cuando Logan Sargeant sufrió un fortísimo accidente tras perder el control del coche de la curva 4.

Aunque el monoplaza se retiró rápidamente, los comisarios tenían que reparar las barreras para seguir con la sesión, y como en entrenamientos no se detiene el crono durante bandera roja, siguieron corriendo los minutos. Así, la FP3 estuvo detenida durante más de media hora.

De hecho, cuando quedaban diez minutos se anunció que la sesión se reanudaría cuando quedaran cinco. La mayoría de pilotos estaban metidos en sus coches, dispuestos a salir en cuanto hubiera semáforo verde. Dirección de carrera anunció dos minutos más de espera, lo que dejaría el final de la FP3 en una minisesión de solo tres minutos. Cuando parecía que se reanudaría, se anunció un minuto más de pausa, y solo hubo dos minutos de bandera verde en la que no todos pudieron dar una vuelta representativa.