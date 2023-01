El brutal entrenamiento y presión del último campeón de F1 de McLaren

Cargar el reproductor de audio

McLaren y su equipo de Fórmula 1 tienen un impresionante palmarés en lo que a campeones se refiere. Pilotos de la talla de Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Alain Prost y Niki Lauda han llenado de trofeos la sede de Woking.

Pero ahora se suma a la lista Lucas Blakeley, escocés de 21 años que, además de ganar el campeonato F1 Esports del año pasado, ayudó a McLaren Shadow a conseguir también el campeonato de constructores por primera vez desde que se unió a la categoría de simracing.

Ese éxito es el primer campeonato de McLaren desde el título de F1 de Hamilton en 2008 y, para Blakeley, el mayor logro de su carrera, incluso más que cuando el año pasado batió a Sebastian Vettel en una eliminatoria de la Carrera de Campeones.

"Es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que procesar, posiblemente en mi vida", explica a Motorsport.com sobre el triunfo. "Me cuesta entender la magnitud de todo".

"No creo que lo asimile hasta dentro de un tiempo. Quizá nunca lo haga. Lo que más miedo me da es intentar comprender que he conseguido uno de los mayores sueños de mi vida".

"Realmente he llegado a la cima de la montaña. Es muy surrealista".

Pero más allá de la hazaña, lo que más destaca del triunfo de Blakeley y McLaren es el esfuerzo realizado entre bastidores para conseguirlo.

Lo que quizás muchos no aprecien del todo es la intensidad y la competitividad del campeonato oficial de F1 Esports, una categoría en la que sólo una décima de segundo puede marcar la diferencia entre la pole position y quedar eliminado en la Q1.

Lucas Blakeley, McLaren Shadow Esports team

Todavía hay muchos escépticos sobre la legitimidad de las carreras de Esports, y algunos siguen creyendo que es un terreno de niños que pasan horas al día encerrados en sus habitaciones haciendo hot-lapping para intentar ser más rápidos.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Aunque las horas de compromiso diario son ciertas, lo que realmente ocurre entre bastidores es más parecido al tipo de compromiso que ponen los equipos de F1 al más alto nivel.

Eso significa mucha práctica intensa, interminables reuniones de ingeniería, perfeccionamiento de las herramientas de simulación de estrategias a partir de la misma plataforma Splunk que utiliza la escudería de F1, estudio minucioso de los datos y preparación mental para garantizar que el rendimiento no decaiga ese día.

"Ese esfuerzo adicional es lo que, en última instancia, marcará la diferencia, porque los márgenes en F1 Esports son muy, muy pequeños", añade Blakeley.

"Recuerdo que uno de los puntos clave de esta temporada fue la clasificación de Zandvoort. Entre ser 1º o 2º y 18º, creo que sólo había una décima. Y eso es enorme. Si te equivocas en una curva, estás fuera".

Blakeley explica que la preparación para cada ronda de la F1 no consiste simplemente en subirse al coche y dar unas vueltas para coger velocidad. McLaren establece un programa muy estricto para asegurarse de que no se deja piedra sin remover.

El Centro Tecnológico de McLaren en Woking, donde Blakeley se prepara para las carreras.

"Estamos en el MTC [el McLaren Technology Centre] durante dos semanas, haciendo un campamento de entrenamiento", dice. "Llegamos sobre las nueve y a menudo nos vamos pasadas las once o cerca de medianoche. Unos días llegas pronto y otros te vas tarde. Duermes, repites".

"Son siete días a la semana, y no hay día libre. Cuando estamos aquí, vamos en serio. Y estamos aquí para trabajar muy duro, y superar los límites para asegurarnos de que estamos preparados para cualquier escenario".

Con unos márgenes de rendimiento tan reducidos en la F1 Esports, y unos adelantamientos tan difíciles, una clasificación perfecta y una estrategia sin fallos son la clave. Por eso es un aspecto tan importante en el que nos centramos antes de cada fin de semana".

Blakeley continúa: "Trabajamos en el reglamento, en los reglajes, en las tandas de clasificación y en la estrategia. Como equipo, haremos carreras de prueba, experimentamos con distintas configuraciones y estrategias, y recopilamos muchos datos para que, cuando me salga de la plataforma, pueda hablar con los ingenieros y la estrategia".

"Tiene mucha profundidad. No siempre es lo que la gente ve lo que marca la diferencia. Son muchos detalles, pequeñas cosas que marcarán una diferencia monumental el día de la carrera".

Al igual que en el mundo real de la F1, los equipos pueden hacer todos los preparativos que quieran y utilizar todos los datos que necesiten, pero el día del gran premio todo depende de la actuación del piloto.

El aspecto psicológico de ser un piloto de carreras es fascinante, y Blakeley admite que las presiones que implica la F1 Esports son inmensas, porque si vas a un evento y no rindes al máximo, el fracaso está garantizado.

"Creo que muchos pilotos estarían de acuerdo en que el aspecto mental es posiblemente la parte más dura de F1 Esports", afirma.

"Cuando estás sentado y quieto en una plataforma, es muy fácil pensar demasiado en procesos sencillos, como dónde voy a frenar o con cuánta antelación voy a girar. Es muy fácil meterse en la cabeza".

"Mentalmente, es brutal. Puede comerte y escupirte. Es muy difícil explicarlo, porque cada persona es diferente, pero tienes que encontrar lo que funciona para ti".

"No es fácil, y estar mentalmente ahí siempre, sin cometer errores y estar constantemente en lo más alto, esa es una de las partes más difíciles, si no la más difícil".

Equipo McLaren Shadow Esports

Sin embargo, la preparación incesante y la lucha contra el estrés mental al final valieron la pena para Blakeley, que ha recibido muchos ánimos y felicitaciones de Lando Norris en su lucha por la corona.

Pero quizá el mayor espaldarazo a la validez de las carreras de Esports de alto nivel sea la creciente tendencia de los equipos de F1 a contratar a muchas de esas estrellas como pilotos oficiales para su simulador.

En Red Bull, tanto Rudy van Buren como Sebastian Job han sido nombrados oficialmente pilotos de simulador de F1, y en la escudería de Milton Keynes son conscientes de la interrelación que existe entre ambas disciplinas. Es algo de lo que Blakeley está muy contento.

"Me encanta ver a mis compañeros de Esports triunfar cuando entran en ese entorno, porque rompen esa barrera de no conducir en la vida real", explica.

"Yo empecé en los karts, pero creo que las habilidades que he aprendido en simracing y la ética de trabajo, lo detallista que tengo que ser con el esfuerzo, y todas esas cosas con las que me he equipado compitiendo al más alto nivel que puedo en simracing, son sin duda transferibles, ya sea en un simulador o en un coche".

Blakeley cree que la ruptura de barreras con los escépticos de los Esports se producirá rápidamente, a medida que la gente comprenda mejor los retos que supone tener éxito.

"Creo que a veces la gente no entiende por qué nos dejamos la vida en ello", afirma. "Nos dicen: 'Sólo estás jugando'. Pero esto es mucho más que un juego".

"No nos lo tomamos en serio porque sí. Lo hacemos porque queremos ganar y ser competitivos. Así que creo que con el tiempo eso quedará cada vez más claro", concluye.