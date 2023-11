Las enfermedades en la F1 cuestionan el "insostenible" calendario 2024

Después de que la temporada 2023 acabara con un doblete entre el primer Gran Premio de Las Vegas y un viaje esa misma semana Oriente Medio para el GP de Abu Dhabi- obligando a la gente a superar una diferencia horaria de 12 horas en tres días - pilotos, personal de los equipos y personal del campeonato cayeron enfermos en el Yas Marina.

Aunque ya se ha publicado un calendario de 24 rondas para el próximo año, con el regreso de China por primera vez desde 2019, existe presión para que Las Vegas se separe del triplete que en 2024 va a formar con Qatar y Abu Dhabi, para permitir un respiro al final de lo que será la temporada más larga en la historia del mundial.

George Russell dice que la fatiga y las enfermedades al final de las 22 carreras de 2023 demuestran lo insostenible que es para el personal de los equipos comprometerse con un calendario completo el próximo año y que se deben imponer límites.

"Los pilotos, tenemos lo mejor de cada persona en este paddock", dijo. "Por la forma en que viajamos, estamos en una posición muy afortunada".

"Pero todo el mundo en el paddock, tengo muchos mecánicos que están enfermos, gente en la oficina de ingenieros, luchando con los constantes cambios de huso horario, el cuerpo sin saber dónde estás, comiendo a diferentes horas, alojándose en diferentes hoteles, diferentes ambientes, diferentes climas".

"El cuerpo se confunde. El año que viene se hablará de regular que el personal no pueda participar en todas las carreras, rotar. Creo que eso sería bueno".

"No creo que sea sostenible que 4.000 personas hagan 24 carreras por temporada, especialmente cuando ves que geográficamente sigue sin tener mucho sentido".

Aunque los equipos de F1 trabajan para rotar al personal, la introducción en 2021 de un límite de gastos por parte de la FIA ha llevado de forma natural a los equipos a limitar su plantilla, restringiendo a su vez el grado en que los empleados pueden descansar y seguir.

El de Mercedes también relató su "miserable" GP de Abu Dhabi, ya que estaba luchando contra una "tos horrible" mientras estaba atado al volante del W14 en su camino hacia el podio.

"Probablemente tosía cuatro veces por vuelta, así que fue bastante desagradable", reveló.

"He estado muy enfermo las dos últimas semanas. Primero en Las Vegas, con mucha fiebre, no podía dormir y me sentía fatal. Y luego he tenido una tos horrible que me había acompañado toda la semana y en el coche".

"Tosía en cada vuelta, pero cuando estás atado al coche, no puedes respirar. No puedes respirar hondo para expulsar la tos. Así que me acompañaba constantemente".