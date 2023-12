Comienza la Silly Season de cara a la F1 2025: movimientos

La temporada 2023 de la Fórmula 1 arrancará con los mismos pilotos que acabaron la de 2022, pero en 2024 parece que llegarán grandes cambios y promete haber una gran Silly Season ya desde las primeras carreras del curso.

De los veinte pilotos que tienen asiento para este próximo curso, sólo cinco tienen en el bolsillo un contrato que garantice su presencia en el campeonato de 2025. Como viene siendo habitual en la Fórmula 1, muchas negociaciones ya han comenzado, ya que jugar con ventaja se ha convertido evidentemente en una 'obligación' para los equipos más poderosos.

Los golpes de mercado que escapan de los rumores son cada vez más raros, el último caso fue el paso de Fernando Alonso cuando dejó Alpine para fichar por Aston Martin, para el resto siempre sale a la palestra antes de anunciarse con la única variable vinculada a la duración del acuerdo.

Es el caso de Ferrari, que en las próximas semanas anunciará las renovaciones de Charles Leclerc y Carlos Sainz, que están previstas desde hace tiempo con plazos que se han alargado por meras cuestiones relacionadas con la duración de los contratos y las remuneraciones. Negociaciones normales en las que a ambos lados de la mesa cada parte intenta hacer valer su posición.

Se busca estabilidad, el planteamiento de la actual generación de directores de equipo es arriesgar lo menos posible, una decisión equivocada puede poner en peligro un puesto que parecía seguro, por lo que si no hay cuestiones críticas que hagan indispensable un cambio, es mejor continuar por un camino seguro y conocido que sepas que te va a dar rendimiento. Sin embargo, también hay otras razones que influyen enormemente en un mercado estancado y poco estimulante.

La primera es que a día de hoy el piloto más codiciado, Max Verstappen, está en el equipo más competitivo y lo que es más importante, atado hasta finales de 2028. El holandés no tiene razones técnicas ni económicas para cambiar de aires; entre salario y primas por rendimiento, ganó más de 70 millones de euros en 2023, mientras que su relación con Red Bull es muy buena, sin fisuras.

Desajuste de tiempos entre Mercedes, Ferrari y McLaren

Otra variable que contribuye al pobre mercado es el calendario de renovaciones, con Mercedes y Ferrari desajustados. A Lewis Hamilton y George Russell se les confirmó a finales de agosto porque ambas partes no veía alternativas reales para cambiar de aires en 2024. El mismo escenario se ha trasladado ahora a Maranello, con Leclerc y Sainz sin nada mejor a lo que aspirar que Ferrari, y tampoco hay alternativas para el equipo en el mercado que garanticen un paso adelante.

Además de Verstappen y el tándem de Mercedes, completan el grupo de pilotos con contrato para 2025 el dúo formado por Oscar Piastri y Lando Norris. El escenario habría sido bien distinto si las fechas de la conclusión de sus contratos hubiera coincidido con las de los dos de Ferrari, ya que habrían ofrecido (al menos sobre el papel) la posibilidad de valorar otras opciones. Pero ahora estamos ante matrimonios que encajan bien pero que también son forzados, y así permanecerá hasta que alguien decida romper prematuramente su contrato.

Es complicado pero no imposible, como demuestra el caso Ricciardo-McLaren, ya que en algunos acuerdos hay cláusulas de rendimiento (tanto para proteger a los pilotos como a los equipos) que pueden poner fin a una relación antes de tiempo.

Pérez, Alonso y Ocon podrían ser los primeros verdugos

Con Mercedes, McLaren y Ferrari efectivamente fuera del mercado, en 2024 uno de los que puede abrir el baile de asientos (no es ningún secreto) es Sergio Pérez. En el paddock muchos ven al mexicano ya fuera de los planes de Red Bull, pero 'Checo' tendrá la posibilidad de intentar demostrar que merece la continuidad. Helmut Marko y Christian Horner también vigilarán de cerca el rendimiento de Pérez y al mismo tiempo lo que surja del tándem Tsunoda-Ricciardo.

La situación en Aston Martin es diferente, ya que Fernando Alonso cumplirá 43 años el próximo mes de julio. En este caso sin duda será la pista la que muestre el camino. Si el rendimiento de Alonso es el mismo que el visto en 2023, renovará sí o sí.

Alpine, cuyos pilotos terminan sus contratos de cara a 2025, también tendrá que estar activa en el mercado. El asiento de Gasly parece más sólido que el de Esteban Ocon, que parece interesado en firmar por Sauber (Audi a partir de 2026).

El comodín de Alex Albon estará en el centro del mercado

Para Alpine, Aston Martin y posiblemente algún equipo más, el primer nombre en la lista de posibles fichajes es el de Alex Albon, que podría tener el envidiable privilegio de poder evaluar varias propuestas diferentes, incluso un posible regreso a Red Bull si Pérez no rinde y Ricciardo y Tsunoda tampoco convencen a los altos cargos de la estructura de Milton Keynes.

A diferencia de los casos anteriores, para Albon una posible llamada de Red Bull no sería su única oportunidad de correr en Fórmula 1, por lo que la respuesta no estaría ni mucho menos cantada. Para Sauber, además de la de Ocon, está la opción de Nico Hulkenberg, uno de los nombres que han surgido para empezar a dar forma al ciclo de Audi en la F1. Aunque se trata de un proyecto con gran ambición y potencial financiero, no será fácil (al menos en las primeras etapas) ser un aspirante a fichar a los pilotos más cotizados de la parrilla.

