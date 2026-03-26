El jefe de Haas F1, "muy orgulloso" de Ocon por asumir su culpa ante Colapinto

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, se muestra "muy orgulloso" de la forma en que Esteban Ocon gestionó su colisión con Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

El incidente se produjo después de que el argentino entrara en boxes yendo octavo en la vuelta 32 de la carrera; el Alpine salió de la parada justo delante del francés, quien intentó un adelantamiento tardío por el interior en la curva 1-2, pero acabó sin espacio para maniobrar y rozó el coche de su rival, lo que provocó que ambos hicieran un trompo.

Colapinto se recuperó de lo sucedido y sumó su primer punto con Alpine, y Ocon se disculpó ante su rival al final de la jornada dominical, antes de hablar con los medios de comunicación.

"Me merezco la sanción", dijo entonces Ocon. "Estuve luchando con Franco toda la carrera, así que claramente la culpa de ese último incidente es mía. Fui demasiado optimista, y realmente no había espacio. Me alegro de que haya sumado un punto, porque ha hecho una buena carrera".

Este comportamiento le valió al piloto de Haas elogios entusiastas por parte de Komatsu en el paddock de Suzuka. "Esteban aceptó de inmediato que había sido un error suyo", dijo el jefe de la escudería estadounidense. "Creo que eso fue muy, muy bueno. Lo dijo enseguida en el coche, creo que justo después de la carrera, y habló con Franco. Así que, desde nuestro punto de vista, Esteban actuó al 100 por 100 correctamente. Así es como me gusta que se comporten nuestros pilotos. Así que estoy muy orgulloso de Esteban, de cómo se ha comportado".

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Aunque Colapinto aceptó la disculpa de Ocon y su agencia de representación pidió a sus fanáticos que "no enviaran mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban", este último se enfrentó a una avalancha de insultos en las redes sociales —algo habitual entre los aficionados argentinos últimamente—. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, respondió a esas amenazas enviando a Ocon una carta de apoyo.

"No puedo controlar lo que dicen los demás", reflexionó Komatsu. "Pero lo único que puedo decir es cómo se está comportando Esteban. Por mi parte, le apoyo plenamente. Hay que ser una gran persona para reconocer los errores, de inmediato y sin excusas".

"Ya sabes, estuvo compitiendo al máximo durante toda la carrera, ¿verdad? Así que estaba frustrado, pero luego cometió un error. Y enseguida se presentó y dijo: 'Mira, la culpa es mía', sin dudarlo. No se puede pedir más que eso".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Haas afronta la tercera cita de la temporada 2026, el Gran Premio de Japón, en cuarta posición en la clasificación de constructores, a solo un punto del actual campeón del mundo, McLaren. Oliver Bearman lo ha conseguido él solo con los 17 puntos que ha sumado, pero este rendimiento no significa que Haas sea fácilmente 'el mejor del resto', ya que el Alpine de Pierre Gasly ha sido, hasta ahora, un claro rival.

"Depende mucho del circuito", analizó Komatsu. "En Bahréin, el Alpine parecía muy fuerte, y en Melbourne, creo que no lo fueron tanto como todo el mundo esperaba, ¿verdad? No sé qué está pasando allí, así que no puedo precisar el motivo, pero, sea cual sea la razón, no lo fueron. Luego, en Shanghái, fueron exactamente lo que esperábamos".

"No sé quién va a estar a la cabeza de la zona media. Estamos todos muy cerca, ya sabes, nosotros, Alpine, Audi y Racing Bulls. Estamos muy, muy cerca. Así que creo que quien tenga una mejor preparación al llegar a cada fin de semana de carrera, quien arranque con fuerza ya en los Libres 1 y vaya mejorando, puede pasar a la parte alta del pelotón, y también a la zona baja muy, muy fácilmente. Así que, para ser justos, no creo que nadie esté por delante, incluidos nosotros", cerró el ingeniero japonés.