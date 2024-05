El eterno defecto de Red Bull que alarma a Verstappen y ahora se nota más

Verstappen y Red Bull no lograron brillar en el GP de Mónaco 2024 de F1, donde se clasificó sexto y acabó sexto en carrera, sin opciones de podio y mucho menos de pole position o de victoria. El tricampeón explicó que su coche era muy difícil en la calles del circuito urbano de Montecarlo, donde no pudo encontrar el límite en ningún momento.

Yendo un poco más allá en su valoración del RB20, ante una pregunta de Motorsport.com, dijo haber probado muchas cosas y ninguna mejoró la situación, y reveló que en el segundo sector no podía atacar ningún piano porque eso alteraba mucho el coche. Y cuando se le cuestionó si había probado a ir con las suspensiones más blandas, comentó: "Lo intenté, fuimos más blandos, más rígidos, todo, pero el coche es como un kart. Es como si corriera sin suspensión. Da muchos saltos, no absorbe los bordillos, ni los baches, ni los cambios de peralte. La última curva, la cantidad de veces que he saltado casi contra el muro es realmente increíble. No es algo nuevo, hemos tenido este problema desde 2022".

Esa última frase sorprendió a muchos, porque en 2022 y 2023, Max Verstappen y Red Bull dominaron la categoría con mano de hierro, ganando prácticamente todo y alzándose con varias carreras de adelanto con ambos títulos.

Al explicar como fue posible, dijo: "Por supuesto, los últimos años hemos tenido ventaja con el coche, así que se enmascara un poco porque ganamos en las curvas donde los bordillos y los baches no son una limitación tan grande, pero ahora que todo el mundo se está poniendo al día, obviamente, cuando no mejoras tu punto más débil, te atrapan y eso es lo que ha pasado este fin de semana".

Como apunta el neerlandés, el resto de rivales avanzan, y teme no poder solucionarlo pronto: "Es un problema fundamental, así que no es algo que se vaya a arreglar en unas semanas".

Mónaco fue la tercera carrera seguida en la que no aplastó a sus oponentes, después de que Lando Norris ganara en Miami y terminara pegado a él en Imola. A la pregunta de si habrá más circuitos donde no destaque tanto, contestó: "Sí, seguro, pero ya las dos o tres últimas carreras han sido increíblemente difíciles, pero este era el peor escenario posible, diría yo, este tipo de pista".

¿Mejor o peor que el año pasado? Fue la siguiente pregunta: "Es lo mismo que en 2022 y 2023, lo mismo".

Después de años con el mejor coche, Red Bull se dedicó a afinar su concepto, con el objetivo de arreglar los pocos puntos débiles que tenían los monoplazas anteriores: "Se suponía pero no ha sido así".

Ese gran defecto respecto a los baches, explica Max Verstappen, no tiene solución fácil porque no se sabe de dónde viene. Así lo explica ante la duda de si se solucionará en estos meses que aún quedan (dos tercios del campeonato): "En primer lugar, tenemos que entender lo que es, porque está claro que no lo entendemos. Pero trabajaremos duro para encontrar el problema y luego intentaremos deshacernos de él. No sé si podremos hacerlo este año, pero espero que para el año que viene".

"Si lo supiéramos, por supuesto, lo habríamos arreglado, pero está claro que no lo sabemos".

Por último, Verstappen no quiso decir cuáles, pero tiene en mente algunas pistas donde sufrirá: "Por supuesto, hay algunos circuitos en los que hay baches, así que tienes que subirte a los pianos, pero sí, sin duda hay algunos circuitos en el calendario que no son ideales para nosotros, aunque quizá también haya algunas carreras que se adapten mejor a nuestro coche, pero sabemos dónde tenemos que trabajar. Hay una dirección clara en la que creo que todavía nos falta bastante rendimiento. Así que si podemos solucionarlo, nuestro coche será mejor en general en todos los circuitos".

