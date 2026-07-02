Ecclestone: "Tener a Verstappen en el equipo es más barato que mejorar el coche"

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 es uno de los grandes temas de conversación en el paddock. Los rumores apuntan a un posible fichaje por McLaren, a dos años más en Red Bull e incluso a una salida de la categoría por su descontento con el reglamento de 2026. Ahora, el antiguo jefe de la F1, Bernie Ecclestone, ha entrado en el debate y ha asegurado que el neerlandés debería fichar por Ferrari.

Ecclestone dirigió el campeonato hasta su venta a Liberty Media en 2014. Una vez completada la operación, fue apartado de la cúpula de la categoría y ya lleva casi diez años sin mantener ningún vínculo profesional con la Fórmula 1.

Con motivo del Gran Premio de Austria regresó al paddock para compartir su opinión sobre el estado actual de la F1, incluido el futuro del cuatro veces campeón del mundo, Verstappen.

"Si ahora tuviera un equipo, lo primero que haría sería fichar a Max, costara lo que costara", afirmó el británico, de 95 años. "Porque sale más barato que intentar mejorar el coche".

Al ser preguntado por el destino que le recomendaría a Verstappen para sacar el máximo partido a su talento, Ecclestone respondió: "¿Ahora mismo? Creo que hay que valorar todas esas cosas. Si se queda, es realmente difícil; si se va... ¿a dónde va?

"El año pasado le habría aconsejado ir a Ferrari".

Foto de: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Verstappen no fue la única persona a la que Ecclestone recomendó marcharse a la Scuderia. El británico también reveló que mantiene un contacto frecuente con Christian Horner. El exjefe de Red Bull fue destituido de su cargo hace prácticamente un año y desde entonces no ha vuelto a aparecer en el paddock.

"Christian está en una situación complicada de todas formas", explicó Ecclestone. "Vaya donde vaya, si no tiene éxito, la gente dirá: 'Christian, eras muy bueno cuando estabas en Red Bull, con grandes presupuestos y todo eso, y ahora no ganas por esa razón o por algo parecido'.

"Así que lo tiene difícil. Hablo bastante con él. Al principio intenté convencerle de que probara suerte en Ferrari".

Aunque el antiguo máximo responsable de la Fórmula 1 trató de persuadir a Horner para que se marchara a Italia, admitió que "no tiene ni idea" de cuál podría ser el próximo destino del exdirector de Red Bull.