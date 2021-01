El contrato entre Lewis Hamilton y Mercedes venció al final de la temporada 2020 de Fórmula 1. En ese momento, Toto Wolff, jefe y ahora uno de los socios del equipo, creía que el nuevo acuerdo entre el conjunto alemán y el siete veces campeón del mundo se cerraría antes de Navidad, pero hasta ahora no ha habido ningún anuncio.

De hecho, durante las últimas semanas, han surgido nuevas informaciones que apuntan a que la mesa directiva de Mercedes no está dispuesta a ceder a las pretensiones económicas del piloto inglés y solo le ofrecería un contrato por un año.

Para el antiguo jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, el retraso de la renovación de Hamilton con Mercedes es una estrategia del británico para permanecer en los titulares durante los meses previos al inicio de la temporada 2021.

"Todo es solo un espectáculo para que Lewis, en concreto, siga en los titulares durante estas tristes semanas", dijo el directivo al diario Blick.

La relación entre el ex dirigente de la Fórmula 1 y el siete veces campeón se enrareció después de que Ecclestone dijera que "en muchos casos, los negros son más racistas que los blancos". Esas declaraciones no gustaron a Hamilton, que calificó a Bernie como "ignorante y grosero".

Los comentarios entre ambos sucedieron durante las reivindicaciones por los derechos raciales que la Fórmula 1 y Hamilton encabezaron a lo largo de la temporada pasada.

En una entrevista con el Daily Mail, Ecclestone respondió a las palabras del piloto de Mercedes.

“Lewis podría comenzar haciendo que la gente sea consciente de que los equipos también contratan y dan oportunidades a personas que no son blancas. Lewis, dices que soy un ignorante y que no fui educado, pero tengo el mismo nivel de educación que tú. Yo, al menos, tengo una justificación: fui a la escuela durante la Guerra, por lo que las condiciones no siempre fueron las mejores”, dijo el ex responsable del Gran Circo.

