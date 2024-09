¿Es demasiado dura la prohibición de correr a Magnussen en F1?

El danés podría recibir el perdón de la FIA después de la sanción que se le impuso en el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 por su pequeño incidente con Pierre Gasly en la Variante della Roggia. Al intentar superar al francés en la chicane, Kevin Magnussen bloqueó y se tocó con su rival, aunque ambos pudieron continuar sin demasiados problemas.

Por ello, el de Haas no solo recibió una penalización de diez segundos, sino que también se añadieron dos puntos en su superlicencia, con los que llega a doce y se le impuso la prohibición de competir en el Gran Premio de Azerbaiyán. No se trata de una crítica actual al sistema de sanciones del campeonato, pero podría haber una solución si realmente se castigaran a los que conducen de manera peligrosa.

En general, los puntos rara vez se dan por ligeros incidentes, solo por impactos o una repetición de infracciones, pero la forma en que se aplican las normas depende de los comisarios, y eso es lo que podría interpretarse como incoherencia. A menudo se utiliza el precedente, pero equiparar el incidente de Kevin Magnussen a otros ejemplos sugiere que es uno menor.

En comparación, Nico Hulkenberg recibió el mismo castigo por su golpe con Yuki Tsunoda en la primera parte de la carrera, o el propio danés también tuvo esa penalización en el Gran Premio de Miami 2024 por llevarse por delante a Logan Sargeant.

Se trata de incidentes que no solo muestran un incumplimiento del criterio de la FIA de que el coche que adelanta debe "ser pilotado de forma segura y controlada durante toda la maniobra", sino que además tienen el resultado de dejar fuera de la prueba a otro contrincante.

El danés bloqueó en su incidente con Pierre Gasly, por lo que podría cumplir con el primer punto, pero incluso sin eso, había espacio en el interior de la curva al que tenía derecho, ya que estaba suficientemente al lado de la zona de frenado. Por lo tanto, estaba desconcertado por la decisión, teniendo en cuenta lo que pasó con Nico Hulkenberg con Daniel Ricciardo al principio de la prueba, en donde el australiano llevó al límite al germano en Ascari.

"No lo entiendo en absoluto, estoy completamente confundido. Gasly y yo competimos duro en la cuarta curva", dijo. "Antes, tuvimos un ligero contacto, ambos nos salimos de la curva, volvimos a la pista de nuevo, sin daños en ninguno de los dos coches, sin consecuencias para la carrera de ninguno, y me ponen una penalización de diez segundos".

"Sin embargo, en la primera vuelta, Ricciardo puso a Nico [Hulkenberg] en la hierba a 300 kilómetros por hora, destruyó por completo la carrera de él, con muchas consecuencias y daños en el monoplaza y solo tuvo cinco segundos de sanción", explicó Kevin Magnussen. "¿Dónde está la lógica? Simplemente, no lo entiendo".

Hay que añadir a eso que Sergio Pérez llevó a George Russell al límite en la primera curva a una velocidad similar y no recibió ningún castigo, presumiblemente porque el británico hizo la curva y el adelantamiento. Y Pierre Gasly, por su parte, tampoco creía que mereciera una sanción: "Sinceramente, eso no fue nada".

"Alguien me dijo que le penalizaron con diez segundos, estoy un poco sorprendido por eso porque lo intentó, pero fue un poco rueda a rueda y, al final, no perdí tiempo, así que estoy sorprendido", comentó el francés. "Espero que de alguna manera puedan revertir la situación, porque eso sería injusto, estaré encantado de hacerlo [defender a Kevin Magnussen], veré lo que puedo hacer. Sería injusto por el incidente que fue".

No hay ninguna disposición para que un piloto alcance los doce puntos de penalización y no reciba el castigo, y tampoco debería haberla, para que no haya polémica. Todos los pilotos deberían correr el riesgo de llegar a esa cifra y ser sancionados sin la posibilidad de retrasar o evitar la prohibición de competir, pero no deja de ser sorprendente que un incidente tan menor sea el que lleve al danés a no estar en el Gran Premio de Azerbaiyán, ya que pareció un toque muy leve.

Sin embargo, los comisarios no intentan fijarse en el resultado. Un contacto en un ángulo ligeramente diferente podría haber creado un accidente más espectacular, por lo que lo mismo podría haber acabado con un final distinto, entonces, la cuestión no es '¿generó ese piloto una salida de pista y el accidente?', sino '¿perdió el control de su coche y provocó el toque?'.

Y ahí es donde está la cuestión. Se podría argumentar que Kevin Magnussen tomó la curva, que Pierre Gasly podría haberle dado más espacio, que el asfalto tenía menos adherencia, etc., hay muchas cosas, y no fue un error claro y evidente en ese contexto. Otro día podría haber sido declarado incidente de carrera, y eso es lo que más le molestará, pero al menos le quitarán diez puntos de la superlicencia en el Gran Premio de Singapur, cuando regrese.

