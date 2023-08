Drugovich disputará la FP1 del GP de Italia con Aston Martin F1

Aston Martin va a cumplir con la primera de las dos sesiones de FP1 anuales en las que los equipos están obligados a alinear a un piloto joven este viernes en el GP de Italia 2023, donde su piloto reserva Felipe Drugovich se pondrá al volante del AMR23.

Drugovich sustituirá a Lance Stroll, cuyo lugar ya ocupó durante los test de pretemporada cuando el canadiense se lesionó las dos manos en una caída cuando montaba en bicicleta en España. El brasileño, que también disputó el test postemporada 2022 en Abu Dhabi con el equipo, sumará así más kilómetros con un monoplaza actual.

No es ninguna sorpresa, ya que desde el primer momento se esperaba que fuera Drugovich el encargado de completar esas dos sesiones, pero faltaba por anunciarse la sede. Finalmente la primera será en el Autódromo de Monza, y la segunda será más tarde, presumiblemente por Fernando Alonso y en un fin de semana que no sea al sprint.

"No veo la hora de volver a ponerme al volante del AMR23", dijo Drugovich en el comunicado. "Sentí genial el coche cuando hice los test de pretemporada ,y será fascinante sentir cómo ha mejorado desde entonces. He pasado mucho tiempo en el simulador ayudando a desarrollar el coche, por lo que comprender cómo se relaciona eso con la realidad también será muy valioso para mí".

Drugovich espera poder presentar su candidatura a algún asiento como titular el próximo año, si bien es cierto que en Aston Martin no hay hueco: "También es una oportunidad fantástica para demostrar lo que he aprendido a través de mi programa de pruebas. Desde Bahrein, he recorrido muchos más kilómetros con un coche de F1, por lo que entiendo aún mejor cómo puedo ofrecer comentarios valiosos para el equipo".

Esos kilómetros a los que se refiere Drugovich son un programa dedicado que Aston Martin ha puesto para él bajo las reglas TPC (Pruebas de coches anteriores) de la F1 que permiten realizar test con monoplazas con al menos dos años de antigüedad. Drugovich ha rodado en Silverstone, Barcelona y el Red Bull Ring durante este año.

"Me gustaría dar las gracias a Aston Martin por confiarme esta oportunidad, así como a nuestros socios brasileños XP, Porto Seguro y Banco Master por su continuo apoyo".

Esos patrocinadores brasileños pueden ayudarle a encontrar un puesto para 2024, ya que supondría una importante aportación económica valiosa para algunos equipos de la parte trasera de la parrilla. También se le ha relacionado con un paso a la Fórmula E, en la que ya ha disputado test de novatos este año.

Drugovich ha sido piloto junior de Aston Martin durante casi un año (también es uno de sus pilotos reserva oficiales junto con el ex piloto de McLaren Stoffel Vandoorne), y precisamente en Monza fue donde consiguió el título de Fórmula 2 en 2022.

Por su parte, el director de Aston Martin, Mike Krack, declaró: "Estamos encantados de poder brindarle a Felipe otra oportunidad de pilotar el AMR23. Demostró sus capacidades en los test de pretemporada, con una contribución vital al desarrollo inicial del coche por parte del equipo. Monza ofrecerá otra oportunidad para que Felipe trabaje estrechamente con los ingenieros y mecánicos y desarrollar su confianza en una sesión crítica para el equipo. Esperamos maximizar esta sesión juntos".