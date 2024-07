Driver of the Day de F1: ¿Qué es y qué piloto lo ha ganado más?

El premio al 'Driver of the day' o Mejor piloto del Día se decide a través de una votación de los fans en las últimas vueltas de cada carrera y se creó para añadir otro elemento emocionante a una carrera de Fórmula 1 y para hacer partícipes a los aficionados. Aunque no hay premio físimo, salvo el derecho a presumir de ello, puede ser un gran logro para un piloto.

El premio se introdujo por primera vez en 2016 en la carrera inaugural de la temporada, el Gran Premio de Australia, y fue entregado a Romain Grosjean , en ese entonces piloto de Haas F1 Team . El piloto francés remontó 13 puestos tras salir 19º y acabó sexto en lo que fue una gran actuación.

¿Quién ha ganado más veces el premio a Mejor Piloto del Día en F1?

1. Max Verstappen - 39 veces 'Driver of the day'

Max Verstappen es el piloto que más veces ha ganado esta votación desde que se introdujo dicho premio en 2016. Su primera victoria en este sentido fue en el GP de España de 2016 tras ganar de forma sorprendente en su debut con Red Bull

Al ganar su primera carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, no solo se convirtió en el primer holandés en subir a lo más alto del podio, sino también en el piloto más joven en ganar una carrera y subir a un podio de F1, con 18 años y 288 días. Verstappen batió los récords que anteriormente había establecido Sebastian Vettel en el GP de Italia de 2008, cuando el alemán tenía 21 años y 74 días.

En estos momentos, su cuenta está detenida en 39 y sorprende que en 2024 todavía no haya ganado ninguno, por lo que su último premio a Mejor Piloto del Día data del GP de Bélgica 2023.

Año Número de premios Gran Premio 2016 8 España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Malasia, Japón, Estados Unidos y Brasil 2017 3 China, Japón y Estados Unidos 2018 6 Austria, Singapur, Rusia, Estados Unidos, México y Brasil 2019 7 España, Mónaco, Austria, Alemania, Hungría, México & Brasil 2020 4 Hungría,Gran Bretaña, Rusia y Abu Dhabi 2021 3 Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí 2022 5 Emilia Romagna, Miami, Hungría, Bélgica y Países Bajos 2023 3 Arabia Saudí, Miami y Bélgica 2024 0 0

2. Sebastian Vettel - 23 veces 'Driver of the day'

El ya retirado Sebastian Vettel es el segundo piloto con más premios de al Mejor Piloto del Día con nada más y nada menos que 23 entre 2016 y 2022. El alemán consiguió ganarlo pro primera vez en el GP de Singapur de 2016 tras remontar desde la 22º hasta el quinto puesto. Fue uno de los tres que se llevó aquella temporada, junto a los de México y Abu Dabi.

Su premio más sonado llegó probablemente en el polémico GP de Canadá de 2019, después de que Vettel tras un cuerpo a cuerpo con Lewis Hamilton recibiese una penalización de cinco segundos por volver a entrar en la pista de forma insegura y forzar a Hamilton a salirse de la pista en la curva 4 que le quitó la victoria de la carrera una vez terminada. El alemán protagonizó entonces uno de sus momentos más memorables al coger el cartel de primer clasificado que tenía el coche de Hamilton y colocarlo en la posición en la que debía estar su Ferrari

El último 'Driver of the Day' de Vettel lo ganó en el GP de Abu Dhabi 2022, es decir, la última carrera del tetracampeón del mundo en la F1, en lo que fue una muestra de cariño de los aficionados.

Año Número de premios Gran Premio 2016 3 Singapur, México y Abu Dhabi 2017 7 Australia, Bahréin, España, Mónaco, Canadá, Malasia y México 2018 3 Canadá, Francia y Bélgica 2019 3 Canadá, Singapur y Rusia 2020 2 España y Turquía 2021 2 Mónaco y Azerbaiyán 2022 3 Japón, Estados Unidos y Abu Dhabi

3. Lando Norris - 16 veces 'Driver of the day'

Lando Norris ha sumado la mayoría de sus premios a Mejor Piloto del Día en los últimos años y de forma muy rápida se ha colocado en el top 3 histórico. El británico lo ganó por primera vez en su año de debut en el GP de Francia 2019 al terminar noveno con un problema hidráulico que le impidió usar el DRS.

Otro de sus recordados premios llegó en el GP de Rusia 2021, cuando Norris parecía predestinado a lograr su primera victoria en la F1. Tras conseguir la pole y liderar la mayor parte de la carrera, el piloto británico enfrentó a un gran dilema cuando cayó una fuerte lluvia en las últimas vueltas, pero apostó por seguir con neumáticos de seco y esa decisión le hizo caer hasta la séptima posición. No se llevo el triunfo ese día, pero sí la ovación de la afición.

Norris también fue el 'Mejor Piloto del Día' en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2023 tras una gran salida que le hizo ponerse en cabeza en la primera curva. El público enloqueció cuando el británico mantuvo a raya a Verstappen durante las cuatro primeras vueltas. Aunque finalmente no pudo hacerse con la victoria y terminó segundo, los fans quisieron recompensar su actuación.

Lando Norris ha demostrado ser cada vez más popular entre los aficionados por su personalidad y eso también se deja notar en este tipo de premios.

Año Número de victorias Gran Premio 2019 2 Francia y Bélgica 2020 0 0 2021 3 Emilia-Romagna, Austria y Rusia 2022 0 0 2023 5 Austria, Gran Bretaña, Estados Unidos, México y Brasil 2024 2 China, Miami, Emilia Romagna, Canadá, España y Austria

= 4. Lewis Hamilton - 14 veces 'Driver of the day'

Hamilton, siete veces campeón del mundo, está empatado en el cuarto puesto de este ranking. Su primer premio llegó en el GP de Bélgica de 2016 después de una remontada que le llevó desde el 21º hasta el tercer escalón del podio.

Hamilton también fue el más votado y el al Mejor Piloto del Día en el GP de Alemania 2018 tras ganar la carrera saliendo desde la 14ª posición. La victoria permitió tanto al piloto británico como a Mercedes arrebatar el liderato de ambos campeonatos a Vettel y Ferrari.

El último 'Driver of the day' de Hamilton data del GP de España 2023, donde acabó tercero, a pesar de los daños sufridos en el suelo por un choque en la primera curva con su compañero George Russell.

Año Número de premios Gran Premio 2016 1 Bélgica 2017 3 Bélgica, Singapur & Abu Dhabi 2018 3 España, Gran Bretaña y Alemania 2019 0 0 2020 1 Gran Bretaña 2021 2 España y Brasil 2022 3 España, Azerbaiyán y Brasil 2023 1 España 2024 0 0

=4. Sergio Pérez - 14 veces 'Driver of the day'

Checo Pérez tiene los mismos premios a 'Driver of the Day' que Hamilton. El piloto mexicano se ganó su primera votación en el GP de Mónaco de 2016 y lo logró de nuevo dos carreras después en el GP de Europa, que fue la primera carrera de F1 en el circuito urbano de Bakú, en Azerbaiyán.

No consiguió otro premio a Mejor Piloto del Día hasta cuatro años más tarde en el GP de Estiria de 2020, donde salió 17º y acabó sexto, con varias vueltas rápidas mientras intentaba llegar al podio.

Sergio Pérez también se llevó más voto que nadie en el GP de México 2021, donde logró subir al podio con su tercer puesto y se convirtió en el primer piloto mexicano en hacerlo.

Su último premio fue en el GP de Hungría de 2023, cuando se clasificó noveno y acabó en el podio.

Año Número de premios Gran Premio 2016 2 Mónaco y Europa (Bakú) 2017 0 0 2018 0 0 2019 0 0 2020 2 Estiria y Portugal 2021 4 Bahrein, Portugal, Países Bajos y México 2022 3 Mónaco, Gran Bretaña y Singapur 2023 3 Australia, Azerbaiyán y Hungría 2024 0 0

=4. Charles Leclerc - 14 veces 'Driver of the day'

Charles Leclerc consiguió su primer premio a Piloto del Día en el GP de Azerbaiyán 2018, en el que acabó sexto y sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 con Sauber. Se convirtió en el primer monegasco en conseguir puntos durante una carrera desde Louis Chiron en el GP de Mónaco de 1950.

Después de fichar por Ferrari en 2019, Leclerc consiguió llevarse de nuevo este galardón en el GP de Italia de ese mismo año, después de conseguir su segunda victoria en la F1.

El único premio a 'Mejor Piloto del Día' del monegasco en 2023 llegó en el GP de Las Vegas, en el que tras derrotar a Checo Pérez en una tensa batalla para terminar segundo se llevó el reconocimiento de los aficionados que le votaron en masa.

Su último 'Driver of the Day' fue en el GP de Mónaco 2024, cuando por fin pudo romper la llamada "maldición" en su carrera de casa para subirse a lo más alto del podio en Montecarlo.

Año Número de premios Gran Premio 2018 1 Azerbaiyán 2019 4 Bahrein, Azerbaiyán, Gran Bretaña e Italia 2020 0 0 2021 2 Estiria y Gran Bretaña 2022 4 Bahrein, Arabia Saudí, Australia y Canadá 2023 1 Las Vegas 2024 2 Japón y Mónaco

7. Daniel Ricciardo - 10 veces 'Driver of the day'

Daniel Ricciardo se hizo con su primer 'Driver of the day' en el GP de Alemania 2016, tras acabar segundo en su gran premio nº 100. Su 13º podio terminó con la primera de sus icónicas celebraciones en la que el australiano vertió champán en sus botas para bebérselo.

Ricciardo se llevó de nuevo este premio en el GP de Gran Bretaña de 2017 después de salir desde la parte trasera de la parrilla y ser capaz de remontar hasta la quinta posición. Consiguió otro Driver of the Day en el GP de la Toscana en 202, cuando terminó cuarto y quedarse a las puertas de conseguir el primer podio de Renault en nueve años.

También se llevó el Piloto del Día en el GP de Italia 2021, en Monza, después de su inesperada victoria, la primera de McLaren en desde que Hamilton ganase en el GP de Canadá 2010. Desde el GP de México de 2022 ya no ha conseguido más.

Año Número de premios Gran Premio 2016 1 Alemania 2017 2 Gran Bretaña e Italia 2018 4 China, Mónaco, Hungría y Japón 2019 0 0 2020 1 Toscana 2021 1 Italia 2022 1 México 2023 0 0 2024 0 0

=8. Fernando Alonso - 6 veces 'Driver of the day'

Fernando Alonso ha conseguido solo seis premios a 'Mejor Piloto del Día' desde que se introdujo en 2016. El primero llegó en el GP de Australia de 2018, después de remontar desde el 11º puesto hasta el quinto. También se llevó este galardón en la última carrera de esa temporada, el GP de Abu Dabi, en la que los aficionados quisieron hacerle un regalo de despedida antes de que abandonara la categoría momentáneamente antes de regresar en 2021.

En su primer año de regreso, el asturiano volvió al podio en el GP de Catar por primera vez desde el GP de Hungría de 2014 y lo aficionados lo valoraron a través de las votaciones.

En la temporada 2023, empezó con una serie de buenas actuaciones tras unirse a Aston Martin y se hizo con la victoria a 'Mejor Piloto del Día' en la primera carrera del curso en Bahrein, cuando se reencontró con el podio, con un sorprendente tercer puesto.

Año Número de premios Gran Premio 2016 0 0 2017 0 0 2018 2 Australia y Abu Dhabi 2021 2 Hungría y Catar 2022 0 0 2023 2 Bahrein y Países Bajos 2024 0 0

=8. Carlos Sainz - 6 veces 'Driver of the day'

Carlos Sainz tiene el mismo número de premios a Mejor Piloto del Día que su compatriota Alonso tras los dos conseguidos en este 2024. Pero la primera vez que ganó la votación de los aficionados fue en el GP de Turquía de 2021, donde pasó del 19º al octavo puesto después de varios adelantamientos top.

El español también fue Driver of the Day en el GP de Singapur de 2023, cuando logró la segunda victoria de su carrera y se convirtió en el único piloto "no Red Bull" en ganar una carrera durante esa campaña. Sainz lideró toda la carrera y luego fue inteligente al darle su DRS a Norris en las últimas vueltas que pudiese defenderse de los Mercedes y a su vez asegurar que no llegarían a la parte trasera de su monoplaza.

Las dos veces que Sainz se ha llevado este galardón en 2024 ha sido en Bahrein y Australia. En este último, también se llevó la victoria en carrera después de que Verstappen abandonase por un problema en los frenos.

Año Número de premios Gran Premio 2016 0 0 2017 0 0 2018 0 0 2019 0 0 2020 0 0 2021 1 Turquía 2022 1 Francia 2023 2 Italia y Singapur 2024 2 Bahrein y Australia

10. Valtteri Bottas - 5 veces 'Driver of the day'

Valtteri Bottas logró su primer premio a Mejor Piloto del Día en el Gran Premio de Rusia 2017, después de que el piloto finlandés consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1 al derrotar a Sebastian Vettel por solo 0,617 segundos.

El por entonces piloto de Mercedes consiguió llevarse el galardón en tres ocasiones más en ese 2017, antes de ganar dos más en 2019, uno en el GP de Australia, donde consiguió la victoria saliendo desde la segunda posición en carrera, algo que le aupó al liderato en la clasificación del campeonato de pilotos en ese momento, y el otro en el GP de Japón de ese mismo curso.

Año Número de premios Gran Premio 2016 0 0 2017 3 Rusia, Austria y Abu Dhabi 2018 0 0 2019 2 Australia y Japón 2020 0 0 2021 0 0 2022 0 0 2023 0 0 2024 0 0

¿Cómo se decide y se votar al Driver of the Day en la F1?

El premio al Mejor Piloto del Día es una votación totalmente gratuita para que los aficionados escojan al piloto que consideren que ha rendido mejor durante cada carrera. Los fans pueden votar en la página oficial del Driver of the Day de la F1, donde están todas las opciones de los pilotos que han competido durante la carrera.

La votación empieza a pocas vueltas del final y se anuncia en los gráficos de lass retransmisiones de la carrera. Los resultados aparecen en tiempo real varias veces antes de que se cierre la votación, para mostrar a los aficionados quién ocupa las tres primeras posiciones e incentivar los votos.

El ganador del premio al Mejor Piloto del Día se anuncia hacia el final de la carrera y cada equipo se lo comunica al piloto que ha ganado una vez que la carrera ha terminado.

¿Cuál es el premio para el piloto que gana el Driver of the Day en F1?

No hay ningún premio físico ni metálico para un piloto de F1 cuando gana el Driver of the Day en un gran premio. El voto simplemente muestra el reconocimiento de los aficionados a la actuación de un piloto y no conlleva incentivos de ningún tipo. Podría decirse que únicamente es un premio moral.