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Fórmula 1 GP de México

El drama oculto de Antonelli en México: casi abandona antes de ser campeón

Antonelli estuvo a punto de abandonar el GP de México a solo cuatro vueltas del final por una fuga de aceite en su Mercedes. El italiano logró llegar a meta y celebrar su primer título mundial de F1 pese al problema.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 5 nov 2026, 18:58

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En México, Andrea Kimi Antonelli escribió una página brillante en la historia, tanto de la Fórmula 1 como del deporte italiano, al conquistar su primer título mundial en la categoría reina después de una temporada extraordinaria. Un logro que llegó como culminación de un año en el que fue protagonista absoluto, no solo por la velocidad que demostró, sino también por la regularidad y la madurez con las que se echó a la Mercedes a la espalda, liderando al equipo en la lucha por el campeonato.

Kimi celebró el título en el podio, junto a Lewis Hamilton y Max Verstappen, quienes después lo levantaron en volandas en una imagen cargada de simbolismo, casi una fotografía capaz de resumir el presente y el futuro de la Fórmula 1. Sin embargo, aquella celebración podría haber sido muy diferente, porque Antonelli estuvo realmente cerca de abandonar a pocas vueltas de la bandera a cuadros.

De hecho, en los últimos giros de la carrera, el italiano tuvo que lidiar con un problema en la unidad de potencia de su W17, que estuvo a punto de obligarle a retirarse, tal y como reveló el subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, en el podcast High Performance.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Recuperamos el coche después de la carrera y desmontamos el fondo plano: estaba completamente cubierto de aceite", explicó Lord al recordar las últimas vueltas de la prueba, en un momento en el que Antonelli seguía de cerca tanto a Verstappen como a Hamilton después de la intervención del Safety Car por el accidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad.

"El cárter de aceite se había agrietado y Kimi nos dijo que había empezado a notar que el motor tenía problemas a unas cuatro vueltas del final. Estuvo realmente a punto de abandonar la carrera y, aun así, consiguió aguantar hasta la meta".

Una muestra más de la madurez que ha alcanzado esta temporada el piloto italiano, que no perdió la lucidez en los momentos decisivos, pese a tener ante sus ojos el objetivo con el que había soñado toda su vida y que ya estaba a apenas unos kilómetros de distancia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Siendo realistas, Antonelli habría conquistado igualmente el campeonato, ya que, para mantener abierta la lucha por el título, aunque solo fuera desde el punto de vista matemático, Hamilton habría necesitado ganar la carrera, superando también a Verstappen.

Un escenario que resultó prácticamente imposible debido a la limitación de potencia del MGU-K en la larga recta del Autódromo Hermanos Rodríguez una vez superado un determinado umbral de velocidad, como ya explicamos. Kimi ya había estado cerca de perder un motor en Bakú debido a un problema en el sistema hidráulico durante los entrenamientos libres.

Sin embargo, poder celebrar aquel título en México, en el podio junto a Hamilton y Verstappen, con una fotografía destinada a quedar grabada en la memoria, tuvo un significado especial. Un campeón entre campeones. Habría sido difícil imaginar un desenlace más simbólico que el vivido en México.

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