"El dominio de Hamilton y Mercedes supera al de Schumacher y Ferrari"

Todt era el jefe de Ferrari cuando Michael Schumacher ganó cinco de sus siete títulos mundiales con el equipo entre 2000 y 2004 y la Scuderia ganó seis campeonatos consecutivos de constructores de 1999 a 2004.

Schumacher y Ferrari fueron la referencia durante la mayoría de esas temporadas y establecieron el reinado más dominante de un fabricante hasta la era de los motores híbridos.

En 2020, Mercedes rompió el récord de los italianos al ganar su séptimo campeonato consecutivo de Constructores, mientras que Hamilton ha igualado los siete entorchados de Schumacher y ha superado el récord de victorias y de poles del alemán, estableciendo inevitablemente comparaciones entre ambos.

Todt dijo que Hamilton y Schumacher son difíciles de comparar, pero cree que el inglés y Mercedes pueden considerarse ya más dominantes que Ferrari.

"Creo que estamos hablando de diferentes personas, diferentes ingredientes", dijo Todt. "Lo único que realmente podemos comparar es siete contra siete. Pero por un lado, tienes un equipo alemán muy estructurado y organizado, con un piloto muy talentoso".

"Y por otro lado, tienes un equipo italiano con una mentalidad diferente, un enfoque diferente, que se convirtió en un conjunto bien estructurado, bien organizado y también (con) un gran piloto, Michael Schumacher".

"Siento, y estoy seguro de que me citarán por ello, que la supremacía, el dominio de Mercedes y Lewis es mayor que el que teníamos en ese momento con Ferrari y Michael. Y el crédito es para ellos, el coche es muy fiable. Aparte de la segunda carrera de Bahrein, donde no estuvo Lewis, en dos años no dejó de sumar puntos en ninguna carrera".

"Es absolutamente excepcional. Y el piloto no está cometiendo ningún error. Es una combinación única".

Todt dijo que no sólo estaba impresionado con las actuaciones de Hamilton, sino también con la forma en que se comportó y demostró ser un jugador de equipo.

"He quedado muy impresionado, pero no tuve que esperar a 2020 para estar impresionado", agregó el francés. "Acabáis de mencionar [en referencia a la prensa] que está celebrando su séptimo campeonato del mundo, así que ya me ha impresionado al menos seis veces antes".

"También estoy impresionado por la continuidad de lo que su equipo ha sido capaz de lograr. Estamos en un mundo donde no es solo un deportista o una deportista, es un hombre y una máquina, y este es el mejor ejemplo de un espíritu de equipo excepcional, del trabajo en equipo".

"Y también debo recalcar que Lewis cada vez que habla del éxito, habla del equipo que está detrás de él para lograrlo. Estoy muy impresionado y eso explica claramente el porqué de los récords; algunos han sido superados, otros se han igualado".

-Michael Schumacher debutó en F1 con 22 años, 7 meses y 22 días. Fue con el equipo Jordan, en el GP de Bélgica 1991. Destacó en clasificación, pero una avería le hizo abandonar.

-Lewis Hamilton se estrenó con 22 años, 2 meses y 11 días, con solo cinco meses menos que el alemán. Fue con McLaren, en el GP de Australia 2007. Y subió al podio (3º).

Michael Schumacher, ya con Benetton, ganó en su 18ª carrera en Fórmula 1, en el GP de Bélgica 1992.

-Lewis Hamilton, con el mejor coche de esa temporada, el McLaren, ganó en su sexta carrera en F1, en el GP de Canadá 2007.

-Precisamente en ese fin de semana, su sexto en F1, Lewis Hamilton sumó su primera pole.

-La primera pole de Michael Schumacher fue en Mónaco 1994, en su gran premio número 42.

-Schumacher ganó su primer mundial en 1994, con 25 años, 10 meses y 10 días. En ese momento era el segundo título logrado a menor edad, superado solo por los 25 años y 8 meses de Fittipaldi en 1972.

-Lewis Hamilton fue más precoz, y ganó su primer título con 23 años, 9 meses y 26 días. Fue un récord que luego superó Vettel (23 años y 4 meses en 2010).

-¿Y cuándo fueron heptacampeones? Schumacher lo fue con 35 años, 7 meses y 26 días, en su 13ª temporada completa en F1.

-Lewis Hamilton ha sellado su séptima corona con 35 años, 10 meses, y 8 días, en su 14ª temporada en F1. Datos muy parecidos.

-Schumacher se convirtió heptacampeón en su carrera número 208, y ahí ya acumulaba 82 victorias y 62 poles.

-Lewis Hamilton se ha proclamado heptacampeón en su carrera número 264, y ya tiene 93 victorias (récord histórico) y 93 victorias (también récord).

-En los años de sus siete mundiales, Michael Schumacher logró:

8 victorias en 16 carreras en 1994

9 victorias en 17 carreras en 1995

9 victorias en 17 carreras en 2000

9 victorias en 17 carreras en 2001

11 victorias en 17 carreras en 2002

6 victorias en 16 carreras en 2003

13 victorias en 16 carreras en 2004

--En los años de sus siete mundiales, Lewis Hamilton logró:

5 victorias en 18 carreras en 2008

11 victorias en 19 carreras en 201

10 victorias en 19 carreras en 2015

9 victorias en 20 carreras en 2017

11 victorias en 20 carreras en 2018

11 victorias en 21 carreras en 2019

9 victorias en 14 carreras en 2020 (sin concluir)

-Michael Schumacher, en sus siete mundiales, ganó con este margen...

2 mundiales en la última carrera (1994 y 2003)

(1994 y 2003) 1 mundial a falta de una carrera (2000)

(2000) 1 mundial a falta de dos carreras (1995)

(1995) 2 mundiales a falta de cuatro carreras (2001 y 2004)

(2001 y 2004) 1 mundial a falta de seis carreras (2002)

-Lewis Hamilton, en sus siete mundiales, ganó con este margen...

2 mundiales en la última carrera (2008 y 2014)

(2008 y 2014) 3 mundiales a falta de dos carreras (2017, 2018 y 2019)

(2017, 2018 y 2019) 2 mundiales a falta de tres carreras (2015 y 2020).

(2015 y 2020). En general, con menos margen que Schumacher.

-De todas, la comparación más injusta es esta por los diferentes sistemas de puntuación...

Schumacher sacó al segundo 1 punto en 1994

Schumacher sacó al segundo 33 puntos en 1995

Schumacher sacó al segundo 19 puntos en 2000

Schumacher sacó al segundo 58 puntos en 2001

Schumacher sacó al segundo 67 puntos en 2002

Schumacher sacó al segundo 2 puntos en 2003.

Schumacher sacó al segundo 34 puntos en 2004.

En todas esas temporadas, el ganador de cada carrera recibía 10 puntos y el segundo 6 puntos menos en 2003 y 2004, que recibía 8.

Hamilton sacó al segundo 1 punto en 2008

Hamilton sacó al segundo 67 puntos en 2014

Hamilton sacó al segundo 59 puntos en 2015

Hamilton sacó al segundo 46 puntos en 2017

Hamilton sacó al segundo 88 puntos en 2018

Hamilton saca al segundo 87 puntos en 2019

Hamilton saca al segundo X puntos en 2020 a falta de tres carreras

En todas esas temporadas, el ganador de cada carrera recibía 25 puntos y el segundo 18 puntos menos en 2008, cuando el ganador sumaba 10 y el segundo recibía 8.

-Hamilton ha ganado tres títulos a un piloto de Ferrari (2008 a Massa, 2017 y 2018 a Vettel) y cuatro a su compañero (dos a Rosberg y dos a Bottas). De hecho, en 2016 su compañero fue campeón por delante de él.

-En sus siete títulos, Schumacher ganó cinco contra pilotos de otro equipo (dos a Damon Hill, uno a Hakkinen, uno a Coulthard y otro a Raikkonen) y dos contra su compañero (Barrichello, en 2002 y 2004)

-En sus siete años de campeón, Schumacher logró 5 Grand Chelem (pole, victoria, vuelta rápida y liderar todas las vueltas). Dos en 1994, uno en 2002 y dos en 2004.

-En sus años como campeón, Hamilton logró 6 Grand Chelem (pole, victoria, vuelta rápida y liderar todas las vueltas). Uno en 2014, uno en 2015, tres en 2017 y uno en 2019.

-Abandonos de Schumacher en los años de sus seis primeros títulos: 15 (2 en 1994, 5 en 1995, 4 en 2000, 2 en 2001, 1 en 2003 y 1 en 2004). Solo ganó un mundial, el de 2002, sin abandonos.

-Abandonos de Hamilton en los años de sus siete títulos: 6 (1 en 2008, 3 en 2014, 1 en 2015 y 1 en 2018). Ganó los títulos de 2017, 2019 y 2020 sin abandonar.

-En sus años con título, estos fueron los peores resultados de Michael Schumacher (sin contar abandonos):

Peor resultado de 1994: quitando los abandonos y una descalificación, Schumacher no bajó del podio en todo el año, así que su peor resultado fue 2º en dos carreras

Peor resultado de 1995: 5º en Canadá

Peor resultado de 2000: 5º en España

Peor resultado de 2001: 4º en Italia

Peor resultado de 2002: Schumacher no bajó del podio en todo el año, así que su peor resultado fue 3º en una carrera

Peor resultado de 2003: 8º en Japón y Hungría

Peor resultado de 20043: 7º en Brasil

-En sus años con título, estos fueron los peores resultados de Lewis Hamilton (sin contar abandonos):

Peor resultado de 2008: 13º en Bahrein

Peor resultado de 2014: quitando los tres abandonos, Hamilton no bajó del podio en todo el año, así que su peor resultado fue 3º en dos carreras

Peor resultado de 2015: 6º en Hungría

Peor resultado de 2017: 9º en México

Peor resultado de 2018: 5º en Canadá

Peor resultado de 2019: 9º en Alemania

Peor resultado de 2020: 7º en Italia

-Aunque ganó cuatro de los siete mundiales con Ferrari, los dos primeros títulos de Schumacher fueron con Benneton. Campeón con dos equipos.

-Como Schumacher, Hamilton ha sido campeón con dos equipos. Lleva seis con Mercedes, pero el primero fue con McLaren.