El director de la F1 sigue restando importancia al equipo de Andretti

Cargar el reproductor de audio

Andretti no ha ocultado su frustración por no poder llevar a cabo su intento de unirse a la máxima categoría con un nuevo equipo, tras haber fracasado en su idea de adquirir la organización Sauber.

Domenicali dijo que está contento con la cifra actual de 10 escuderías y que no es necesario un nuevo equipo para añadir valor al mundial. Y destacó que, además de Andretti, otros han mostrado su interés en entrar aunque manteniendo un perfil más bajo.

El proceso de evaluación del programa sigue en marcha, pero no se han dado detalles de cómo está progresando o de cuándo se tomará cualquier decisión, que en última instancia la tomarán la FIA y su presidente Mohammed Ben Sulayem.

"Creo que ahora mismo, mirando el estado actual de la F1, no es un problema de cantidad para poder aumentar el valor de la categoría", respondió Domenicali cuando Motorsport.com le preguntó cómo estaban las cosas con Andretti.

"Realmente es una cuestión de entendimiento, y no sólo entre los que tienen una voz más grande o más fuerte, habrá también otras personas, pero Andretti alzó bastante la voz en su petición. Hay otros que han hecho lo mismo, de manera diferente".

"Así que la evaluación no es sólo con Andretti, la evaluación también influye a otros que están respetando el silencio para tratar de ser más productivos y demostrar quiénes son, respetando el protocolo que hemos puesto en marcha".

"Como siempre he dicho, no creo que el problema sea tener más equipos que den más valor al campeonato".

"Pero hay un protocolo que hay que cumplir. Y todo el mundo, Andretti incluido, lo está siguiendo. Así que esta es la situación actual. No veo ningún cambio. Y no quiero decir ni que sí ni que no".

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, con Toto Wolff, director y CEO de Mercedes AMG

Cuando se le preguntó en el pasado GP de Hungría por los planes de Andretti, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, sugirió que apoyaría a un fabricante que quisiera crear un equipo oficial, diciendo que eso añadiría más a la categoría que el nombre de Andretti.

Posteriormente, el padre de Michael Andretti, Mario, dijo en redes sociales que Wolff tenía demasiada influencia en la Fórmula 1, y cuando se le preguntó por los comentarios del mayor de los Andretti, Domenicali defendió al director de Mercedes.

"Bueno, creo que Toto tiene una posición como director de equipo", dijo. "Es accionista del 30% de Mercedes, tiene la reputación de haber ganado ocho títulos seguidos. Así que si hablo de su credibilidad, no hay nada que añadir".

"A Mario le conozco muy, muy bien, desde hace mucho tiempo. Está tratando de presentar su idea de la manera que él cree que es la manera correcta de hacerlo".

"Pero creo que, como saben, hay un gobierno en vigor. Y la decisión tiene que seguir el protocolo establecido. Y Mario es muy expresivo, Michael también. He hablado con ellos muy a menudo, como puedes imaginar, y tenemos que respetar eso".

"Podemos tener opiniones diferentes, pero al final se trata de seguir el protocolo. Y hay alguien que debe tomar la decisión final. Como he dicho, ahora mismo no veo una debilidad en el número de equipos que hay en la F1. Esa es mi opinión".

Mario Andretti, con Emerson Fittipaldi y Michael Bay

En cuanto a la posibilidad de que un fabricante pueda entrar en la F1 con un nuevo equipo, dijo: "Hoy estamos hablando del nuevo reglamento, de 2026. Y todos los fabricantes implicados en eso, los actuales o quizás los nuevos que lleguen, están diciendo que el tiempo corre muy rápido, cuesta cuatro años hacer otra unidad de potencia".

"Tenemos que ser prudentes porque cuando hablamos de la F1, necesitamos tener una entidad o un equipo o un fabricante que sea realmente sólido, que sea realmente fuerte y que tenga un compromiso total para un futuro increíble a largo plazo".

"Así que esto lo que realmente puedo añadir, pero insisto, sinceramente no veo la necesidad de aumentar el número de equipos para tener un gran beneficio para la F1".

Un render de un Audi F1

Domenicali también restó importancia a la teoría de que el número de inscritos debería ampliarse de 10 para proteger a la categoría de la posible pérdida de equipos en el futuro, dado que la mayoría de los fabricantes históricamente han demostrado que son de entrar y salir.

El italiano cree que el interés externo es bueno para los equipos presentes, ya que aumenta su valor.

"Creo que ahora mismo eso no es un problema", dijo. "De hecho es la situación contraria. Tenemos la misma situación de los grandes premios: hay más gente que quiere entrar, con diferencia, que gente que quiere salir".

"Y como existe el interés de muchos fabricantes, pero también de muchos equipos, los actuales pueden discutir y comercializar y negociar con ellos si sienten que son débiles o si ven que no tienen un futuro para ellos".

"Así que creo que también es otro valor para los que ya están aquí, saber que a su alrededor hay fabricantes u otros equipos que quieren entrar al negocio. Así que es un hecho que, en mi opinión, por supuesto eso reforzará el valor de la F1".

Más de Domenicali: Spa-Francorchamps tiene una opción para estar en la F1 2023