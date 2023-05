Domenicali insinúa que los pilotos de F1 son "egoístas" en sus opiniones

A pesar del espectacular aumento de popularidad de la F1 bajo la dirección de Liberty Media, pilotos, jefes de equipo y medios de comunicación han mostrado su rechazo a ciertos aspectos de los fines de semana de gran premio.

Además de cierta desaprobación del reciente espectáculo de entretenimiento previo a la carrera de Miami, el cambio de la F1 a un formato de carrera sprint en varios fines de semana no ha sido tampoco demasiado popular.

Más recientemente, el bicampeón del mundo Max Verstappen sugirió que si la F1 sigue por el camino de más carreras al sprint como parte de una gran expansión del calendario, entonces tendría que replantearse su futuro a largo plazo en la F1.

Pero Stefano Domenicali, que lideró el empuje para introducir las carreras al sprint, cree que es un error que se critiquen aspectos de la F1 que han ayudado a hacer más populares las carreras, y que inevitablemente elevan los niveles de popularidad de todos los involucrados.

En declaraciones al Daily Mail, Domenicali dijo: "No quiero una sociedad en la que la gente no pueda decir lo que quiera. Pero los pilotos a veces tienen que recordar que forman parte de un conjunto más amplio. No hay que ser egoísta".

"Forman parte de este deporte y de este negocio, y el negocio crece porque pensamos en grande. A veces, salir de nuestra zona de confort no es fácil, pero no podemos ser perezosos o complacientes, al igual que podemos revisar algunos de los detalles del formato de fin de semana sprint al final de la temporada, una vez que lo hayamos probado en las seis ocasiones previstas. Tampoco tendremos sprints todos los fines de semana".

"Pero tenemos una nueva audiencia y necesitamos que en cada sesión el dinero que gastan sea compensado, no dejar que todo el mundo pilote dando vueltas en círculos para el único beneficio de ingenieros y pilotos".

Los comentarios de Verstappen sobre cuestionarse su propio futuro en la F1 en medio de ideas como la carrera al sprint acapararon muchos titulares a principios de año.

Domenicali ha restado importancia a las habladurías de que el holandés de Red Bull quiere abandonar la categoría, y se aseguró de ello hablando con él antes del reciente GP de Miami.

"Hablé de los problemas con Max (antes de la última carrera en Miami)", añadió Domenicali. "Me dijo que le encantaba este deporte y lo que estaba haciendo. Es campeón del mundo y está luchando por un tercer título. Nació prácticamente metido en un coche. Yo diría que es probable que se quede más tiempo que yo. No hay problema".