Domenicali cree que Norris, Piastri y Verstappen son "todos ganadores"

Stefano Domenicali disfrutó de la batalla por el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri: "Para mí es especialmente increíble que hayamos tenido tres momentos diferentes en los que todo el mundo pensaba que el campeonato estaba decidido. Primero fue antes de las vacaciones de verano, cuando parecía que Piastri sería campeón del mundo. Luego, en octubre, Norris parecía dispuesto a hacerse con el título. Luego, a mediados de noviembre, Verstappen estaba remontando y parecía sinceramente que iba a ganar", dijo a F1.com.

Al final, Norris se llevó el gato al agua en la batalla por el título gracias a sus dos puntos de ventaja sobre Verstappen, y Piastri terminó tercero en la clasificación a 13 puntos de distancia, pero para Stefano Domenicali los tres son campeones.

"Felicidades a Lando, Oscar y Max", continuó Domenicali. "A mis ojos, todos ellos son ganadores, porque juntos han protagonizado una temporada increíble. Estoy seguro de que seguirán divirtiéndonos en los próximos años, incluso compitiendo con la próxima generación de coches".

La Fórmula 1 iniciará una nueva era en 2026, con cambios reglamentarios radicales tanto para el chasis como para la unidad de potencia, algo que el CEO de la categoría esta esperando con ansias.

"Es un momento especialmente emocionante para la Fórmula 1. El crecimiento es bueno y todo el mundo se pregunta: ¿cuál es el siguiente paso? Seguiremos proponiendo ideas que no sean convencionales e intentaremos alcanzar una dimensión que tradicionalmente no pertenecía a la Fórmula 1", dijo. "Por supuesto, seguiremos centrándonos en las carreras. El deporte es nuestro corazón y por eso habrá nuevas normas el año que viene. Veremos coches completamente nuevos con motores también modificados, que funcionarán con combustibles sostenibles avanzados".

Domenicali, CEO de la F1, cree que las nuevas reglas podrían sacudir el orden jerárquico actual.

"Las cartas se barajarán de nuevo. El orden jerárquico será incierto", afirma el antiguo jefe del equipo Ferrari. "Al final, se verá en la pista dónde están todos los equipos. Estoy casi seguro de que la posición que ocupen en la primera carrera no será la misma que al final del año: así de rápida e intensa será la batalla por el desarrollo al principio".