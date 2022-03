La F1 sobre Arabia Saudí: "No estamos ciegos, están dando un gran paso adelante"

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 vivió un difícil fin de semana en Yeda después de un ataque con misiles en una instalación de almacenamiento de petróleo a menos de 20 kilómetros del circuito, lo que provocó que el destino de la carrera pendiera de un hilo.

Los jefes del Gran Circo confiaban en la seguridad del recinto después de recibir información de las autoridades saudíes, pero los pilotos estaban más preocupados por la situación y celebraron una reunión de cuatro horas el viernes por la noche para discutir un posible boicot.

Al final, después de hablar con los directores de los equipos, representantes saudíes y figuras de alto nivel de la Fórmula 1, los pilotos acordaron que sería mejor comprometerse a competir.

Pero si bien las decisiones tomadas en Yeda se centraron únicamente en superar el fin de semana, las próximas conversaciones, que comenzarán de manera inminente, tratarán sobre si la F1 debería regresar o no al país.

Mientras algunos dentro del paddock se sienten cómodos con tener a Arabia Saudí en el calendario, otros están más preocupados por seguridad y la negatividad que ha rodeado el deporte en los últimos días.

Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, es muy consciente de que la presencia de esta nación en el calendario no está exenta de controversia, pero cree que no es correcto decir que hay grandes interrogantes sobre su futuro.

En declaraciones a Sky Sports F1, Domenicali comentó: "Creo que no es una cuestión de interrogación. Es cuestión de entender la situación".

"No estamos ciegos, pero no debemos olvidar una cosa, que este país, también a través de la F1 y el deporte en el que creemos, está dando un gran paso adelante".

"No se puede pretender cambiar una cultura de más de un milenio en un abrir y cerrar de ojos, pero aquí se pueden ver los recursos que están implementando para avanzar".

"No lo olvidéis, hace un par de años, las mujeres no podían conducir y ahora están aquí en la parrilla. Están de fiesta, están viendo el deporte, están cambiando muchas leyes para asegurarse de que esto suceda, así que no podemos dejar esto de lado".

"Claro que hay tensiones y cosas por mejorar. No queremos ser políticos en eso, pero sí creo que estamos jugando un papel muy importante en la modernización de este país. Estamos centrados, por supuesto, en asegurarnos de que estos sean el centro de nuestra agenda".

Algunos han sugerido que la F1 ha sido hipócrita al cancelar el Gran Premio de Rusia debido a la invasión de Ucrania, pero siguió adelante con Arabia Saudí a pesar de su conflicto en Yemen, pero Domenicali ve las cosas de manera diferente.

"Es una cuestión de definiciones, ¿un ataque terrorista es una guerra?", explicó. "Estamos hablando de deporte, por supuesto estamos en contacto con todas las autoridades y con todas las embajadas, con todos los órganos de gobierno correspondientes. Seguiremos en esta línea y nunca estaremos en una situación que pueda poner en peligro la seguridad de nuestra gente".