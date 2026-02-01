Domenicali defiende el reglamento 2026 como el gancho para Cadillac y Audi

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha defendido la dirección del nuevo conjunto de reglamentos de 2026 como un factor clave para atraer a marcas como Cadillac y Ford al campeonato.

La temporada 2026 da la bienvenida a una nueva oleada de regulaciones e introduce una unidad de potencia con un reparto del 50:50 entre la potencia del motor de combustión interna, que utilizará combustible sostenible, y la energía eléctrica, algo muy relevante para el mercado automovilístico en general.

Este año hay varias novedades en el paddock. Cadillac se ha incorporado como el undécimo equipo, Ford se ha asociado con Red Bull Powertrains y Audi ha asumido el control de Sauber.

"Bueno, es muy emocionante", dijo Domenicali a F1.com cuando se le preguntó por su entusiasmo ante la llegada a la parrilla del equipo propiedad de General Motors. "Cadillac es uno de los fabricantes más importantes del mundo. Van a invertir mucho".

"Van a aportar nueva energía, y creo que eso está relacionado con el hecho de que hemos tomado la decisión técnica correcta en lo que respecta a la normativa".

"Hay un gran interés en lo que estamos haciendo, manteniendo los combustibles sostenibles avanzados en el centro de la futura unidad de potencia".

El máximo responsable de la F1 añadió que la unidad de potencia no solo ha sido un factor de atracción para Cadillac, sino también para Audi y Honda, esta última tras iniciar una nueva asociación con Aston Martin después de separarse de Red Bull a finales de 2025.

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

"La unidad de potencia ha sido relevante no solo para atraer a Cadillac, sino que tenemos a Audi y tenemos a Honda. Así que es un gran momento para todos nosotros", añadió.

"La F1 siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, la conectividad futura, la capacidad de atracción y la atención, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Por eso creo que hoy la F1 nunca ha sido tan fuerte".

Al hablar específicamente sobre el reglamento, Domenicali explicó: "Como siempre, cuando introducimos nuevas normativas, es un gran momento para nuestro mundo, porque es emocionante y genera mucha atención desde el punto de vista técnico. Esa es la naturaleza de cuando hay algo nuevo".

"Hay cientos de ingenieros esforzándose por lograr el mejor resultado, y esto también tendrá beneficios más allá del mundo de la Fórmula 1".

"Hay interés por parte de los pilotos, porque necesitan entender cómo pilotar un coche nuevo, y luego los equipos deben comprender cómo ajustar el coche de la mejor manera posible. Así que es un momento fascinante y acelera el interés, ya que todo el mundo está pendiente del reglamento de 2026".

