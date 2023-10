Domenicali envía una carta a los pilotos de F1 por lo ocurrido en Qatar

Tras la carrera del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1, tanto Logan Sargeant como Alexander Albon necesitaron atención médica, mientras que la mayoría de los pilotos afirmaron que fue la cita más dura en la que habían competido. La fecha en el calendario de la prueba, unas seis semanas antes de la primera vez que visitaron el país en 2021, fue objeto de muchas críticas por las calurosas condiciones.

Sin embargo, para el próximo curso, eso ya se ha modificado, con el retraso de la ronda hasta principios de diciembre. El lunes después de la carrera, la FIA señaló que había "iniciado un análisis de la situación en Qatar para proporcionar recomendaciones para futuras situaciones de condiciones meteorológicas extremas".

Posteriormente, el presidente del campeonato, Stefano Domenicali, escribió a su homónimo en la GPDA [Asociación de Pilotos de Grandes Premios], Alex Wurz, agradeciendo esencialmente a los pilotos sus esfuerzos en el circuito de Losail, señalando que eran unos atletas increíbles.

También explicó que la programación de esta temporada era inevitable, y les recordó que la fecha se trasladó para 2024. Al parecer, la GPDA agradeció la rápida respuesta del italiano, y que hubo un continuo diálogo entre los presidentes sobre el tema.

"Por supuesto que se han mantenido conversaciones, y también con la GPDA", dijo Guanyu Zhou. "Muchos pilotos, obviamente, pusieron algunas quejas, y también algunos consejos para seguir adelante. Creo que la carrera estuvo muy tarde en el calendario, y entonces para esa época iba a ser malo".

"Tenemos suerte de que todo el mundo esté a salvo, o lo suficientemente sano como para competir este fin de semana, porque fue un domingo duro, especialmente en la sala en la que estaban los pilotos, todo el mundo estaba tirado en el suelo tratando de enfriar el cuerpo, así que fue un momento aterrador para todos", dijo el chino de Alfa Romeo.

Cuando se le preguntó sobre el tiempo que tardó en recuperarse, comentó: "Creo que dos o tres días, no te sientes cansado, pero mentalmente estás un poco destruido después de esa carrera, y también estabas apretando. Creo que el cambio en la regla de los neumáticos marcó la diferencia, porque normalmente los cuidas, así que no estás al 100% todo el tiempo, porque no puedes con los Pirelli".

"Evidentemente, enviaremos algunos comentarios al respecto a la Fórmula 1. La FOM ya nos ha enviado cartas, pero creo que es mejor evitar esas situaciones", explicó. "No es que no podamos hacerlo, estoy contento de hacer algo nuevo, pero creo que solo pone a la gente en riesgo sin razones. La carta [de Stefano Domenicali] solo dice gracias por nuestra paciencia en la carrera del domingo, porque fue dura, pero se hablará, eso seguro".

