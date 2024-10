El divertido mensaje de Norris a O'Ward antes de la FP1 de México

Un sueño se hizo realidad para Pato O'Ward el viernes por la mañana en México. En su papel de piloto reserva de McLaren, el piloto de IndyCar pudo disputar la FP1 de su carrera de casa ante su público.

"Es un sueño hecho realidad para mí", sonreía Patricio O'Ward tras ser el mejor de los novatos (13º) en los Libres 1. "Vi las banderas de México, vi caras de Pato en algunas zonas... fue realmente genial".

Sin embargo, O'Ward también estaba sometido a mucha presión, ya que se le permitió sentarse en el coche de uno de los pilotos candidatos al campeonato como es Lando Norris, y en una sesión que era aún más importante para la preparación del fin de semana debido a la prueba de neumáticos Pirelli durante la FP2.

Cuando se le preguntó al mexicano qué le había dicho Norris antes de la FP1, dijo: "Me dijo 'Pato, no rompas el coche', si intentas ir demasiado rápido, te gritaré [por la radio]' y 'Necesitamos obtener información, que será extremadamente importante para el resto del fin de semana'", reveló.

A lo que añadió: "Así que estaba claro que tenía que priorizar todo lo que se necesitaba de mí en términos de obtener información y ser consistente. Es algo bastante difícil cuando no conoces el coche, no conoces realmente la pista y sólo estás tratando de aprender por ti mismo".

Más sobre McLaren: Fórmula 1 La FIA rechaza la petición de McLaren F1 para revisar la sanción de Norris

O'Ward estrenó el tan esperado nuevo suelo de McLaren

Durante la sesión, el mexicano también pudo estrenar el nuevo suelo del equipo de Woking que debería ayudar a Norris en su lucha por el título. Por supuesto, el mexicano tenía una orden directa de no dañarlo bajo ninguna circunstancia.

"Me dijeron: 'Eh, es un nuevo suelo. No choques, no lo rompas, no y no'", dijo O'Ward. "Ya saben que soy bastante peleón y que me gusta encontrar el límite del coche empujando más allá", dijo.

Al ser preguntado por los cambios en el suelo, Pato no quiso decir mucho: "No he podido sentir mucho las diferencias, realmente sé cómo son, pero no te lo voy a decir, porque seguro que me dicen algo".

Al final, el mexicano se mostró muy satisfecho con su actuación: "Creo que conseguimos todo lo que se me pidió en una sesión que fue bastante caótica. Creo que estaban bastante contentos con mi actuación, yo está claro que también lo estoy", subrayó.

"Estoy deseando volver a conducir este coche. Ojalá pueda volver a hacerlo antes de que acabe el año. Sería genial", dijo O'Ward.

La Fórmula 1 en el punto de mira de O'Ward de cara al futuro

El piloto de Arrow McLaren no ocultó el hecho de que le gustaría convertirse algún día en piloto titular de McLaren en la Fórmula 1. Sin embargo, su atención sigue centrada en la IndyCar, donde acabó quinto en 2024: "Mi objetivo aún es llegar a ser campeón allí".

"Me siento súper privilegiado de tener quizá la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 en un futuro próximo", añadió. Pero antes de eso, quiere ganar la que considera la mejor carrera del mundo: la Indy500: "Quiero ganar la carrera y el campeonato allí. Y si puedo hacerlo, pues genial", se ríe. "Y puedo quedarme allí y ganar más o asumir un reto en la Fórmula 1. Para mí, esa sería la vida y el escenario perfecto. Pero obviamente nunca se sabe si realmente las cosas saldrán así o no".