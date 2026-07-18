La divertida manera en que Racing Bulls decidió qué piloto estrenó la mejora de Spa

Con Liam Lawson y Arvid Lindblad encadenando resultados en los puntos en las últimas carreras, aprovechando la mejora de rendimiento de Racing Bulls tras el eficaz paquete de actualizaciones introducido en Canadá, ninguno de los dos necesitaba un incentivo extra para imponerse a su compañero de equipo.

Pero cuando Racing Bulls solo pudo llevar una de sus novedades de Spa-Francorchamps para uno de sus coches, el equipo decidió aprovechar el carácter competitivo de sus dos pilotos y añadir un aliciente más a su duelo.

Racing Bulls estrenó en Bélgica un nuevo paquete de mejoras que incluye un alerón trasero revisado, una nueva configuración de los conductos de freno delanteros y una cubierta del motor rediseñada. Como parte del trabajo para optimizar el flujo de aire alrededor de la tapa motor, el equipo anglo-italiano también estrechó el arco antivuelco (roll hoop), una modificación que requirió una importante adaptación del chasis.

Como no fue posible completar esa modificación en ambos monoplazas a tiempo para Spa, el jefe del equipo, Alan Permane, decidió convertir la asignación de esa mejora en una pequeña competición entre sus dos pilotos.

"Lo que hice fue sentarme con ambos pilotos en Austria", explicó Permane. "Habíamos hecho una clasificación muy buena. Pensé: 'Vale, ahora que todo el mundo está de buen humor, les voy a dar una mala noticia. Tenemos una buena actualización para Spa, pero solo podemos montarla en un coche. El segundo coche estará listo para la siguiente carrera, en Budapest'."

"Así que primero les propuse la opción más sencilla y justa: no montar la mejora en ningún coche en Spa y estrenarla en ambos en Budapest. Por supuesto, me miraron como si estuviera loco. Yo tampoco lo habría hecho nunca, así que realmente no fue una opción seria."

"Después les dije que podíamos lanzarlo a cara o cruz, o divertirnos un poco y que la mejora fuera para quien se clasificara por delante en Silverstone."

Comparativa lado a lado, con el arco antivuelco más estrecho de Lindblad visible a la derecha.

Lawson y Lindblad, que habían estado muy igualados en las últimas carreras, aceptaron de inmediato el reto.

"Los dos estuvieron de acuerdo, y eso fue exactamente lo que hicimos", añadió Permane.

Ambos pilotos accedieron a la Q3 en Silverstone, pero mientras Lindblad consiguió seguir rebajando su tiempo para clasificarse noveno, Lawson no pudo mejorar su vuelta y terminó décimo, por lo que el joven debutante se llevó la victoria en esta particular competición y también la mejora para Spa.

No obstante, por una cuestión de equidad, Permane adelantó que Lawson tendrá prioridad si vuelve a producirse una situación similar.

"Creo que si vuelve a pasar más adelante esta temporada, y podría ocurrir porque tenemos otra gran actualización prevista, esa irá para Liam", explicó.

"No volveremos a hacerlo así. La próxima vez será automáticamente para él. Pero queríamos ponerle un poco de diversión al asunto en lugar de asignarla directamente a uno u otro."

Racing Bulls se ha consolidado como el mejor equipo de la zona media de la parrilla desde que introdujo una importante actualización en el Gran Premio de Canadá, centrada en un nuevo diseño del suelo.

"Empezamos el desarrollo de este coche un poco tarde el año pasado", explicó Permane.

"Estábamos inmersos en nuestra propia batalla por la sexta posición del campeonato, que era muy importante para nosotros. Sabíamos que las primeras carreras iban a ser complicadas."

"Trajimos un paquete de mejoras muy grande para Melbourne y hemos seguido desarrollando el coche durante toda la temporada. Creo que lo que realmente transformó el rendimiento fue el nuevo suelo que introdujimos en Montreal. Ahí fue cuando el coche dio un salto importante."