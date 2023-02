Vídeo: bronca entre Wolff y Horner (con alusiones a Pérez) en 2022

Cargar el reproductor de audio

Por todos es conocida la rivalidad de Toto Wolff y Christian Horner como directores de Mercedes y Red Bull. En 2021 protagonizaron tantos duelos dialécticos ante los medios como incidentes en pista hubo entre sus pilotos Lewis Hamilton y Max Verstappen. Y aunque en 2022 no vivieron otra titánica batalla por el título, la tensión no desapareció, como revela un capítulo de Drive to Survive, la serie anual de Fórmula 1 que Netflix publicó este viernes. El motivo: el porpoising.

Mercedes fue el equipo que más acusó el porpoising, ese efecto rebote que sufrían la mayoría de coches fabricados con el nuevo reglamento que se estrenó el pasado año. El equipo alemán trató por todos los medios que el campeonato interviniera, alegando serios problemas de seguridad al asegurar que los pilotos corrían peligro físico con el fenómeno. Y en una de esas reuniones del director de la F1 saltaron muchas chispas. El vídeo se encuentra al final del artículo, pero antes te lo explicamos.

Las cámaras de Netflix fueron testigo de un momento muy incómodo para varios de los jefes de equipo allí presentes y jugoso para los aficionados, que lo pueden ver en el episodio 2 de la serie. Toto Wolff comienza jugando la baza de la seguridad, e incluso insinuando que sus rivales ponen en peligro a los pilotos negándose a cambiar las reglas para eliminar el porpoising. "Tengo que deciros que todos vosotros estáis jugando a un juego peligroso", comienza el austriaco.

"Si un coche acaba en el muro porque es demasiado rígido o está tocando con el fondo, estáis en la mierda y voy a ir tras vosotros". En ese momento, alguien intenta interrumpirle y Wolff sigue encendiéndose: "Espera un segundo, espera un segundo, que estoy hablando". Pero Horner le corta: "Para, creo que esto es mejor [hablarlo] sin cámaras", dice en alusión a Netflix.

Pero Wolff no estaba por la labor: "No, no me importa. Si vosotros creéis que este es un pequeño juego sobre rendimiento, os lo diré: estáis equivocados". En ese momento el que responde, o lo intenta, es Mattia Binotto, el entonces director de Ferrari. "No, no, Toto. La seguridad es una responsabilidad de los equipos". Pero antes de que termine la frase, Wolff ya está diciendo lo siguiente: "Cada uno de vosotros habéis hecho algo para limitar el problema. Enhorabuena".

Esa sorna es la que hace saltar definitivamente a Horner, que ataca y comienza un duro intercambio de palabras: "¡Cambia tu coche! ¡Si tienes un problema cambia tu maldito coche!". Esa frase iba en concordancia al consejo que varios rivales hicieron en ese momento a Mercedes, el de subir la altura de manejo del monoplaza para reducir el rebote.

"¡Entonces cambia tú tu coche, porque Checo ha dicho que está jodido!", contraataca Wolff. "No, ¡no lo ha dicho! Habla con mis pilotos". Wolff insiste: "Checo lo ha hecho, está grabado", a lo que Horner le responde invitándole a ir a hablar con el mexicano. "Lo tengo, lo he imprimido", asegura Wolff. "Muy bien", sentencia Horner.

El ambiente se carga tanto que Domenicali decide tomar la palabra y dar por finalizada la reunión: "Chicos, chicos, perdón. Me aseguraré de que, con la FIA, debatimos esto de una manera adecuada". Y mientras Gunther Steiner (jefe de Haas F1 Team) y Binotto se ríen, Domenicali remata con un "tiempo de volver a pista. Gracias". Mientras alguno sonríe y todos se empiezan a levantar, Steiner da la puntilla: "Tiempo para ir rebotando".

Ya fuera de la escena y en declaraciones al documental, Steiner explica: "No sé si ahí había un elemento de espectáculo o no, pero nos estaban acusando a todos de querer hacer daño a la gente, algo que no era así, pero ya sabes, no somos asesinos".

Y para acabar, las imágenes vuelven a cómo los jefes de equipo se iban de la reunión. "Jodida broma...", dice Horner. "Sí, joder", le apoya Steiner.

Más allá de la discusión, destacan las caras de circunstancias del resto de directores, como muestran Andreas Seidl (ahí representante de McLaren) u Otmar Szafnauer (de Alpine).

Finalmente la FIA instauró una métrica de oscilamiento de los coches durante el pasado curso y obligó a reforzar el suelo de los monoplazas de cara a este 2023 para combatir el porpoising.

En cualquier caso, lo que queda claro de ese enganchón son dos cosas: el mundo de pirañas que es la F1 y, por otra parte, que si ante las cámaras hay ese nivel de tensión, cómo será el asunto más en privado...