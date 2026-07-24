El Alpine F1 tiene... "bigotes" ¿qué significa?

No es del todo una novedad tampoco en lo que respecta a los discos de carbono. Alpine, para el fin de semana en el Hungaroring, ha montado en el A526 un juego de discos rayados, retomando un experimento que Carbon Industrie ya había llevado a cabo en 2024 primero con Williams en Monza y luego con el equipo de Enstone en el GP de Ciudad de México. Desde aquel experimento no se había vuelto a hablar de discos de composite con ranuras radiales y es un poco una sorpresa volver a ver el concepto en el paddock del Hungaroring: Carbon Industrie, por tanto, no ha abortado la idea y quiere probarla también con estos monoplazas ágiles de 2026, visto que el intento anterior se había hecho con los coches de efecto suelo.

El objetivo es mejorar la mordida, aumentando el agarre entre el disco y la pastilla y controlando la temperatura: sabemos que el material de Brembo garantiza una mayor "mordida" al inicio de la frenada, mientras que el sistema francés ofrece una mayor modulación.

Alpine A526: proverà un set di dischi in carbonio con la scanalatura Foto di: AG Photo

Cada piloto sigue su estilo de pilotaje, pero sabemos cuánto importante es con los monoplazas de 2026 saber gestionar la temperatura del sistema de frenos para evitar el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros, mientras que delante a veces hay que estudiar estrategias específicas para generar el calor necesario para llevar los neumáticos a la ventana correcta de funcionamiento.

Los técnicos dedican muchas energías a separar el aire caliente generado por el sistema de frenos del flujo fresco que los equipos intentan dirigir al pulmón que separa las dos cestas que componen los corners. Y las estrategias varían mucho si el objetivo es irradiar calor a las ruedas, o no.

Alpine vuelve con cuatro "bigotes" en la superficie exterior del disco, y será interesante ver si esto es, una vez más, solo una prueba o si la solución se utilizará durante el fin de semana completo en un circuito que siempre ha sido muy exigente con los frenos.

Alex Zanardi, Williams FW21: nel 1999 in Austria il bolognese provò dischi in acciaio baffati Foto di: Sutton Images

Recordemos que en 1999 un concepto similar, pero con discos de acero, fue probado por Alex Zanardi en el Williams FW21 en los entrenamientos del GP de Austria. El intento de hace 29 años fracasó estrepitosamente porque la esperanza chocó con la realidad: el peso del metal sobre las masas no suspendidas y la diferencia de agarre habían tumbado la idea del piloto boloñés.

Ahora el bigote vuelve a estar de actualidad. Nos preguntamos con qué posibilidad de verlo en clasificación y en carrera...