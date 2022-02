El director de Alpine cree que Alonso es un top 4 de la F1

Cargar el reproductor de audio

El equipo Alpine protagonizó una primera semana de test de pretemporada 2022 de Fórmula 1 con muchos problemas, al menos de cara al exterior, ya que sufrieron un problema en el sistema hidráulico de la unidad de potencia, lo que provocó un pequeño incendio.

Como la misma escudería francesa reconoció, se trataba de un contratiempo que apareció entre la caja de cambios y el motor, cuando uno de los tubos hidráulicos se rompió.

En ese momento era Fernando Alonso quien estaba a los mandos del A522, que comenzó a soltar una gran humareda al final de la recta de meta del Circuit de Barcelona-Catalunya. El bicampeón asturiano no tuvo más remedio que parar el monoplaza y bajarse para ver con estupor una escena que podría recordar a los tiempos de McLaren-Honda.

Sin embargo, los de Enstone hicieron un llamamiento a la calma, ya que las dos jornadas previas de pruebas decidieron no usar el DRS y realizar giros con mucha carga de combustible, lo que lastró los tiempos, así que sus referencias no deberían ser reales.

El director técnico de Alpine, Pat Fry, habló tras los sucesos del último día de test en el trazado catalán, y la prensa preguntó por la situación del piloto español. El ingeniero coincidió en dos etapas anteriores con Alonso, durante toda su estancia en Ferrari, del 2010 al 2014, y en McLaren, coincidiendo los meses finales de 2018, precisamente cuando los de Woking usaban un propulsor Renault.

A pesar de que los seguidores del piloto se mostraron preocupados por Alpine, Fry explicó: "Nos ayuda a hacerlo todo mejor, todo el tiempo, y eso es un estímulo, ya que ha pilotado diferentes tipos de coches en su carrera en la Fórmula 1".

Fernando Alonso debutó en el año 2001 con Minardi, y vivió la era de los motores V10, V8 y V6 turbohíbridos, además del paso de los neumáticos Michelin y Bridgestone a Pirelli, y de las gomas rayadas a las lisas. El director técnico de Alpine reconoció lo que eso significaba para la escudería: "Es útil tener diferentes opiniones cuando cambias a un monoplaza tan distinto".

No obstante, Fry no afirmó que el asturiano fuera el mejor de la actual parrilla del Gran Circo. Es cierto que hay grandes figuras en el paddock, como Max Verstappen o Lewis Hamilton, pero sorprende que en el entorno de Alonso no respondan con que es el número 1.

"Fernando está entre los cuatro mejores pilotos", añadió el ingeniero británico, que no quiso decir nada más al respecto, indicando que Alonso se encuentra en la élite del automovilismo mundial, aunque queda la duda de por qué no dijo que era el mejor.