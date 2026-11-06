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2026 Fórmula 1 GP de Sao Paulo

5 nov 2026 - 8 nov 2026

| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de Brasil 2026 con Live Timing

Sigue a través de este enlace en directo los libres del viernes (FP1 y FP2) del GP de Sao Paulo 2026 de la F1 en Brasil, con tiempos y comentarios en vivo.

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¡Menos de 30 minutos para que arranque la FP1 en Interlagos!

09:57

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¡Así es el Audi especial para este fin de semana en Brasil!

09:51

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Alonso llega siendo optimista

Formula 1

Alonso aprecia una mejoría en el rendimiento de Aston Martin y confía en aprovecharla en Brasil. Sitúa un fin de semana competitivo entre el 12º y el 14º, desde donde espera poder pescar algún punto.

09:46

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¿Qué ha dicho Honda antes del GP de Brasil?

Formula 1

Honda admite que también para ellos fue doloroso el GP de México de F1 2026 pero que servirá de aprendizaje para el motor 2027 de Aston Martin y Alonso.

09:40

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Charles Leclerc llega al paddock de la F1 por primera vez como padre

09:38

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¡Apunta!

Formula 1

Consulta los horarios de los Libres 1 y 2 del GP de Sao Paulo de F1 2026 en España, dónde verlos por televisión y los cambios de pilotos para el viernes de entrenamientos en Interlagos.

09:37

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¡Hola a todos y bienvenidos al directo de hoy viernes, donde os contaremos la primera y segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1 en Brasil!

Por: Juanjo Sáez

Publicado: 6 nov 2026, 15:04

Vuelta:

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