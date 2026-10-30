presentado por

2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1931 1930 1929 1927 1925 1923 1922 1921 1914 1913 1912

GP de México

GP de Australia GP de China GP de Japón GP de Arabia Saudí GP de Miami GP de Canadá GP de Mónaco GP de Barcelona-Catalunya GP de Austria GP de Gran Bretaña GP de Bélgica GP de Hungría GP de Países Bajos GP de Italia

GP de España

GP de Azerbaiyán

GP de Bahrein en Malasia

GP de Singapur GP de Estados Unidos

GP de México

GP de Sao Paulo GP de Las Vegas GP de Qatar

GP de Abu Dhabi

2026 Fórmula 1 GP de México

Mexico

29 oct 2026 - 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

Live text

Fórmula 1 GP de México

F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de México 2026 con live timing

Sigue junto a nosotros toda la acción del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con los Libres 1 y Libres 2 del GP de México 2026 de F1.

Directo

Chat

Clasificación en directo

presentado por

Resumen

Ver la clasificación completa Esconder la clasificación completa

Live Text

15:38  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Resumen y resultados de los Libres 1

Formula 1

Leclerc domina una extraña FP1 en México, con Alonso 7º

Charles Leclerc encabezó los Libres 1 del GP de México de F1, que tuvieron hasta 10 pilotos suplentes. Alonso fue 7º y Sainz, 16º.

Leclerc domina una extraña FP1 en México, con Alonso 7º

15:32  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

El Haas de Beraman ha regresado a boxes y sale mucho humo de la parte trasera...

15:31  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Charles Leclerc acaba los Libres 1 al frente con un 1:18.128, 0.659s por delante de Antonelli

15:30  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡BANDERA A CUADROS! Llegamos al final de la FP1 del GP de México 2026 de F1

15:28  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

1:20.006 para Sainz con medios, que solo le vale para ser 16º

15:26  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Pocos pilotos mejorando en estos últimos minutos...

15:23  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Alonso mejora con los medios y se coloca 7º a 1.229s de Leclerc

15:20  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡Vuelve a ondear la bandera verde!

15:19  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

 

 

15:18  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡Se para el Aston Martin de Jak Crawford!

15:17  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡VSC!

15:14  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Alonso vuelve a pista, pero lo hace con medios nuevos y no blandos

15:10  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Piastri se queda muy lejos con blandos nuevos... +1.766s

15:09  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Antonelli, con los blandos, se ha quedado a 0.659s de Leclerc

15:06  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Hamilton también va deslizando...

 

15:06  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Lindblad, con los blandos, a 1.617 de Leclerc

15:02  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Este tiempo ya es más rápido que el suyo mismo de 2025 para liderar la FP1 con un 1:18.380

15:02  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Leclerc con los blandos marca un 1:18.128

14:59  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡Empiezan a aparecer los neumáticos blandos!

14:59  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

1:19.137 para Leclerc, que se pone primero con duros de 11 vueltas

14:58  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Increíble cruzada de Leonardo Fornaroli con el McLaren

 

14:57  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Slater a boxes debido a un problema en su Audi...

14:56  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Hamilton escala al tercer puesto, a 0.699s de su compañero Leclerc

14:50  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Empiezan a volver casi todos los pilotos a boxes en estos momentos...

14:48  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Nadie se atreve todavía a montar los blandos...

14:46  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Tiempazo de Leclerc para colocarse al frente de la tabla de tiempos... 1:19.197

14:45  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Solo hay un novato en el top 10 ahora mismo... Iwasa con el Red Bull es 6º a 1.1s de Antonelli

14:43  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

 

 

14:42  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

La clasificación es una locura con tantos novatos en pista

14:40  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Alonso es 4º y Pérez 6º a 0.3s y 0.6s respectivamente

14:40  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Antonelli vuelve a lo más alto con un 1:20.155

14:38  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Los tiempos siguen sin ser representativos... Iwasa arriba con el Red Bull y un 1:21.351

14:35  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Ahora es Antonelli quien mejora con un 1:21.656

14:35  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

1:21.965 para Leclerc, que se coloca primero

14:33  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Prácticamente todo el mundo con neumáticos duros

14:31  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¿Tendremos algún accidente por parte de los jóvenes pilotos?

14:31  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Ya tenemos en pista a varios rookies como Crawford, Miní, Vesti y Slater

14:30  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡Semáforo verde! Arrancan los Libres 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

 

14:28  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡Antonelli está de vuelta al coche tras su problema de ayer jueves!

 

14:25  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

¡Cinco minutos!

Cargar más

Por: Juanjo Sáez

Publicado: 30 oct 2026, 19:38

Vuelta:  

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Chat