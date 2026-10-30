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2026 Fórmula 1 GP de México
29 oct 2026 - 1 nov 2026
| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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Fórmula 1 GP de México
F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de México 2026 con live timing
Sigue junto a nosotros toda la acción del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con los Libres 1 y Libres 2 del GP de México 2026 de F1.
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15:38
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Resumen y resultados de los Libres 1
Formula 1
Leclerc domina una extraña FP1 en México, con Alonso 7º
Charles Leclerc encabezó los Libres 1 del GP de México de F1, que tuvieron hasta 10 pilotos suplentes. Alonso fue 7º y Sainz, 16º.
15:32
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El Haas de Beraman ha regresado a boxes y sale mucho humo de la parte trasera...
15:31
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Charles Leclerc acaba los Libres 1 al frente con un 1:18.128, 0.659s por delante de Antonelli
15:30
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¡BANDERA A CUADROS! Llegamos al final de la FP1 del GP de México 2026 de F1
15:28
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1:20.006 para Sainz con medios, que solo le vale para ser 16º
15:26
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Pocos pilotos mejorando en estos últimos minutos...
15:23
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Alonso mejora con los medios y se coloca 7º a 1.229s de Leclerc
15:20
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¡Vuelve a ondear la bandera verde!
15:19
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15:18
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¡Se para el Aston Martin de Jak Crawford!
15:17
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¡VSC!
15:14
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Alonso vuelve a pista, pero lo hace con medios nuevos y no blandos
15:10
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Piastri se queda muy lejos con blandos nuevos... +1.766s
15:09
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Antonelli, con los blandos, se ha quedado a 0.659s de Leclerc
15:06
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Hamilton también va deslizando...
15:06
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Lindblad, con los blandos, a 1.617 de Leclerc
15:02
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Este tiempo ya es más rápido que el suyo mismo de 2025 para liderar la FP1 con un 1:18.380
15:02
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Leclerc con los blandos marca un 1:18.128
14:59
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¡Empiezan a aparecer los neumáticos blandos!
14:59
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1:19.137 para Leclerc, que se pone primero con duros de 11 vueltas
14:58
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Increíble cruzada de Leonardo Fornaroli con el McLaren
14:57
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Slater a boxes debido a un problema en su Audi...
14:56
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Hamilton escala al tercer puesto, a 0.699s de su compañero Leclerc
14:50
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Empiezan a volver casi todos los pilotos a boxes en estos momentos...
14:48
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Nadie se atreve todavía a montar los blandos...
14:46
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Tiempazo de Leclerc para colocarse al frente de la tabla de tiempos... 1:19.197
14:45
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Solo hay un novato en el top 10 ahora mismo... Iwasa con el Red Bull es 6º a 1.1s de Antonelli
14:43
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14:42
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La clasificación es una locura con tantos novatos en pista
14:40
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Alonso es 4º y Pérez 6º a 0.3s y 0.6s respectivamente
14:40
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Antonelli vuelve a lo más alto con un 1:20.155
14:38
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Los tiempos siguen sin ser representativos... Iwasa arriba con el Red Bull y un 1:21.351
14:35
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Ahora es Antonelli quien mejora con un 1:21.656
14:35
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1:21.965 para Leclerc, que se coloca primero
14:33
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Prácticamente todo el mundo con neumáticos duros
14:31
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¿Tendremos algún accidente por parte de los jóvenes pilotos?
14:31
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Ya tenemos en pista a varios rookies como Crawford, Miní, Vesti y Slater
14:30
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¡Semáforo verde! Arrancan los Libres 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez
14:28
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¡Antonelli está de vuelta al coche tras su problema de ayer jueves!
14:25
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¡Cinco minutos!
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Por: Juanjo Sáez
Publicado: 30 oct 2026, 19:38
Vuelta:
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