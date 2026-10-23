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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos

United States

22 oct 2026 - 25 oct 2026

| Circuit of the Americas, US

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

F1 en DIRECTO: la FP2 del GP de EE.UU. en Austin con live timing

Sigue a través de este enlace toda la actividad del viernes del GP de Estados Unidos 2026 de la F1 en Austin, con tiempos, posiciones, comentarios y más.

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15:15  

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Ojo a esto

Formula 1

Colapinto empieza cuesta arriba en Austin: la FIA confirma tres sanciones

La FIA ha confirmado las primeras penalizaciones del GP de Estados Unidos de F1 2026 por cambios de componentes de la unidad de potencia. Colapinto, Bortoleto y Lindblad son los afectados.

Colapinto empieza cuesta arriba en Austin: la FIA confirma tres sanciones

15:06  

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Estos han sido los resultados de la FP1, con tiempos, vueltas etc.

FP1

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 26

1'36.052

  S 206.625 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3   Red Bull Red Bull 25

+0.084

1'36.136

0.084 S 206.445 3 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 22

+0.245

1'36.297

0.161 S 206.099 4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 26

+0.326

1'36.378

0.081 S 205.926 5 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 25

+0.481

1'36.533

0.155 S 205.596 6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 23

+0.503

1'36.555

0.022 S 205.549 7 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 23

+0.734

1'36.786

0.231 S 205.058 8 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 23

+0.943

1'36.995

0.209 S 204.616 9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41   RB Red Bull 26

+1.011

1'37.063

0.068 S 204.473 10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30   RB Red Bull 22

+1.257

1'37.309

0.246 S 203.956 11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 23

+1.613

1'37.665

0.356 S 203.213 12 Spain F. Alonso Aston Martin 14   Aston Martin Honda 22

+1.636

1'37.688

0.023 S 203.165 13 Canada L. Stroll Aston Martin 18   Aston Martin Honda 25

+1.731

1'37.783

0.095 S 202.967 14 France I. Hadjar Red Bull 6   Red Bull Red Bull 23

+1.738

1'37.790

0.007 S 202.953 15 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 23

+1.749

1'37.801

0.011 S 202.930 16 France E. Ocon Haas F1 31   Haas Ferrari 26

+1.844

1'37.896

0.095 S 202.733 17 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 23

+2.069

1'38.121

0.225 S 202.268 18 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 21

+2.070

1'38.122

0.001 S 202.266 19 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 19

+2.794

1'38.846

0.724 M 200.785 20 Finland V. Bottas Cadillac 77   Cadillac Ferrari 21

+3.001

1'39.053

0.207 S 200.365 21 United States C. Herta Cadillac 25   Cadillac Ferrari 21

+3.927

1'39.979

0.926 S 198.509 22 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 19

+40.416

2'16.468

36.489 M 145.431 Ver resultados

14:33  

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Resumen y resultados de la FP1 del GP de EEUU

Formula 1

Leclerc lidera la FP1 de Austin con Verstappen al acecho; Aston sorprende y Sainz sufre

Leclerc lideró los primeros libres del GP de Estados Unidos de F1 2026, aunque Verstappen perdió una vuelta más rápida por límites de pista. Alonso fue 12º y Sainz sufrió con Williams.

Leclerc lidera la FP1 de Austin con Verstappen al acecho; Aston sorprende y Sainz sufre

14:30  

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Termina la FP1 del GP de Austin con Leclerc frente gracias a su 1:36.052, seguido por Verstappen a 0.084s y Norris a 0.245s

14:30  

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¡BANDERA A CUADROS!

14:27  

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Si nadie lo evita... Y no parece, Leclerc acabará al frente de esta FP1 en Austin

 

14:26  

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¡Cinco minutos para el final! Nadie mejorando ya sus cronos

14:25  

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Los Williams, solo más rápido que los Cadillac por ahora

14:21  

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1:38.846 para Sainz ahora con medios y buscando un tiempo por primera vez... 19º

14:18  

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Los Williams siguen haciendo pruebas atípicas... 21º y 22º sin tiempos competitivos

14:17  

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Alonso y Stroll se colocan 12º y 13º, con un mejor tiempo de 1:37.688 para el asturiano, a 1.5s de la referencia de Leclerc

14:14  

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Pasada de frenada de Russell en la curva 1 que nos permite ver el nuevo edificio que arruina prácticamente toda la vista de una de las curvas más bonitas del calendario...

 

14:14  

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¡Ahora sí, los Aston Martin con blandos!

14:10  

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¡Le borran a Verstappen ese últimos tiempo!

14:08  

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1:35.860 Para Verstappen que sube a lo más alto... No estaba contento con su crono anterior

14:07  

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Los Aston Martin y los Williams, unos coches que todavía no han montado los blandos

14:06  

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Están teniendo problemas varios pilotos...

 

14:05  

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Norris también mejora con los blandos y se pone 3º, por detrás de Verstappen y por delante de Antonelli con un 1:36.297

14:04  

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Antonelli 3º con un 1:36.513

14:03  

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¡Verstappen sí se acerca a Leclerc, pero se queda segundo con un 1:36.136!

14:02  

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Russell se ha quedado a 0.837s y Hadjar a 0.866s del monegasco

14:02  

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1:36.052 para Leclerc con el neumático blando

13:58  

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¡Empiezan a salir a la pista los favoritos con el neumático blando!

13:56  

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Prácticamente todo el mundo en boxes ahora mismo

13:54  

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¡Hulkenberg y Herta (con el coche de Pérez) son los primeros en montar los blandos!

13:53  

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Muchos problemas para Sainz con su Williams... vuelve a boxes

13:50  

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Empiezan a aparecer los Mercedes... Antonelli 4º con un 1:37.185

13:49  

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Los McLaren son 3º y 4º ahora mismo, con Norris a 0.423s del mejor crono

13:48  

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Alonso vuelve a colocarse al final del top 10 con un 1:38.910

13:47  

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De los pilotos con un crono, Colapinto es ahora mismo el más lento a 4.5s de Leclerc

13:44  

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Los Williams, ahora mismo, 21º y 22º... Sin tiempos

13:44  

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Leclerc vuelve a liderar, ahora con un 1:36.761

 

13:41  

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Hamilton supera ahora a Leclerc con un 1:37.235... Ha empezado fuerte Ferrari

13:40  

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¡Siguen bajando los cronos! 1:37.430 para Leclerc

13:39  

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Alonso se ha colocado 9º en estos momentos, a 2.3s de Verstappen

13:39  

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¡Verstappen vuelve a colocarse en lo más alto! 1:38.040 para el de Red Bull

13:37  

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Formula 1

Parrillas de sensores en los coches de F1: qué son y para qué sirven

Las parrillas de sensores, conocidas en el paddock como Aero Rakes, son unos instrumentos aerodinámicos muy importantes para el desarrollo de los coches de Fórmula 1. ¿Sabes qué son?

Parrillas de sensores en los coches de F1: qué son y para qué sirven

13:36  

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¡Muchos equipos con parrillas en estos primeros minutos!

 

13:35  

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Por ahora, todos usando los neumáticos medios y duros

13:35  

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¡Le supera Leclerc! 1:39.152

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Por: Juanjo Sáez

Publicado: 23 oct 2026, 19:15

Vuelta:  

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