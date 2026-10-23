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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos
22 oct 2026 - 25 oct 2026
| Circuit of the Americas, US
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
F1 en DIRECTO: la FP2 del GP de EE.UU. en Austin con live timing
Sigue a través de este enlace toda la actividad del viernes del GP de Estados Unidos 2026 de la F1 en Austin, con tiempos, posiciones, comentarios y más.
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15:15
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Ojo a esto
Formula 1
Colapinto empieza cuesta arriba en Austin: la FIA confirma tres sanciones
La FIA ha confirmado las primeras penalizaciones del GP de Estados Unidos de F1 2026 por cambios de componentes de la unidad de potencia. Colapinto, Bortoleto y Lindblad son los afectados.
15:06
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Estos han sido los resultados de la FP1, con tiempos, vueltas etc.
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26
1'36.052
S 206.625 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 25
+0.084
1'36.136
0.084 S 206.445 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22
+0.245
1'36.297
0.161 S 206.099 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26
+0.326
1'36.378
0.081 S 205.926 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25
+0.481
1'36.533
0.155 S 205.596 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23
+0.503
1'36.555
0.022 S 205.549 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23
+0.734
1'36.786
0.231 S 205.058 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23
+0.943
1'36.995
0.209 S 204.616 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26
+1.011
1'37.063
0.068 S 204.473 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22
+1.257
1'37.309
0.246 S 203.956 11 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 23
+1.613
1'37.665
0.356 S 203.213 12 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 22
+1.636
1'37.688
0.023 S 203.165 13 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 25
+1.731
1'37.783
0.095 S 202.967 14 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23
+1.738
1'37.790
0.007 S 202.953 15 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23
+1.749
1'37.801
0.011 S 202.930 16 E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 26
+1.844
1'37.896
0.095 S 202.733 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23
+2.069
1'38.121
0.225 S 202.268 18 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 21
+2.070
1'38.122
0.001 S 202.266 19 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19
+2.794
1'38.846
0.724 M 200.785 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 21
+3.001
1'39.053
0.207 S 200.365 21 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 21
+3.927
1'39.979
0.926 S 198.509 22 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19
+40.416
2'16.468
36.489 M 145.431 Ver resultados
14:33
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Resumen y resultados de la FP1 del GP de EEUU
Formula 1
Leclerc lidera la FP1 de Austin con Verstappen al acecho; Aston sorprende y Sainz sufre
Leclerc lideró los primeros libres del GP de Estados Unidos de F1 2026, aunque Verstappen perdió una vuelta más rápida por límites de pista. Alonso fue 12º y Sainz sufrió con Williams.
14:30
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Termina la FP1 del GP de Austin con Leclerc frente gracias a su 1:36.052, seguido por Verstappen a 0.084s y Norris a 0.245s
14:30
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¡BANDERA A CUADROS!
14:27
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Si nadie lo evita... Y no parece, Leclerc acabará al frente de esta FP1 en Austin
14:26
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¡Cinco minutos para el final! Nadie mejorando ya sus cronos
14:25
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Los Williams, solo más rápido que los Cadillac por ahora
14:21
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1:38.846 para Sainz ahora con medios y buscando un tiempo por primera vez... 19º
14:18
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Los Williams siguen haciendo pruebas atípicas... 21º y 22º sin tiempos competitivos
14:17
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Alonso y Stroll se colocan 12º y 13º, con un mejor tiempo de 1:37.688 para el asturiano, a 1.5s de la referencia de Leclerc
14:14
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Pasada de frenada de Russell en la curva 1 que nos permite ver el nuevo edificio que arruina prácticamente toda la vista de una de las curvas más bonitas del calendario...
14:14
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¡Ahora sí, los Aston Martin con blandos!
14:10
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¡Le borran a Verstappen ese últimos tiempo!
14:08
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1:35.860 Para Verstappen que sube a lo más alto... No estaba contento con su crono anterior
14:07
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Los Aston Martin y los Williams, unos coches que todavía no han montado los blandos
14:06
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Están teniendo problemas varios pilotos...
14:05
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Norris también mejora con los blandos y se pone 3º, por detrás de Verstappen y por delante de Antonelli con un 1:36.297
14:04
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Antonelli 3º con un 1:36.513
14:03
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¡Verstappen sí se acerca a Leclerc, pero se queda segundo con un 1:36.136!
14:02
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Russell se ha quedado a 0.837s y Hadjar a 0.866s del monegasco
14:02
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1:36.052 para Leclerc con el neumático blando
13:58
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¡Empiezan a salir a la pista los favoritos con el neumático blando!
13:56
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Prácticamente todo el mundo en boxes ahora mismo
13:54
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¡Hulkenberg y Herta (con el coche de Pérez) son los primeros en montar los blandos!
13:53
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Muchos problemas para Sainz con su Williams... vuelve a boxes
13:50
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Empiezan a aparecer los Mercedes... Antonelli 4º con un 1:37.185
13:49
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Los McLaren son 3º y 4º ahora mismo, con Norris a 0.423s del mejor crono
13:48
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Alonso vuelve a colocarse al final del top 10 con un 1:38.910
13:47
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De los pilotos con un crono, Colapinto es ahora mismo el más lento a 4.5s de Leclerc
13:44
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Los Williams, ahora mismo, 21º y 22º... Sin tiempos
13:44
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Leclerc vuelve a liderar, ahora con un 1:36.761
13:41
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Hamilton supera ahora a Leclerc con un 1:37.235... Ha empezado fuerte Ferrari
13:40
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¡Siguen bajando los cronos! 1:37.430 para Leclerc
13:39
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Alonso se ha colocado 9º en estos momentos, a 2.3s de Verstappen
13:39
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¡Verstappen vuelve a colocarse en lo más alto! 1:38.040 para el de Red Bull
13:37
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Formula 1
Parrillas de sensores en los coches de F1: qué son y para qué sirven
Las parrillas de sensores, conocidas en el paddock como Aero Rakes, son unos instrumentos aerodinámicos muy importantes para el desarrollo de los coches de Fórmula 1. ¿Sabes qué son?
13:36
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¡Muchos equipos con parrillas en estos primeros minutos!
13:35
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Por ahora, todos usando los neumáticos medios y duros
13:35
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¡Le supera Leclerc! 1:39.152
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Por: Juanjo Sáez
Publicado: 23 oct 2026, 19:15
Vuelta:
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