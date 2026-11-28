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2026 Fórmula 1 GP de Qatar

26 nov 2026 - 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

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Fórmula 1 GP de Qatar

F1 en DIRECTO: la clasificación y FP3 del GP de Qatar 2026 con live timing

Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la jornada de sábado del GP de Qatar de F1 2026, que empezará con los Libres 3 y terminará con la clasificación que definirá la pole. Todo, con comentarios, fotos, vídeos y un Live Timing.

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Para los que estáis organizando la tarde: ojo con la hora de la clasificación de F1 en Qatar, que se disputa ya de noche en Losail. Aquí podéis consultar cuándo empieza la Q1 y dónde ver la sesión desde España y Latinoamérica.

Formula 1

Apunta a qué hora es hoy la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1 2026, cómo verla, el historial en el circuito y más.

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Los Libres 3 de F1 en Qatar empiezan a las 15:30, hora peninsular española. Será la última sesión para probar cambios en los coches y afinar la puesta a punto antes de que se decida la parrilla.

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¡Muy buenas! Arrancamos el directo del sábado del GP de Qatar 2026 de Fórmula 1. Primero tendremos los Libres 3 en Losail y, más tarde, la penúltima clasificación de la temporada. Por aquí iremos siguiendo los tiempos, las vueltas rápidas y todo lo que pase en pista.

Por: Pol Hermoso

Publicado: 28 nov 2026, 13:25

Vuelta:

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