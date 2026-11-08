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2026 Fórmula 1 GP de Sao Paulo

5 nov 2026 - 8 nov 2026

| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing

Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la jornada de domingo del GP de Sao Paulo en Brasil de F1 2026, en la que se disputa la carrera en Interlagos. Todo, con comentarios minuto a minutos, fotos, noticias y un Live Timing con los resultados.

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Vamos con el repaso obligatorio para no perdernos: Russell arrastra cinco puestos de sanción; Leclerc, diez; y Verstappen, Hamilton y Pérez están enviados al fondo por los cambios de motor. Norris tendrá a Antonelli a su lado en primera fila.

Aquí podéis consultar la parrilla completa, ya con las penalizaciones aplicadas

Formula 1

Mira cómo queda la parrilla para la carrera del GP de Brasil de F1 o GP de Sao Paulo en Interlagos aplicadas las diferentes sanciones. Orden de salida y pilotos que forman cada fila.

10:46

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Hay domingos en los que basta con mirar la primera fila. Hoy conviene tener un ojo delante y otro al fondo de la parrilla. Y, por si faltaba algo, un tercero mirando al cielo.

10:45

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Si os habéis perdido la drivers parade... Aquí podéis revivirlo

10:44

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¿Qué sensaciones tiene el poleman poco más de una hora antes de la carrera? Esto ha dicho Norris en la drivers parade:

"Estoy emocionado para la carrera. Con ganas de hoy, aunque no es la mejor situación, hace un poco de frío, aunque será seguro una carrera emocionante, porque no sabemos qué esperar"

10:41

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Por si ayer os perdisteis el lío: Norris se llevó la pole en una clasificación en la que había que acertar con los neumáticos, encontrar pista y sobrevivir. Russell y Antonelli terminaron detrás, mientras una bandera roja al final de la Q2 dejó sin otra oportunidad a Hamilton, Piastri y Sainz.

Pero aquello era solo la mitad de la historia: después había que aplicar las sanciones…

10:41

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Lo primero, para que nadie llegue con la carrera empezada: los semáforos se apagarán a las 18:00h de España peninsular. Tenemos por delante una buena previa para repasar las claves, mirar al cielo y ponernos al día.

Aquí os dejamos los horarios y cómo verla.

Formula 1

Mira y apunta a qué hora empieza hoy la carrera del GP de Sao Paulo 2026 de la F1 en Interlagos, Brasil, así como la forma de verla en TV u online.

10:41

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¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al directo de Motorsport.com España para el GP de Sao Paulo de Fórmula 1. Después del festival de lluvia, banderas rojas y sanciones del sábado, toca descubrir qué nos guarda Interlagos para la carrera. Poneos cómodos, que empezamos con toda la previa.

Por: Pol Hermoso

Publicado: 8 nov 2026, 15:46

Vuelta:

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