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2026 Fórmula 1 GP de Qatar

26 nov 2026 - 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

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Fórmula 1 GP de Qatar

F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de Qatar con 'Live Timing'

Sigue a través de este enlace, en vivo y en directo, los entrenamientos libres (FP1 y FP2) del viernes en el GP de Qatar 2026 de F1, con tiempos, comentarios y más.

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¡Media hora para la FP1 de Qatar!

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¡Alonso está de regreso en el paddock!

07:37

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Formula 1

La FIA utilizó la plataforma de juego online Kahoot! para mejorar la participación durante la cumbre anual de pilotos.

07:34

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Hoy, hace 10 años, Nico Rosberg se convirtió en campeón del mundo

07:31

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¡Una hora tenemos a los F1 sobre el asfalto!

07:27

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¡Así han llegado los pilotos a Losail hoy!

07:23

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Además, Alonso ayer fue "baja" en Losail por un virus del que se está recuperando

Formula 1

Fernando Alonso estará este jueves en el paddock del GP de Qatar tras contraer una "infección vírica" en Las Vegas. Se le espera el viernes para la FP2.

07:22

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Volviendo a la Fórmula 1, en la FP1 del GP de Qatar recordamos que Fernando Alonso no estará presente, ya que dejará su asiento a Jak Crawford, después de que éste no pudiese rodar en los Libres 1 de Las Vegas a causa de la lluvia

07:19

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Pero hoy la principal noticia no está en la F1, sino en MotoGP... ¡MARC MÁRQUEZ SE RETIRA!

MotoGP

Marc Márquez ha anunciado este viernes desde el box de Ducati su retirada del mundial de MotoGP tras lograr el décimo titulo.

07:17

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¡Apunta horarios para hoy!

Formula 1

¡Llega el penúltimo viernes de la temporada 2026 de la F1! Mira los horarios para los Libres 1 y Libres 2 del GP de Qatar, así como la forma de verlos por TV.

07:15

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¡Hola a todos y bienvenidos al directo de hoy viernes en el Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1, con la disputa de la FP1 y la FP2 en Losail!

Por: Juanjo Sáez

Publicado: 27 nov 2026, 13:04

Vuelta:

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