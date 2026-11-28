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2026 Fórmula 1 GP de Qatar
26 nov 2026 - 29 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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Fórmula 1 GP de Qatar
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Qatar 2026 con live timing
Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la jornada de sábado del GP de Qatar de F1 2026, en la que se disputa la clasificación que definirá la pole. Todo, con comentarios, fotos, vídeos y un Live Timing.
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Resumen
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11:14
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¡Todo preparado en Losail para la carrera sprint de la F2!
11:06
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Formula 1
A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla
Apunta a qué hora es hoy la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1 2026, cómo verla, el historial en el circuito y más.
11:01
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¡Y menos de dos horas ya para la clasificación de F1!
10:58
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En 15 minutos, a las 17:15 hora española, dará comienzo la carrera sprint de Fórmula 2
10:49
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No os mováis de este directo, porque os iremos contando todo lo que vaya pasando hasta que empiece la clasificación de F1
10:39
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Estos han sido los resultados y todos los datos de la FP3 en Qatar
FP3
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 14
1'22.400
S 236.752 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 16
+0.249
1'22.649
0.249 S 236.039 3
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull 14
+0.510
1'22.910
0.261 S 235.296 4
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull 15
+0.687
1'23.087
0.177 S 234.794 5
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 22
+0.808
1'23.208
0.121 S 234.453 6
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 14
+0.868
1'23.268
0.060 S 234.284 7
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 16
+0.889
1'23.289
0.021 S 234.225 8
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 23
+1.251
1'23.651
0.362 S 233.211 9
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 20
+1.376
1'23.776
0.125 S 232.863 10
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 22
+1.659
1'24.059
0.283 S 232.079 Ver resultados
10:34
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Tras esta sesión, se revisará un impeding entre Stroll y Colapinto. Son unos libres, así que los comisarios no suelen sancionar en posiciones en parrilla si no es algo muy grave
10:33
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Si os habéis perdido la FP3... Ya podéis leer la crónica de esta última sesión de entrenamientos del fin de semana en Qatar
Formula 1
Antonelli y Russell confirman su favoritismo en la FP3 de Qatar
Los Mercedes siguen siendo los favoritos para la pole en el GP de Qatar 2026 de la F1 tras una FP3 dominada por Antonelli y Russell. Resumen y resultados.
10:30
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¡FINAL DE LA FP2 EN QATAR!
10:29
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Muchísimo subviraje se ve en el Ferrari de Hamilton
10:28
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Fernando Alonso ha logrado colocar ese Aston Martin 16º. Veremos si puede mantenerse de cara a la clasificación
10:25
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En cuanto a la zona media, parece que Racing Bulls y Audi lucharán por esas 2 últimas plazas de Q3
10:23
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Poco más van a mejorar los tiempos, porque los neumáticos blandos no tienen mucha vida
10:21
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Ferrari, con Leclerc, parece que ha mejorado algo, pro siguen lejísimos. Parece que Red Bull es el segundo mejor equipo en Qatar, de momento
10:18
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Dan mucho miedo los Mercedes. Están en otra liga
10:18
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Russell se pone 2º, a poco más de 2 décimas de Antonelli
10:16
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Pued nada. Antonelli mete su segundo juego de blandos y... ¡Le vuelve a meter medio segundo a Verstappen!
10:15
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Veremos cómo cambia todo, porque la mayoria de coches montan blandos nuevos
10:15
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Verstappen se pone 1º en su primera vuelta con un nuevo juego de blandos
10:13
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Poca acción ahora en pista. Solo Sainz, Lawson y Verstappen
10:11
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¡20 minutos para que termine la FP2 en Qatar!
10:08
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Hamilton dice que no hay mucho más en Ferrari: "No parece que el coche pueda ir mucho más rápido"
10:07
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Alonso ha entrado en boxes y parece que sus mecánicos están cambiando el reglaje del tren trasero
10:07
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Ya ha caído del todo la noche en Qatar
10:05
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Pequeño susto de Russell, que se ha salido un poco de pista, ha rozado fuertemente el piano y casi pierde el control del coche
10:04
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Antonelli, en su 5ª vuelta de neumático blando, ha podido mejorar su tiempo y ha quedado a 17 milésimas del tiempo de Russell
10:02
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Parece que Alpine, Williams y Aston Martin pueden ser esa zona media/baja que lucharán por las últimas plazas de Q2 en Qatar
09:59
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Fernando Alonso está 16º y Carlos Sainz 17º. Los dos españoles están muy igualados y parece que pueden estar en la lucha por las últimas posiciones de Q2. Aunque por detrás, tienen a un Norris y un Hulkenberg que deberían ir más rápido
09:57
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Los Ferrari siguen en otra liga, aunque negativamente. No han mejorado respecto ayer y están a más de 1 segundo de los Mercedes.
¿Pueden sufrir incluso para pasar a Q2?
09:54
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Lo de los Mercedes en Qatar es una barbaridad. Russell le saca medio segundo a Verstappen, que es el mejor del resto
09:53
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¡Los dos Mercedes ya se colocan al frente! Russell 1º, con un 1:22.983, ya ha superado el mejor tiempo de ayer
09:53
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Otro equipo que fue la decepción del viernes es Ferrari. No solo no estuvieron en la lucha por las posiciones de arriba, sino que en ambas sesiones estuvieron a más de 1 segundo del mejor tiempo y en tandas largas tenían mucha degradación
09:51
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Estaremos atentos también a Alonso y Sainz. Ayer, ambos sufrieron, y aunque el Williams sorprendió, veremos si se confirman como contendientes a la Q2.
09:50
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Solo Bortoleto y Albon se quedan en boxes de momento
09:50
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¡Empieza el baile en pista! Comienzan a salir todos los pilotos con blandos
09:49
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Si alguien está sufriendo este fin de semana es sin duda el fondo plano de todos los coches. Estos pianos de Qatar son muy altos y los coches pasan por encima sin pensárselo
09:48
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Seguimos con solos 2 coches en pista. Colapinto sigue rodando con blandos y ahora ha salido Valtteri Bottas
09:45
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Los pilotos empiezan a ponerse el mono, los cascos y subirse a sus monoplazas
09:44
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Colapinto se pone 3 décimas por delante de Gasly en estos primeros instantes
09:43
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Aún así, Alpine tiene que mejorar mucho si quiere acercarse al resultado de Las Vegas, porque su viernes fue bastante mediocre. Ya lo esperaban, pues el Circuito de Losail no se adapta bien a las condiciones de su coche, y las rectas del Strip sí que era mejor
Ayer, el mejor tiempo del equipo de Enestone se quedó a 2,6s del mejor
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Por: Juanjo Sáez
Publicado: 28 nov 2026, 16:14
Vuelta:
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