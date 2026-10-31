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2026 Fórmula 1 GP de México

Mexico

29 oct 2026 - 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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Fórmula 1 GP de México

F1 en DIRECTO: la clasificación y FP3 del GP de México 2026 con Live Timing

Sigue en vivo y en directo la jornada de sábado del GP de México de F1 2026, con los Libres 3 y la clasificación. Todo, con comentarios, fotos, vídeos y un Live Timing.

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14:56  

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Antonelli ensaya la salida desde la pole... ¿Será un presagio? 

 

14:36  

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¡Resumen y resultados de la FP3!

Formula 1

Norris se lleva por un suspiro sobre Antonelli la FP3 de México; Alonso y Sainz, 14º y 16º

Lando Norris lideró la tercera y última sesión de libres del GP de México por delante de Antonelli, separados por solo una milésima, con Leclerc a 0.117s. Los españoles, en posiciones de Q2.

Norris se lleva por un suspiro sobre Antonelli la FP3 de México; Alonso y Sainz, 14º y 16º

14:31  

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Pues se acabó la última sesión de libres... ¡Lo siguiente ya será la clasificación!

14:30  

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¡BANDERA A CUADROS!

14:28  

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¡1:17.600 para Norris en los últimos minutos de FP3! Se coloca primero el de McLaren...

14:25  

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1:17.752 para Leclerc en su tercera vuelta con blandos...2º a 0.151s de Antonelli

14:22  

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1:19.054 para Alonso con los blandos nuevos... 11º detrás de Colapinto

14:21  

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¡Cuidado! Que solo estamos en entrenamientos...

 

14:20  

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Verstappen se ha colocado tercero a 0.350s del mejor crono de Antonelli

14:19  

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Leclerc aborta su primer intento con blandos nuvos...

14:18  

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¡Antonelli mejora todavía más! 1:17.601

14:16  

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1:17.873 para el actual campeón del mundo de McLaren

14:15  

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¡Norris viene volando!

14:15  

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¡1:18.107 para la simulación de clasificación de Russell!

14:14  

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¡Los McLaren y Antonelli también con blandos nuevos!

14:12  

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¡Russell a pista con blandos nuevos!

14:11  

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Alonso lleva ya 14 vueltas de tanda larga con los blandos, rodando en 1:22.255

14:07  

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Empiezan muchos pilotos a volver a boxes en estos momentos...

14:03  

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 Alonso se queja por radio de su Aston Martin: "Sin potencia en la Curva 1... los cambios de marcha no funcionan"...

 

 

14:02  

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Algún problema hay en el Cadillac de Checo Pérez... es 22º con solo una vuelta completada

14:01  

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Los Ferrari siguen luchando por el mejor crono... 1:18.162 ahora para Hamilton

13:57  

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¡Ya tenemos a los dos Ferrari al frente! Ahora es el Leclerc quien manda con un 1:18.185

13:55  

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Hamilton es ahora el nuevo líder con un 1:18.268

13:53  

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Alonso es 11º, pero se le ve muy incómodo con su Aston Martin... 

13:52  

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¡Leclerc sí marca una nueva referencia! 1:18.720

13:50  

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Russell se coloca segundo a 0.228s de su compañero y Hamilton tercero a 0.252s

13:48  

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¡Trompo de Alonso en este inicio de FP3!

 

13:47  

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Empiezan a llegar los favoritos... 1:18.754 para Antonello

13:46  

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Gasly ahora sube a lo más alto con un 1:19.304

13:44  

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Hirakawa, que reemplazará a Ocon este fin de semana (se desconocen los motivos) en Haas, es uno de los que más está rodando en esta FP3

13:42  

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Bortoleto se baja del Audi... Parece un problema de motor

13:40  

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Lidera Hulkenberg con un 1:20.572... Solo cuatro pilotos tienen un crono

13:37  

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Muy poca acción en estos primeros minutos...

13:31  

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¡Bandera verde! Arranca la FP3

 

13:26  

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¡Cuatro minutos para empezar! ¿Mantendrá Ferrari el mando? ¿Dará Mercedes ese paso que busca con los reglajes? ¿Se acercará Verstappen después de rodar ayer con daños? Y, entre medias, Alonso y Sainz buscando mejorar su posición e Hirakawa afrontando un sábado que no esperaba. Tenemos sesión.

13:21  

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¡10 minutos para que el semáforo se ponga en verde!

13:17  

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Aston Martin ha cambiado el chasis de Stroll tras detectar un comportamiento anómalo cuyo origen sigue sin identificar. El canadiense afrontará estos Libres 3 con el chasis de repuesto y sin sanción en parrilla

Formula 1

Misterio en Aston Martin F1: cambian el chasis de Stroll sin saber qué falla

Aston Martin ha roto el toque de queda para cambiar el chasis de Stroll antes de la clasificación de México, tras detectar un comportamiento anómalo en su coche cuyo origen sigue siendo un misterio.

Misterio en Aston Martin F1: cambian el chasis de Stroll sin saber qué falla

13:15  

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Dos objetivos para seguir a los españoles: que Alonso confirme las buenas sensaciones del viernes y que Sainz encuentre una reacción con Williams. Fernando terminó ayer a menos de ocho décimas del mejor tiempo; Carlos necesita acercarse para afrontar la clasificación con mejores perspectivas.

13:14  

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Para Hamilton, la prioridad parece clara: acumular vueltas después del tiempo perdido ayer por el problema en su Ferrari. La referencia de Leclerc invita al optimismo, pero Lewis necesita encontrar sus propias sensaciones antes de que llegue la clasificación. Una hora que tendrá que aprovechar bien.

13:08  

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Vamos con una apuesta antes de que empiece la acción: ¿quién terminará delante estos Libres 3? Leclerc tiene el aval del viernes, Norris se quedó muy cerca y Mercedes todavía busca sacar más partido a su coche. ¿O será Verstappen quien cambie el guion?

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Por: Juanjo Sáez

Publicado: 31 oct 2026, 18:56

Vuelta:  

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