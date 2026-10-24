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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos
22 oct 2026 - 25 oct 2026
| Circuit of the Americas, US
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
F1 en DIRECTO: sigue la clasificación de Austin (Estados Unidos) con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la jornada de sábado del GP de Estados Unidos de F1 2026, en la que se disputará la Clasificación. Todo, con comentarios, fotos, vídeos y un Live Timing con los tiempos.
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15:12
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Que por cierto, si la F1 acabará a medianoche casi, cuando ya casi sea domingo en España, no tardará mucho MotoGP en arrancar luego...
MotoGP
A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!
El Mundial de MotoGP disputará este domingo, 25 de octubre, la última carrera del GP de Australia en Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verla; ¡ojo, en la madrugada, a las 3 serán las 2!
15:11
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Menos de dos horas para el inicio de la qualy, pero buen tiempo para pasearse por nuestra web y leer las mejores noticias
14:55
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Así fue el enfado de Hadjar con Albon en la FP3...
14:53
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Sigue con nosotros aquí, que continuaremos actualizando esto, o guarda el enlace y regresa antes de empezar la clasificación (que, recordamos, es a las 23:00h de España, 15:00h de México o 18:00h de Argentina)
14:47
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Y de cara a la clasificación...
Formula 1
¿Cómo de importante es la pole para ganar en Austin F1? Depende de quién seas...
¿Es el Circuito de las Américas, en Austin, una pista donde lograr la pole position sea clave para ganar en F1? Quizás dependa de quién seas. Vemos qué dicen los números.
14:45
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Otra sesión para Ferrari. En esta ocasión, Lewis Hamilton lidera tras la FP3. Los del Cavallino demostraron ser muy competitivos en el COTA, manteniendo su dominio en las curvas lentas. Los SF-26 mejoraron en el sector intermedio: donde también cuenta la unidad de potencia, el #44 marcó el mejor tiempo.
Leclerc, sin embargo, se luce en el último tramo, recortando dos décimas a su compañero de equipo. El monegasco finalizó tercero, pero con los neumáticos blandos logró bajar a 34,8. Su tiempo fue anulado por exceder los límites de la pista, pero su potencial es indudablemente alto. Verstappen se mantiene firme en la lucha por la pole: el neerlandés está a una décima de Hamilton, segundo clasificado; muy rápido en el primer tramo, se queda atrás en el último.
Antonelli es cuarto, a tres décimas del líder: Mercedes sigue teniendo problemas en el sector final del circuito.
14:34
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Lo siguiente ya será 'fuego real', la clasificación. Y si te lo preguntas, la clasificación de F1 en Austin, la del GP de Estados Unidos, empezará a las 23:00h de España, 15:00h de México o 18:00h de Argentina
14:34
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De momento Ferrari parece en forma, pero esto son solo entrenamientos libres...
14:31
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Aquí el resumen, recién salido del 'horno'
Formula 1
Hamilton lidera la FP3 de Austin con Verstappen cerca; Alonso sueña con la Q2
Lewis Hamilton lideró los Libres 3 del GP de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1, por delante de Max Verstappen. Resumen y resultados de la FP3 en Austin.
14:31
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¡Y cae la bandera a cuadros! Veamos cómo acaban las vueltas
14:30
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Uff vaya vuelta de Verstappen. Bloqueó y perdió el Red Bull en la parte trasera y luego otra vez
14:26
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Bearman tuvo un percance en la curva 7 y tuvo que frenar bruscamente con su Haas con temática de Godzilla. Probablemente fue un poco aterrador...
14:25
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Pfff vaya fin de semana para Williams... parece que son claros candidatos a caer en Q1 junto a los Cadillac
14:23
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Bortoleto ha molestado a Hamilton. Se disculpa el brasileño
14:20
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Correcto, vuelta eliminada
14:20
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Ojo a Leclerc, 1:34.8 para Leclerc pero parece que se lo borrarán por límites de pista
14:17
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Hamilton luego marcó un tiempo de 1:34.893s para ser el más rápido
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images
14:16
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¡Anda! Le han quitado el tiempo a Antonelli por límites de pista y ahora el mejor tiempo del fin de semana es el de Verstappen, también 1:35.061
14:15
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(Perdón, es llegar el GP de Estados Unidos y meterme de lleno en Hollywood, por mucho que estemos en Austin, Texas)
14:15
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Viene Verstappen con gomas nuevas... pongan música de 'Tiburón' o de cualquier film de terror estadounidense
14:13
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1:35.015 para Antonelli con blandos. El mejor tiempo del fin de semana
14:11
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Antonelli y Russell en pista a por su segundo intento
14:06
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Justo di a 'Enter' y Colapinto batió a Bearman para meterse 10º
14:06
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Hamilton mejoró su tiempo, pero se mantiene segundo al acercarse a tan solo 0,289 segundos de Leclerc.
Russell se salió de la pista en la curva 20, lo que arruinó la vuelta, ya que Hulkenberg y Russell estuvieron muy cerca de Ocon en la curva 14. Ocon tuvo que frenar bruscamente para esquivarles.
Por el momento, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Hadjar, Lawson y Bearman completan el top 10
13:59
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Y ahí está. Con medios, Leclerc se coloca primero gracias a un 1:35.127
13:57
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Leclerc no tiene tiempo porque le borraron uno por límites de pista. A ver si ahora...
13:55
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Verstappen se queja de algo en su Red Bull, una vez más. Ahora era por los cambios de marcha: "¿En serio? Estos cambios de marcha son una porquería"
13:53
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Mientras tanto, Hamilton superó a Verstappen. Eso sí, con blandos
13:52
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Russell por fin en vuelta competitiva, y Hadjar también dejando el box, para que todos los pilotos tengan vuelta cronometrada
13:49
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A Lando Norris le borraron su vuelta por límites de pista tras encontrarse tráfico en la curva 12
13:49
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Verstappen vuela con neumáticos medios: 1:35.702
13:46
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Alonso se pone 5º con neumáticos medios. Ayer acabó al borde de la zona de pasar a Q2, que señaló como objetivo. Parece que habrá una dura lucha por las 16 primeras plazas en la Q1, ojalá con el asturiano lográndolo
13:45
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Hamilton se coloca al frente con neumáticos blandos. Vimos parafina en su Ferrari
13:44
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Llegan ya los primeros tiempos tras haber solo cronometrado vuelta los Alpine y Cadillac
13:43
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Vemos humo saliendo del Ferrari, como es casi habitual ya. Y no parece que haya problemas
13:33
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¡Adelante los latinos! Pérez y Colapinto, únicos pilotos en pista en este inicio de FP3
13:30
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¡Arranca la FP3 de Austin, empiezan los Entrenamientos Libres 3 del GP de Estados unidos!
13:23
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Esto cada vez más cerca de empezar, ¡pasa la voz!
13:17
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Por cierto esta madrugada hubo un golpe al mundial de MotoGP, con la lesión de Martín que le impedirá correr mañana. Marc Márquez ganó y de repente todo se le pone de cara para llevarse el título 2026
MotoGP
Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint
Este sábado de MotoGP en Phillip Island ha sido vibrante, mita todo lo que ha pasado en la clasificación y en la carrera sprint del GP de Australia 2026.
13:16
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Condiciones en el COTA ahora mismo: 38.0ºC de temperatura en pista, y 26.7ºC de temperatura ambiente, con sol en Austin
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Por: Pol Hermoso
Publicado: 24 oct 2026, 19:12
Vuelta:
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