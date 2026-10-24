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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos

United States

22 oct 2026 - 25 oct 2026

| Circuit of the Americas, US

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

F1 en DIRECTO: sigue la clasificación de Austin (Estados Unidos) con Live Timing

Sigue en vivo y en directo la jornada de sábado del GP de Estados Unidos de F1 2026, en la que se disputará la Clasificación. Todo, con comentarios, fotos, vídeos y un Live Timing con los tiempos.

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15:12  

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Que por cierto, si la F1 acabará a medianoche casi, cuando ya casi sea domingo en España, no tardará mucho MotoGP en arrancar luego...

MotoGP

A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!

El Mundial de MotoGP disputará este domingo, 25 de octubre, la última carrera del GP de Australia en Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verla; ¡ojo, en la madrugada, a las 3 serán las 2!

A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!

15:11  

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Menos de dos horas para el inicio de la qualy, pero buen tiempo para pasearse por nuestra web y leer las mejores noticias

 

14:55  

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Así fue el enfado de Hadjar con Albon en la FP3...

 

14:53  

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Sigue con nosotros aquí, que continuaremos actualizando esto, o guarda el enlace y regresa antes de empezar la clasificación (que, recordamos, es a las 23:00h de España, 15:00h de México o 18:00h de Argentina)

14:47  

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Y de cara a la clasificación...

Formula 1

¿Cómo de importante es la pole para ganar en Austin F1? Depende de quién seas...

¿Es el Circuito de las Américas, en Austin, una pista donde lograr la pole position sea clave para ganar en F1? Quizás dependa de quién seas. Vemos qué dicen los números.

¿Cómo de importante es la pole para ganar en Austin F1? Depende de quién seas...

14:45  

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Otra sesión para Ferrari. En esta ocasión, Lewis Hamilton lidera tras la FP3. Los del Cavallino demostraron ser muy competitivos en el COTA, manteniendo su dominio en las curvas lentas. Los SF-26 mejoraron en el sector intermedio: donde también cuenta la unidad de potencia, el #44 marcó el mejor tiempo.

Leclerc, sin embargo, se luce en el último tramo, recortando dos décimas a su compañero de equipo. El monegasco finalizó tercero, pero con los neumáticos blandos logró bajar a 34,8. Su tiempo fue anulado por exceder los límites de la pista, pero su potencial es indudablemente alto. Verstappen se mantiene firme en la lucha por la pole: el neerlandés está a una décima de Hamilton, segundo clasificado; muy rápido en el primer tramo, se queda atrás en el último.

Antonelli es cuarto, a tres décimas del líder: Mercedes sigue teniendo problemas en el sector final del circuito.

14:34  

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Lo siguiente ya será 'fuego real', la clasificación. Y si te lo preguntas, la clasificación de F1 en Austin, la del GP de Estados Unidos, empezará a las 23:00h de España, 15:00h de México o 18:00h de Argentina

14:34  

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De momento Ferrari parece en forma, pero esto son solo entrenamientos libres...

14:31  

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Aquí el resumen, recién salido del 'horno'

Formula 1

Hamilton lidera la FP3 de Austin con Verstappen cerca; Alonso sueña con la Q2

Lewis Hamilton lideró los Libres 3 del GP de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1, por delante de Max Verstappen. Resumen y resultados de la FP3 en Austin.

Hamilton lidera la FP3 de Austin con Verstappen cerca; Alonso sueña con la Q2

14:31  

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¡Y cae la bandera a cuadros! Veamos cómo acaban las vueltas

14:30  

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Uff vaya vuelta de Verstappen. Bloqueó y perdió el Red Bull en la parte trasera y luego otra vez

14:26  

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Bearman tuvo un percance en la curva 7 y tuvo que frenar bruscamente con su Haas con temática de Godzilla. Probablemente fue un poco aterrador...

14:25  

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Pfff vaya fin de semana para Williams... parece que son claros candidatos a caer en Q1 junto a los Cadillac

14:23  

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Bortoleto ha molestado a Hamilton. Se disculpa el brasileño

14:20  

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Correcto, vuelta eliminada

14:20  

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Ojo a Leclerc, 1:34.8 para Leclerc pero parece que se lo borrarán por límites de pista

14:17  

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Hamilton luego marcó un tiempo de 1:34.893s para ser el más rápido

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images

14:16  

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¡Anda! Le han quitado el tiempo a Antonelli por límites de pista y ahora el mejor tiempo del fin de semana es el de Verstappen, también 1:35.061

14:15  

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(Perdón, es llegar el GP de Estados Unidos y meterme de lleno en Hollywood, por mucho que estemos en Austin, Texas)

14:15  

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Viene Verstappen con gomas nuevas... pongan música de 'Tiburón' o de cualquier film de terror estadounidense

14:13  

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1:35.015 para Antonelli con blandos. El mejor tiempo del fin de semana

14:11  

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Antonelli y Russell en pista a por su segundo intento

14:06  

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Justo di a 'Enter' y Colapinto batió a Bearman para meterse 10º

14:06  

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Hamilton mejoró su tiempo, pero se mantiene segundo al acercarse a tan solo 0,289 segundos de Leclerc. 

Russell se salió de la pista en la curva 20, lo que arruinó la vuelta, ya que Hulkenberg y Russell estuvieron muy cerca de Ocon en la curva 14. Ocon tuvo que frenar bruscamente para esquivarles.

Por el momento, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Hadjar, Lawson y Bearman completan el top 10

13:59  

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Y ahí está. Con medios, Leclerc se coloca primero gracias a un 1:35.127

13:57  

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Leclerc no tiene tiempo porque le borraron uno por límites de pista. A ver si ahora...

13:55  

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Verstappen se queja de algo en su Red Bull, una vez más. Ahora era por los cambios de marcha: "¿En serio? Estos cambios de marcha son una porquería"

13:53  

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Mientras tanto, Hamilton superó a Verstappen. Eso sí, con blandos

13:52  

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Russell por fin en vuelta competitiva, y Hadjar también dejando el box, para que todos los pilotos tengan vuelta cronometrada

13:49  

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A Lando Norris le borraron su vuelta por límites de pista tras encontrarse tráfico en la curva 12

13:49  

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Verstappen vuela con neumáticos medios: 1:35.702

13:46  

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Alonso se pone 5º con neumáticos medios. Ayer acabó al borde de la zona de pasar a Q2, que señaló como objetivo. Parece que habrá una dura lucha por las 16 primeras plazas en la Q1, ojalá con el asturiano lográndolo

13:45  

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Hamilton se coloca al frente con neumáticos blandos. Vimos parafina en su Ferrari

13:44  

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Llegan ya los primeros tiempos tras haber solo cronometrado vuelta los Alpine y Cadillac

13:43  

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Vemos humo saliendo del Ferrari, como es casi habitual ya. Y no parece que haya problemas

13:33  

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¡Adelante los latinos! Pérez y Colapinto, únicos pilotos en pista en este inicio de FP3

13:30  

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¡Arranca la FP3 de Austin, empiezan los Entrenamientos Libres 3 del GP de Estados unidos!

13:23  

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Esto cada vez más cerca de empezar, ¡pasa la voz!

13:17  

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Por cierto esta madrugada hubo un golpe al mundial de MotoGP, con la lesión de Martín que le impedirá correr mañana. Marc Márquez ganó y de repente todo se le pone de cara para llevarse el título 2026

MotoGP

Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint

Este sábado de MotoGP en Phillip Island ha sido vibrante, mita todo lo que ha pasado en la clasificación y en la carrera sprint del GP de Australia 2026.

Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint

13:16  

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Condiciones en el COTA ahora mismo: 38.0ºC de temperatura en pista, y 26.7ºC de temperatura ambiente, con sol en Austin

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Por: Pol Hermoso

Publicado: 24 oct 2026, 19:12

Vuelta:  

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