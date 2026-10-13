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¿Dio Hamilton señales en Singapur F1 de que se encontraba mal?

Lewis Hamilton asumió la culpa por no haber seguido a Leclerc en la doble parada en boxes de Ferrari en Singapur F1, mientras había VSC. ¿Quiso actuar por su cuenta, o sufrió un ligero bajón de concentración en el momento decisivo?

Franco Nugnes

Publicado: 13 oct 2026, 16:52

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"Me he saltado la entrada". La comunicación por radio de Lewis Hamilton fue concisa, al igual que la orden que el muro de Ferrari había dado a los dos pilotos: "Chicos, parad en boxes durante el VSC". Esta conversación tuvo lugar en la vuelta 39 del Gran Premio de Singapur. La estrategia de la Scuderia consistía en realizar una doble parada para defender el segundo y tercer puesto que Charles Leclerc y el siete veces campeón del mundo habían conseguido en pista.

Este episodio ha desatado una gran polémica sobre la insubordinación del inglés, quien, tras criticar las decisiones anteriores del equipo, dio la clara impresión de querer actuar por su cuenta. De hecho, la decisión de salir con el compuesto medio fue del británico de 41 años, contraviniendo las indicaciones de los estrategas, que, por el contrario, habrían preferido dos SF-26 agresivos detrás del hombre de la pole, Max Verstappen.

En definitiva, el error inicial le salió caro a Hamilton, ya que nunca tuvo un buen ritmo, lo que le llevó a ser el primero en realizar la secuencia de paradas en boxes en la vuelta 18, una detención muy adelantada (las previsiones de Pirelli apuntaban a un cambio a neumáticos medios entre las vueltas 25 y 31). A pesar de todo, logró mantener una posición de podio que podía confirmar el resultado de la carrera al sprint del sábado.

La situación cambió luego con la neutralización de la carrera por el coche de seguridad virtual, provocada por el abandono de Lance Stroll con el Aston Martin. Fred Vasseur explicó tras la carrera: "La decisión de permanecer en pista fue de Lewis. Nosotros llamamos a ambos monoplazas a boxes bajo el VSC. Lewis se saltó la entrada y fue una lástima, porque habría quedado tercero".

"No estoy enfadado. En general, ha sido un buen fin de semana. Ayer [sábado] quedamos segundo y tercero en la sprint y hoy [domingo] segundo y sexto en la carrera larga. Pero hoy había oportunidad de quedar segundo y tercero, y es una pena perder puntos de esta manera. Tenemos que hablarlo con Hamilton para intentar evitar que se repitan situaciones como esta en el futuro".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Aunque el director del equipo es un firme defensor del lema 'se gana y se pierde todos juntos', esta vez el francés prefirió salir en defensa de la Scuderia en lugar de atacar al piloto. Pero, según la información recabada por Motorsport.com, hay un aspecto importante que no ha salido a la luz: Hamilton ya habría partido hacia el gran premio más exigente de la temporada, marcado por altas temperaturas (30 grados en el ambiente y 43 en el asfalto) y un índice de humedad muy elevado, sin estar en plena forma física.

En el VSC en la vuelta 7 (por la rotura de la caja de cambios del Audi de Gabriel Bortoleto), la baja velocidad de circulación provocó un estancamiento de aire a alta temperatura (en los cockpits se superaban los 50 grados), lo que puso en apuros incluso a los pilotos más jóvenes, como Andrea Kimi Antonelli. Y pudo haber complicado aún más las cosas a un piloto de cuarenta años como Hamilton, que ya no se encontraba en su mejor forma. El sudor no se seca y, por ello, aumenta la deshidratación, lo que provoca malestar.

Hamilton, en el momento decisivo de la carrera, admitió haber fallado en la entrada en boxes. Unas palabras que no implicaban necesariamente a parar como decisión estratégica. Evidentemente, a Hamilton se le escapó un momento de desconcentración: "Y luego decidí quedarme en pista e intentar mantener la posición hasta el final, pero en las últimas vueltas luché contra el desgaste de los neumáticos y perdí tres posiciones, lo que no refleja el ritmo que teníamos en el coche".

Sin el cambio de neumáticos, se produjo un desplome del rendimiento, hasta el punto de sufrir los ataques de Kimi Antonelli y de los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Y no es en absoluto casualidad que, al llegar al parque cerrado, el piloto de Ferrari se sintiera indispuesto, lo que requirió la intervención de los médicos, hasta el punto de solicitar la exención para no participar en los encuentros con la prensa, algo que la FIA, obviamente, le concedió.

Hamilton es un piloto que se mantiene en perfecta forma gracias a una preparación psicofísica muy cuidada y minuciosa, pero en Singapur terminó la carrera en un evidente estado de agotamiento. El error por no haber realizado la parada en boxes se produjo, pero no es descartable que se debiera a una causa involuntaria...

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