El dilema de los equipos de F1 con la aerodinámica y la lluvia en Spa

El pronóstico de lluvia para el resto del fin de semana de Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1 planteará a los equipos un dilema de la puesta a punto. En condiciones de seco, el circuito de Spa-Francorchamps requiere una puesta a punto aerodinámica que priorice la eficiencia, ya que los pilotos necesitan mantener la velocidad en las curvas de media-alta, pero la punta también es vital.

Las escuderías tienden a usar alas con menor carga aerodinámica para minimizar cualquier fuente de ineficiencia. El clima húmedo requiere un enfoque muy diferente, ya que es importante cargar los neumáticos en condiciones de baja adherencia para mantenerlos calientes y garantizar que los pilotos puedan ir rápido.

En ese caso se necesita más carga aerodinámica, sin tener en cuenta la eficiencia, ya que los coches rara vez alcanzan el límite al final de las rectas más largas. Un piloto del que se espera que esté entre los primeros no querrá sacrificar la clasificación, ya que eso puede mermar seriamente sus posibilidades de progresar en la parrilla, pero tampoco puede permitirse entrar en carrera con un exceso de carga poco eficaz.

Por tanto, se trata de un delicado equilibrio. El margen para hacer cambios con el parc fermé, que entra en vigor cuando un coche sale a la Q1, es pequeño, incluso con las concesiones que hay debido a las condiciones climáticas. Los ángulos de los flaps del ala delantera se pueden ajustar, pero solo con la carrocería que se utilizó en la clasificación.

Por lo tanto, si una escudería opta por utilizar el ala de alta carga aerodinámica del sábado, no podrá cambiar de especificación sin una penalización. Cuando el director de carrera declare un cambio en las condiciones, la normativa establece que se puede intercambiar "los componentes especificados en los artículos 3.13.3 y 3.13.4 del Reglamento Técnico", lo que se refiere a los conductos de freno dentro del carenado de las ruedas. Las modificaciones entre las especificaciones de los alerones se cumplirán siempre al salir de boxes.

El domingo no lloverá, así que no tiene mucho sentido apostar todo a una configuración de clasificación con mayor carga aerodinámica y esperar lo mejor, además de que adelantar en Spa-Francorchamps es mucho más factible que en otros trazados y, por lo tanto, deja a un piloto vulnerable si no puede ir rápido en las rectas.

Eso también se aplica a la configuración de la suspensión. Una vez más, mantener la temperatura de las gomas en condiciones de mojado será algo vital para lograr una buena posición en la parrilla, pero se corre el riesgo de sobrecalentar los compuestos y comprometer la estrategia.

Depende de los equipos elegir el mejor compromiso. Si está seguro de que puede clasificarse bien en una sesión en mojado con una configuración de menor carga aerodinámica, o que espera que las condiciones a lo largo de la clasificación sigan siendo variables, entonces podría optar por centrarse en una configuración de carrera y alcanzar lo máximo posible el sábado.

Un piloto puede ir a por todas en la carrera, como Yuki Tsunoda, que saldrá desde el fondo de la parrilla después de cambiar componentes en su unidad de potencia, por lo que puede seleccionar un nivel de baja carga para su alerón. Aquellos que se espera que estén detrás, como Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, podrían sacrificar su posición para tener más rendimiento el domingo.

Dependiendo de la competitividad que un conjunto espere, los reglajes pueden variar con un riesgo calculado. ¿Y si no llueve? Entonces todo lo anterior no sirve de nada, y también haría muy felices a todos los equipos, pero, como aficionados, quizá prefiramos el drama y agua en el asfalto.

