El difícil inicio de 2022 en F1 "no perjudica" a Mercedes

Después de dominar en la era híbrida desde 2014, Mercedes aún no ha vencido en ninguna de las carreras de la temporada 2022 debido a su concepto radical de monoplaza con el W13. Tuvieron que pasar varios meses hasta que domaron el excesivo porpoising que tanto lastraba a Lewis Hamilton y George Russell, pero en las últimas citas han mostrado grandes progresos con varios podios e incluso con una pole position en Hungría.

La escudería de Brackley admite que el comienzo del año fue duro, pero que también superaron momentos complicados antes cuando ya ganaban, como en Singapur en 2015, algo que les hace sentir el valor de recuperarse.

El jefe de ingeniería de las flechas de plata, Andrew Shovlin, explicó a Motorsport.com que el equipo tiene la mentalidad de prosperar a partir de la resolución de los problemas, aunque las cosas hayan sido difíciles en ocasiones: "Es bueno tener un reto diferente, hubo circunstancias que no fueron agradables, y que desde dentro fueron estresantes, más de lo que esperábamos".

"Pero, en realidad, a los ingenieros les gusta tener problemas que resolver, y también hubo periodos en los que dominábamos y no teníamos rivales cercanos en donde todo era un poco aburrido y predecible", indicó. "Así que todos esos desafíos son los que te ayudan a esforzarte".

"En este momento tenemos un buen ritmo de desarrollo, y si conseguimos volver a estar delante, creo que el equipo recuperará la confianza, pero solo debíamos mejorarla en una escudería que era muy fuerte y que recibió un pequeño golpe. Ha sido un reto difícil, pero bueno para nosotros", continuó Shovlin.

El responsable de los ingenieros del conjunto alemán coincide en que la forma en la que Mercedes se recuperó en el Marina Bay en 2015 para ganar un solo año después es el tipo de cambio que quieren repetir: "Hablas de bajones como el de Singapur y, si le preguntas a alguien en el equipo sobre los puntos fuertes para superarlo, dirán que fue el trabajo que hicimos tras ello".

"Después, regresar la temporada siguiente y dominar, es la forma en la que la escudería ha trabajado para solucionar los problemas más importantes", aseguró Shovlin. "Hay cosas que nos han sorprendido [en 2022], pero creo que la fuerza del equipo es su gente".

"Eso ha sido un reto extraordinario, y todos somos más sabios y experimentados como resultado de ello, así que creo que, a largo plazo, eso no perjudicará en absoluto a la escudería", dijo.

Sin embargo, y aunque en Mercedes ven la parte positiva, su jefe, Toto Wolff, no se hace ilusiones sobre lo duro que ha sido el inicio del curso. Cuando se le preguntó sobre si creía que habían sacado algo de provecho a la situación, respondió: "Preferiría no haber estado ahí".

"Conseguimos darle la vuelta, pero algunas cosas son más banales de lo que se puede pensar, y otras eran importantes para el rebote, cosa que ya no tenemos", explicó el austriaco. "Desde el punto de vista de la ingeniería, fue valioso, pero desde el plano humano, fue difícil de sobrellevar".

"Porque si los mejores ingenieros no entienden por qué los datos no se corresponden con la realidad, no es sencillo", comentó antes de reconocer que estuvieron perdidos. "No es la sensación de estarlo completamente, pero piensas ¿cuánto tiempo va a llevar en comprenderlo? Porque la próxima temporada se acerca".

