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Desestimada la apelación de Audi contra Tsunoda en Monza: los motivos

Tsunoda conserva su 10º puesto en el GP de Italia después de que Audi impugnara el procedimiento de reanudación ante el Tribunal de Apelación de la FIA.

Ronald Vording

Editado: 27 nov 2026, 18:37

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Más de dos meses después de la carrera de Fórmula 1 en Monza, por fin se ha confirmado el resultado. Audi creía que Yuki Tsunoda —quien regresó a la parrilla con Racing Bulls para sustituir a Liam Lawson tras el ascenso de éste a Red Bull para reemplazar a Isack Hadjar debido a su lesión de muñeca—, merecía una penalización por una posible infracción en la reanudación de la carrera.

Tras el grave accidente de Charles Leclerc, se produjo una reanudación desde parado en el 'Templo de la Velocidad' y Tsunoda se dirigió inicialmente hacia el lado izquierdo de la parrilla, es decir, a una posición errónea. Y tras una rápida maniobra para situarse en su posición correcta en la parrilla, se realizó una vuelta de formación extra.

El reglamento deportivo estipula que un piloto que provoque una vuelta de formación extra debe salir desde el del pit lane. El incumplimiento de esa norma podría dar lugar a que se sancionara con un "stop-and-go". En el caso de Tsunoda, salió desde la parrilla con normalidad, pero los comisarios decidieron no tomar ninguna medida más tras la carrera.

Eso hizo que Audi impugnase el asunto ante el Tribunal Internacional de Apelación (ICA). Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg terminaron 11º y 12º respectivamente, por detrás de Tsunoda en Monza, y dada la lucha con Haas por el séptimo puesto en el campeonato de constructores, cualquier punto era bienvenido para ellos.

Sin embargo, Audi no obtendrá ese punto extra de la carrera de Monza. Durante el fin de semana de carrera en Qatar, el Tribunal Internacional de Apelación anunció que, si bien la solicitud inicial de apelación de Audi se consideró "admisible", la propia apelación fue posteriormente "desestimada en cuanto al fondo".

La explicación completa de esta decisión tardará más en llegar. En aras de la rapidez, el ICA siempre comunica primero su decisión, mientras que el razonamiento completo se publica en una fase posterior.

El ICA se limita a remitirse a la decisión original de la FIA (documento 69), que sigue considerándose válida. En dicho documento, los comisarios aceptaron la defensa de Racing Bulls y añadieron que Tsunoda no podía saber en ese momento que se le consideraba el causante de la vuelta de formación extra:

"Además, el artículo B5.9.4 especifica que, si un piloto provoca la vuelta de formación extra y luego puede iniciar dicha vuelta, debe entrar en el pitlane al final de la vuelta y empezar desde allí. Solo en ese caso, si el piloto no lo hace, se le impone la sanción obligatoria en forma de 'Stop and Go'".

"En otras palabras, la sanción se impone por no entrar en el pitlane y salir desde allí. La penalización no se impone por provocar la vuelta de formación extra, si es que, de hecho, fue él quien la provocó en primer lugar".

"Aquí surge una cuestión fundamental y es que, para cumplir con el requisito de entrar y salir desde el pitlane, un piloto tendría que saber que él era la causa de la vuelta de formación extra. El representante del equipo citó situaciones en las que se han iniciado vueltas de formación extras debido a circunstancias ajenas, como la posición de un fotógrafo, etc. En ese caso, no se envió ningún mensaje al equipo ni al piloto advirtiéndoles de que ellos eran la causa de la vuelta de formación extra".

"El equipo, basándose en el hecho de que el monoplaza estaba situado dentro de su casilla de parrilla de salida de conformidad con el reglamento, no tenía, a nuestro juicio, motivo alguno para ordenar a su piloto que entrara y saliera desde el pitlane".

"Por consiguiente, independientemente de si el piloto causó directamente o no la vuelta de formación extra, ni el equipo ni el piloto eran conscientes de que se les consideraba la causa; por lo tanto, determinamos que no podemos imponer una sanción de 'Stop and Go' en este caso y decidimos no tomar ninguna medida adicional", concluyó la FIA ese día.

Así fue el GP de Italia:

Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

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